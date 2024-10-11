После автообмена налоговой информацией украинцы уже получают «письма счастья»

В начале сентября Министерство финансов сообщило об успешном первом международном автоматическом обмене информацией о финансовых счетах в рамках CRS. О чем на самом деле узнали налоговики, и что сделали потом?

Что дал запуск автоматического обмена информацией миру

Немного информации и цифр. В 2022 году автоматический обмен информацией состоялся более чем о 123 миллионах финансовых счетов с общими активами на сумму почти 12 триллионов евро. Такие цифры представлены в отчете ОЭСР (Организации Экономического Сотрудничества и Развития) «Обзор реализации автоматического обмена информацией о финансовых счетах 2023 года».

Почти 126 млрд евро в виде налогов, процентов и штрафов были собраны юрисдикциями через программы автоматического раскрытия информации и другие инициативы по соблюдению налогового законодательства после внедрения стандарта AEOI (автоматический обмен информацией).

Сообщается, что за тот же период времени финансовые инвестиции, сохраненные в международных финансовых центрах, уменьшились на 20%, что также связывают с внедрением стандарта AEOI. Соответственно, в этом году, с присоединением большего количества юрисдикций, включая Украину, эти цифры вырастут.

Сколько стран поделились информацией с Украиной

В настоящее время к стандарту присоединились более 120 стран. Означает ли это, что информация в налоговые органы Украины будет автоматически поступать из всех этих юрисдикций и наоборот? Ответ: нет — инициатива необходима с двух сторон для активации взаимного обмена информацией. Украина включила в список подотчетных юрисдикций для подачи отчетов 118 участниц, однако не все ответили взаимностью.

Согласно текущим данным ОЭСР, у 59 стран активирован автообмен с Украиной. Интересно, что Швейцария, автоматический обмен с которой Минфин анонсировал в 2022 году, по результатам 2023 года все же не включила Украину в свой список обмена информацией на этот период. Расценим, как эмпатию к владельцам счетов в обанкротившемся Credit Suisse (правопреемник — UBS), во избежание дополнительных стрессов.

Какую на самом деле информацию слили нашим налоговикам

Вопрос, который логически возникает: означает ли, что первый автоматический обмен информацией в 2024 году будет содержать данные за 2023 год? Ответ неочевидный: первый период для Украины — второе полугодие 2023 года. Однако важно понимать, что это касается счетов, по которым отчитывается Украина (нерезидентов, открытых в украинских финансовых учреждениях).

Что же касается получения информации от других юрисдикций по счетам украинских резидентов на контролируемых иностранных компаний украинских бенефициаров, то информация может поступить и ретроспективная, за несколько отчетных периодов. Конкретные условия зависят от условий, согласованных двумя странами. Так, например, между Украиной и Болгарией CRS MCAA активировано для налоговых периодов с 2017 года. С Гонконгом — для налоговых периодов с 01 января 2020 года.

Какие счета попадают под автоматический обмен информацией? Первый, уже осуществленный обмен — о новых счетах, открытых после 1 июля 2023 года, и счетах физических лиц с высокой стоимостью (счета физических лиц с остатком или стоимостью свыше $1 млн по состоянию на 30 июня 2023 года). Следующий обмен, запланированный на 2025 год, охватит более широкий круг подотчетных счетов. ГНС отчиталась о получении информации от более 50 иностранных юрисдикций и отправке информации более 30 юрисдикциям.

«Письма счастья» от налоговиков и прочее: первые результаты автообмена

Еще рано говорить о результатах автообмена в цифрах, но некоторый резонанс уже ощутим. Есть информация, что некоторые РЕРы (политически значимые лица) получили сигналы, не хотят ли они откорректировать свои декларации, которые ранее подавали в НАПК.

Нетрудно догадаться, что далеко не все декларанты вносили информацию о зарубежных счетах в декларации, которые им принадлежат. Также стоит упомянуть, что в Украине недавно были представлены первые отчеты о КИК (контролируемые иностранные компании), и их также будет несложно сопоставить с результатами автообмена финансовой информацией. Она же четко отразит движение средств между задекларированными КИК и незадекларированными собственными счетами в иностранных банках.

Еще один немаловажный момент. Многие налоговые резиденты Украины за время военных действий открыли зарубежные счета. Соответственно, банки, с целью выполнения положений CRS, получили информацию о налоговом резидентстве новых клиентов. И, если банк располагает информацией об украинском налоговом резидентстве лица, но, в то же время, и других данных, которые указывают на его потенциальное налоговое резидентство в других странах, не исключено, что информация о счете такого лица может быть отправлена как в Украину, так и в другие страны.

В таких случаях банки будут обращать внимание на такую информацию, как: пребывание в стране более 183 дней, адрес постоянного проживания, телефонный номер клиента, источники постоянных поступлений на счет, или указания по переводу средств в определенную страну. Поэтому подотчетным лицам следует обеспечить обоснование налогового резидентства, если несколько стран будут рассматривать их своими резидентами по результатам автоматического обмена информацией.

Хотя, формально, по стандартам CRS, предусмотрено предоставление учреждениям анкеты самоидентификации, в которой лицо должно само определить страну своего резидентства.

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Кстати, согласно Закону «О защите данных», в Швейцарии владелец счета — подотчетное лицо имеет право знать, какая именно информация о нем была предоставлена налоговым органам. И если в банковской системе будет обнаружена недостоверная информация, то банк должен исправить ошибки.