Норвегия выделила почти $90 миллионов на расширение производства оружия для Украины

Норвегия приняла решение выделить 967 млн норвежских крон (около $89,6 млн) на четыре новых проекта, направленных на увеличение мощностей, в том числе по производству ракетных двигателей и компонентов для создания взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Норвегии.

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Министр обороны Бьорн Арильд Грам заявил, что Украина зависит от доступа к ПВО, ракетам, артиллерийским снарядам и другим средствам, чтобы продолжать свою оборону.

По его словам, Норегия увеличит поддержку инноваций для норвежских оборонных компаний, разрабатывающих оборудование для Украины.

В Минобороны Норвегии отметили, что средства будут направлены на:

малые и средние норвежские компании, которые могут подать заявку на финансирование для промышленного производства технологий, которые могут быть полезны для украинских сил обороны;

новая линия по производству ракетных двигателей на заводе Nammo в Раугфоссе;

наращивание норвежского производства гексамина, важного компонента для создания современных взрывчатых веществ;

технико-экономическое обоснование нового завода по производству взрывчатых веществ

Норвегия — одна из немногих западных стран, производящих такие взрывчатые вещества, необходимые Украине для обороны от россии.

Напомним

«Минфин» писал, что в 2024 году правительство Норвегии намерено направить около 250 млн норвежских крон ($23,6 млн) на инвестиции в Украину.

Этим летом Норвегия выделила Украине $74 миллиона на ремонт энергетики, поврежденной в результате российских атак.