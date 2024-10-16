Турция отложила противоречивый налоговый законопроект на фоне общественного возмущения

Турецкие законодатели приостановили обсуждение нового пакета налогов и сборов, направленного на привлечение средств для оборонной промышленности после негативной реакции общественности на некоторые из его ключевых положений. Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно

«Переговоры сейчас завершены, и, возможно, законопроект будет пересмотрен в следующем году», — заявил руководитель партии, А К Абдулла Гюллер.

Что включал законопроект

Пакет включал особо противоречивое предложение, требовавшее ежегодной комиссии в размере 750 лир ($22) с кредитных карт с лимитом, превышающим 100 000 лир.

Местные СМИ ранее предположили, что десятки тысяч поспешили снизить лимиты своих карт в ответ на комиссию.

Законопроект, представленный Партией справедливости и развития, в целом обеспечил бы дополнительную прибыль около 2 миллиардов долларов. Было отмечено, что вырученные средства планировали перечислить в государственный фонд обороны. Другие статьи предложения включали регистрационное собрание для новых и подержанных транспортных средств и дополнительные комиссии при покупке недвижимости.

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Ранее министр финансов и финансов Мехмет Шимшек заявил, что необходимы средства для оборонных проектов над расположением Турции в «тяжелой» географии. «Этот пакет был подготовлен полностью для обеспечения обороны», — сказал он телеканалу новостей НТВ. «Это не пакет для сокращения дефицита бюджета».

Инвесторы требовали большей фискальной консолидации от Simsek, чтобы помочь замедлить инфляцию, которая составляет чуть менее 50% в годовом исчислении. Дефицит бюджета за девять месяцев этого года превысил 1 триллион лир.

Напомним

10 октября Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 11416-д о повышении налогов.