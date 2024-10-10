Инвестирование в первичный рынок жилья: эксперт рассказала, чего ожидать от цен на жилье в 2025 году

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 октября 2024, 16:52 Читати українською

Инвестирование в первичный рынок жилья: эксперт рассказала, чего ожидать от цен на жилье в 2025 году

Учитывая, что в 2025 году ожидаемая инфляция составит почти 10%, а курс доллара достигнет 45 грн, все больше граждан инвестируют в первичный рынок жилья с целью сохранения и приумножения средств. Об этом рассказала директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бегунец.

Учитывая, что в 2025 году ожидаемая инфляция составит почти 10%, а курс доллара достигнет 45 грн, все больше граждан инвестируют в первичный рынок жилья с целью сохранения и приумножения средств.
Фото:depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Рост цен на новостройки

«Пока можем говорить, что по объективным причинам стоимость новостроек в следующем году может вырасти по меньшей мере на 10−15% в гривне. Однако эти цифры не учитывают удорожание строительных материалов и строительно-монтажных работ. Следовательно, вполне возможно, что в 2025 году реальная стоимость м2 по сравнению с 2024 годом может вырасти в среднем на 20−25%», — подчеркнула она.

По ее данным, по состоянию на начало октября количество чисто инвестиционных приобретений жилья на первичном рынке составляет до 40%. А к концу года этот процент по всей вероятности возрастет до 45−50%.

Читайте: До 23%: как хотят изменить налоги при продаже недвижимости

Как отметила эксперт, инвестирование в жилье распространяется не только на объекты, возведение которых находится на завершающих этапах строительства: покупатели начинают более активно вкладывать средства в ЖК на старте строительства. При этом количество приобретений жилья на котловане составляет до 10% от общего количества продаж, зато более 2/3 покупателей интересуются объектами на стадии готовности от 60% и выше (то есть в которых продолжаются инженерные, фасадные и внутренние отделочные работы).

В то же время, как прогнозирует специалист, из-за больших рисков более 80−85% покупателей, планирующих приобрести жилье на начальных стадиях возведения, сосредоточится на объектах надежных компаний, работающих на рынке более 10 лет и имеющих весомый портфель реализованных проектов.

Кроме того, для таких инвесторов важным станет участие девелопера в государственной программе «єОселя» и возможность использовать сертификат «єВідновлення», ведь, например, аккредитация в государственной ипотечной программе требует от застройщика соблюдения ряда важных требований: 1) непрерывности строительства; 2) высокого качества объекта; 3) соответствия объекта к заявленным параметрам и характеристикам.

«Мы не исключаем, что для потенциального инвестора будут весомыми еще и другие параметры и характеристики, например, как девелопер планирует решить проблему с возможными отключениями света или наличие в объектах укрытий», — отметила Марианна Бигунец.

Преимущества инвестирования в жилье на стадии строительства

Она также подробно рассказала о преимуществах инвестирования в жилье на стадии строительства по сравнению с другими механизмами получения пассивной прибыли.

Так, по ее словам, до конца года доходность по гривневым депозитам максимально составит до 15% годовых в гривне, но только на долгосрочные вклады сроком от 1 до 2,5 лет. Зато доход по вкладам в долларах и евро останется мизерным, не превышая 1,5% годовых.

Читайте: Цены на недвижимость в Украине могут вырасти на 3−5% до конца года — эксперт

«После увеличения военного сбора сумма дохода по гривневым вкладам сократится на 23%. К тому же инфляция свойственна не только гривне: например, инфляция доллара США и евро составила в этом году в среднем 3% и 2,7% соответственно. Другими словами, размещение средств на депозитах только в меру можно считать удачным средством сохранения средств, однако гражданину вряд ли удастся существенно заработать на них», — отметила специалист.

При вложении средств в жилой объект на старте строительства гражданин может получить не менее 40% прибыли только благодаря плановым повышением цен при возведении объекта.

Страхование жилья от последствий «прилета»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
mantis05
mantis05
10 октября 2024, 18:54
#
Карты таро в помощь :D
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами