Принятый Верховной Радой закон о повышении налогов до конца года увеличит поступление в государственный бюджет на 30 млрд. грн. Об этом сообщил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев во время брифинга в Верховной Раде, передает Укринформ.
Повышение налогов принесет 30 миллиардов к концу года — Гетманцев
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По его словам, в 2025 году поступления в государственный бюджет от внедрения инициативы составят 135 млрд грн.
Гетманцев напомнил, что к основным изменениям относится повышение военного сбора на период до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение.
В частности, повышается ставка военного сбора с 1,5% до 5%, при этом военный сбор для военнослужащих остается на уровне 1,5%.
Также военный сбор устанавливается в размере 1% от дохода плательщиков единого налога 3 группы, для ФЛП — плательщиков единого налога 1, 2 и 4 групп на уровне 10% размера минимальной заработной платы.
Устанавливается ставка налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%, на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) — 25%.
В то же время, для экономического бронирования изменяется с квартального на месячный налоговый период для представления отчетности о выплаченных физическим лицам доходах.
Напомним
«Минфин» писал, что 10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11416-д по историческому увеличению налогов.
Комментарии - 4
тобто років на 10−15 мінімум, зрозуміло, бо війну швидше за все заморозять, як це було після 2014, ким чен зе може так до старості подовжувати воєнний стан, все одно ким чен зе на Конституцію забив, котра каже нам про те, що вибори Президента проводяться раз на 5 років і саме щодо Президента немає обмежень, що у випадку війни вибори не проводяться, там є обмеження щодо ВРУ під час війни, але не щодо Президента.
Плюс, вибори можна було б провести, аналогічно як всі дані підтягуються в умовний ухилянт+ через банкid, ну і для пенсіонерів виділили б людей, котрі б до них покаталися для отримання їх голосу, в будь-якому випадку це було б економніше, ніж з бюлетнями і виборчими дільницями.
Всі за Конституцією рівні, але хтось «рівніший», тцкуни теж вважаються «військовослужбовцями»?
Зробили б це пом`якшення по сплаті військового збору для тих, хто реально на фронті перебуває, а не для тих «військовослужбовців», котрі рвуть на собі тельняжку сидячи в телу і набухані оруть «яжваївав».