Инвестирование в первичный рынок жилья: эксперт рассказала, чего ожидать от цен на жилье в 2025 году

Учитывая, что в 2025 году ожидаемая инфляция составит почти 10%, а курс доллара достигнет 45 грн, все больше граждан инвестируют в первичный рынок жилья с целью сохранения и приумножения средств. Об этом рассказала директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бегунец.

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Рост цен на новостройки

«Пока можем говорить, что по объективным причинам стоимость новостроек в следующем году может вырасти по меньшей мере на 10−15% в гривне. Однако эти цифры не учитывают удорожание строительных материалов и строительно-монтажных работ. Следовательно, вполне возможно, что в 2025 году реальная стоимость м2 по сравнению с 2024 годом может вырасти в среднем на 20−25%», — подчеркнула она.

По ее данным, по состоянию на начало октября количество чисто инвестиционных приобретений жилья на первичном рынке составляет до 40%. А к концу года этот процент по всей вероятности возрастет до 45−50%.

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Как отметила эксперт, инвестирование в жилье распространяется не только на объекты, возведение которых находится на завершающих этапах строительства: покупатели начинают более активно вкладывать средства в ЖК на старте строительства. При этом количество приобретений жилья на котловане составляет до 10% от общего количества продаж, зато более 2/3 покупателей интересуются объектами на стадии готовности от 60% и выше (то есть в которых продолжаются инженерные, фасадные и внутренние отделочные работы).

В то же время, как прогнозирует специалист, из-за больших рисков более 80−85% покупателей, планирующих приобрести жилье на начальных стадиях возведения, сосредоточится на объектах надежных компаний, работающих на рынке более 10 лет и имеющих весомый портфель реализованных проектов.

Кроме того, для таких инвесторов важным станет участие девелопера в государственной программе «єОселя» и возможность использовать сертификат «єВідновлення», ведь, например, аккредитация в государственной ипотечной программе требует от застройщика соблюдения ряда важных требований: 1) непрерывности строительства; 2) высокого качества объекта; 3) соответствия объекта к заявленным параметрам и характеристикам.

«Мы не исключаем, что для потенциального инвестора будут весомыми еще и другие параметры и характеристики, например, как девелопер планирует решить проблему с возможными отключениями света или наличие в объектах укрытий», — отметила Марианна Бигунец.

Преимущества инвестирования в жилье на стадии строительства

Она также подробно рассказала о преимуществах инвестирования в жилье на стадии строительства по сравнению с другими механизмами получения пассивной прибыли.

Так, по ее словам, до конца года доходность по гривневым депозитам максимально составит до 15% годовых в гривне, но только на долгосрочные вклады сроком от 1 до 2,5 лет. Зато доход по вкладам в долларах и евро останется мизерным, не превышая 1,5% годовых.

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«После увеличения военного сбора сумма дохода по гривневым вкладам сократится на 23%. К тому же инфляция свойственна не только гривне: например, инфляция доллара США и евро составила в этом году в среднем 3% и 2,7% соответственно. Другими словами, размещение средств на депозитах только в меру можно считать удачным средством сохранения средств, однако гражданину вряд ли удастся существенно заработать на них», — отметила специалист.

При вложении средств в жилой объект на старте строительства гражданин может получить не менее 40% прибыли только благодаря плановым повышением цен при возведении объекта.