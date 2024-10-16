З початку 2024 року за програмою доступних кредитів «єОселя» українці отримали 7 113 кредитів на придбання житла на 12,1 млрд грн. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.
«єОселя»: Від початку року українці отримали кредити на придбання житла на 12,1 млрд грн
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Де купують житло
- 70,5% кредитів українці оформили для придбання житла на вторинному ринку — 5 012 житлових об'єктів
- у забудовника придбано 1 606 об'єктів нерухомості (22,6%), з них 495 (7%) — на етапі будівництва.
Хто отримав кредит
За минулий тиждень українці оформили 140 кредитів на 235 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:
- 50 військовослужбовців та силовиків
- 13 педагогів
- 16 медиків
- 4 науковці
Кредити під 7% отримали:
- 43 українці без власного житла
- 6 ВПО
- 8 ветеранів
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Де видано найбільше
Найбільше кредитів видано у Київській області — 42, місті Києві — 29, Одеській області — 9, Львівській та Вінницькій областях — по 7.
Нагадаємо
Програма єОселя стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло».
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Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк і BISBANK.
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