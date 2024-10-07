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7 октября 2024, 15:44 Читати українською

В ОАЭ отменили НДС на обмен и переводы в криптовалюте

Власти ОАЭ освободили все криптотрансакции от уплаты налога на добавленную стоимость в 5%. На это обратили внимание в PwC, пишет forklog.

Власти ОАЭ освободили все криптотрансакции от уплаты налога на добавленную стоимость в 5%.
Фото: depositphotos

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Что известно

«ОАЭ фактически поставили цифровые активы в один ряд с TradFi. Это легитимизирует криптовалюты», — прокомментировала старшая научная сотрудница Métis Institute Анкита Дхаван.

Отмена действует ретроспективно с 1 января 2018 года. Связанные с цифровыми активами компании могут обратиться за возмещением уплаченного НДС.

Новые правила предусматривают освобождение от налога на добавленную стоимость дополнительных услуг, включая управление инвестиционными фондами, перевод и конвертацию виртуальных активов.

По данным Milkroad, ОАЭ наряду с Сингапуром и Турцией входят в тройку по степени принятия цифровых активов.

Напомним

5 июня 2024 года совет директоров ЦБ страны одобрил поправки к регламенту по надзору и лицензированию стейблкоинов. Согласно документу, подобные активы должны быть обеспечены дирхамами и не могут быть привязаны к другим валютам.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
7 октября 2024, 16:34
#
Якщо суто з крипти брався податок то вона вже буле легальна наскільки тільки можна бути легальним

ви знов цітуєтие дно-контент з інфо-помийок
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