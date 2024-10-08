Французский дом моды Christian Dior возвращается в рф. Регистрирует торговую марку

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Dior возобновит торговую марку в россии после того, как объявил о приостановлении своей деятельности на рынке с началом полномасштабного вторжения в Украину.

4 марта 2022 года LVMH объявила о временном закрытии своих 124 магазинов в россии, учитывая текущие обстоятельства в регионе.

Однако компания не осудила москву за ее неспровоцированное наступление и не назвала агрессора по имени.

Компания не уточнила, продолжает ли поставлять товары в россию. Позже данные об экспорте показали, что да. После резкого падения сразу после вторжения, поставки Christian Dior никогда не прекращались полностью, как свидетельствуют данные российской таможни, и несколько возобновились к осени 2022 года, хотя и не до уровня, который был перед вторжением рф в Украину.

Значительная часть поставок поступала непосредственно из Франции (на сумму 2 млн долл в марте 2023 года), а также через Латвию и Сербию.

Кроме того, в сообщении отмечают, что главный магазин Dior в престижном торговом центре ГУМ, расположенном на Красной площади, остается открытым.

Подробности о Christian Dior

Christian Dior SE — зарегистрированная на бирже компания, владеющая подавляющей частью семьи Арно в LVMH, крупнейшей в мире группе компаний класса люкс.

Christian Dior SE владеет примерно 41% акционерного капитала LVMH и 56% прав голоса, что делает его крупнейшим акционером компании, зарегистрированной на парижской бирже.

В свою очередь Christian Dior SE почти полностью принадлежит семье Арно.