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8 октября 2024, 9:27 Читати українською

Французский дом моды Christian Dior возвращается в рф. Регистрирует торговую марку

Французский дом моды Christian Dior Couture возобновил регистрацию торговой марки в россии, после того как вышел из россии, но тайно продолжал поставлять товары. Об этом сообщает B4Ukraine.

Французский дом моды Christian Dior Couture возобновил регистрацию торговой марки в россии, после того как вышел из россии, но тайно продолжал поставлять товары.
Фото: depositphotos

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Что известно

Dior возобновит торговую марку в россии после того, как объявил о приостановлении своей деятельности на рынке с началом полномасштабного вторжения в Украину.

4 марта 2022 года LVMH объявила о временном закрытии своих 124 магазинов в россии, учитывая текущие обстоятельства в регионе.

Однако компания не осудила москву за ее неспровоцированное наступление и не назвала агрессора по имени.

Компания не уточнила, продолжает ли поставлять товары в россию. Позже данные об экспорте показали, что да. После резкого падения сразу после вторжения, поставки Christian Dior никогда не прекращались полностью, как свидетельствуют данные российской таможни, и несколько возобновились к осени 2022 года, хотя и не до уровня, который был перед вторжением рф в Украину.

Значительная часть поставок поступала непосредственно из Франции (на сумму 2 млн долл в марте 2023 года), а также через Латвию и Сербию.

Кроме того, в сообщении отмечают, что главный магазин Dior в престижном торговом центре ГУМ, расположенном на Красной площади, остается открытым.

Подробности о Christian Dior

Christian Dior SE — зарегистрированная на бирже компания, владеющая подавляющей частью семьи Арно в LVMH, крупнейшей в мире группе компаний класса люкс.

Christian Dior SE владеет примерно 41% акционерного капитала LVMH и 56% прав голоса, что делает его крупнейшим акционером компании, зарегистрированной на парижской бирже.

В свою очередь Christian Dior SE почти полностью принадлежит семье Арно.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
Strain
Strain
8 октября 2024, 9:42
#
Ожидаемо. Не замечать рынок на 130млн человек (условно) для бизнеса сложно. Как только шатнет чистую прибыль по миру так торгаши и хуситам и ирану и талибану начнут продавать.
+
0
Riojas
Riojas
8 октября 2024, 11:19
#
По идее, этот рынок должен быть настолько задавлен санкциями, что может себе позволить только одеколон Шипр фабрики Новая Заря. Но увы…
+
+15
Turbo Apricot
Turbo Apricot
8 октября 2024, 9:46
#
Україна буде транспортувати «азербайджанську» нафту, газ, аміак по українськими трубопроводам від московії до Європи після 01.01.2025. які претензії до інших країн?
+
0
Три літри
Три літри
8 октября 2024, 10:27
#
Свічку тримав?
+
0
bonv
bonv
8 октября 2024, 10:57
#
Бізнес такий… жорстокий
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