Повышение налогов принесет 30 миллиардов к концу года — Гетманцев

Принятый Верховной Радой закон о повышении налогов до конца года увеличит поступление в государственный бюджет на 30 млрд. грн. Об этом сообщил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев во время брифинга в Верховной Раде, передает Укринформ.

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По его словам, в 2025 году поступления в государственный бюджет от внедрения инициативы составят 135 млрд грн.

Гетманцев напомнил, что к основным изменениям относится повышение военного сбора на период до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение.

В частности, повышается ставка военного сбора с 1,5% до 5%, при этом военный сбор для военнослужащих остается на уровне 1,5%.

Также военный сбор устанавливается в размере 1% от дохода плательщиков единого налога 3 группы, для ФЛП — плательщиков единого налога 1, 2 и 4 групп на уровне 10% размера минимальной заработной платы.

Устанавливается ставка налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%, на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) — 25%.

В то же время, для экономического бронирования изменяется с квартального на месячный налоговый период для представления отчетности о выплаченных физическим лицам доходах.

Напомним

«Минфин» писал, что 10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11416-д по историческому увеличению налогов.