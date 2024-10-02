За два роки дії «єОселя» видано іпотечних кредитів на 21 млрд гривень

За 2 роки дії програми доступної іпотеки «єОселя» видано 13,1 тис. пільгових іпотечних кредитів на загальну суму понад 21 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки.

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Доступна іпотека

Програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» стартувала 1 жовтня 2022 року.

Згідно з повідомленням, на першому етапі вона пропонувала доступну іпотеку під 3% для кадрових військовослужбовців, правоохоронців, медиків та науковців.

Пізніше програма була розширена: можливість взяти кредит під 7% отримали всі українці, що потребували покращення житлових умов.

У 2023 році за програмою українці отримали 5 855 кредитів на суму 8,85 млрд гривень, а від початку 2024 року — ще 6 792 кредити на 11,6 млрд гривень.

Наразі серед партнерів «єОселі» — 12 банків, в яких можна отримати кредит, та 82 забудовники, що будують житло для українців.

Найбільше кредитів за програмою видано в Київській області (3 568), Києві (2 517) на Львівщині (781 кредит), Одещині (633) та Вінниччині (610).

Реалізують «єОселю» Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло».