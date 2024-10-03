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3 октября 2024, 8:13 Читати українською

Налог на международные посылки стоимостью до 150 евро планируют вернуть — Гетманцев

В Верховной Раде готовят законопроект о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро, его вынесут на рассмотрение парламента в ближайшее время. Об этом заявил глава Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, пишет Лига.

В Верховной Раде готовят законопроект о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро, его вынесут на рассмотрение парламента в ближайшее время.
Фото: depositphotos

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Налогообложение посылок

«Льгота по 150 евро должна быть убрана. И сейчас мы заканчиваем подготовку соответствующего законопроекта, внесем, медлить не будем и точно будем его вводить, несмотря на определенную прослойку населения, которая будет недовольна», — сказал председатель Комитета.

По словам Гетманцева, упразднение льготного налогообложения посылок требуют торговые сети и отечественные производители.

Читайте: Правительство предлагает облагать все посылки от зарубежных интернет-магазинов

«Будет закон, и я лично буду просить его поддержать», — добавил депутат.

Напомним

Ранее Минфин писал, что депутаты уже работают над законопроектом с отменой таможенных льгот для международных посылок.

Внесенный правительством на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 11416 о повышении налогов предусматривает отмену возможности ввозить на территорию Украины без уплаты НДС товаров в международных экспресс-отправлениях стоимостью до 150 евро .

То есть все отправления от юридических лиц (иностранных интернет-магазинов, маркетплейсов и т. п.) будут облагаться налогом, независимо от их стоимости.

Однако депутаты провалили голосование за доработанный законопроект № 11416-д. В первом чтении он набрал всего 224 голоса из 226 необходимых. Поэтому законопроект направили на повторное первое чтение.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+30
getup
getup
3 октября 2024, 8:18
#
Что-то Гетьманцев засиделся на этой должности.
+
+65
Я_ __
Я_ __
3 октября 2024, 8:39
#
Як і кабінет казнокрадів України, верховна зрада України та офіс ЗЕ.
+
+15
Я_ __
Я_ __
3 октября 2024, 8:39
#
Скоро придумають податок на кисень, один вдох кисню — 1 грн податку, держава все одно у ваших доходах ніяк вам не допомагає, нічого безкоштовно не надає, навіть захистити від війни не може, бо влада перекрала забагато.
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
3 октября 2024, 9:16
#
Даві їх, вова!
+
0
godvinik
godvinik
3 октября 2024, 9:20
#
Миллионы посылок ерунды по 0.99$ завалят таможню
+
+24
Loginnnnn
Loginnnnn
3 октября 2024, 9:30
#
Как к нам из Турции раньше в десятке шуб на себе люди приезжали, теперь алиэкспрес будет присылать специального китайца с пачкой стекол на телефон)
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 октября 2024, 9:42
#
И что?
А почему никто не говорит о первом!!! случае снижения налогооблагаемой стоимости «посылок» с 500 Евро до 300 Евро.
Или все забыли (а скорее всего никогда не знали) что первый раз подобные изменения. были применены (ст 196 НКУ), «рехформаторами» еще 27 марта 2014 года, в «рамках» Закона Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні
(Виконуючий обов’язки Президента України, Голова Верховної Ради України О.ТУРЧИНОВ м. Київ 27 березня 2014 року № 1166-VII)
Так что вот именно этим гражданам, которые открыли «ящик Пандоры» и стали играться с налоговым и таможенным законодательством (не меняя самой концепции ставок, сборов и администрирования) предавайте свои «пламенные приветы». ну и готовьтесь к материальным последствиям.
С уважением
Всех хорошего дня!
+
+10
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
3 октября 2024, 9:46
#
Ви пани слуги забули хто вас обрав , наглієте з кожним днем піклуєтесь тільки про свою сра,у та про бізнес (вимагають торгівельні мережі і вітчизняні виробники) брехня брехнею поганяє . Шкода що пекла немає для вас смажили б вас черті довго)
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