В Верховной Раде готовят законопроект о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро, его вынесут на рассмотрение парламента в ближайшее время. Об этом заявил глава Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, пишет Лига.
Налог на международные посылки стоимостью до 150 евро планируют вернуть — Гетманцев
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Налогообложение посылок
«Льгота по 150 евро должна быть убрана. И сейчас мы заканчиваем подготовку соответствующего законопроекта, внесем, медлить не будем и точно будем его вводить, несмотря на определенную прослойку населения, которая будет недовольна», — сказал председатель Комитета.
По словам Гетманцева, упразднение льготного налогообложения посылок требуют торговые сети и отечественные производители.
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«Будет закон, и я лично буду просить его поддержать», — добавил депутат.
Напомним
Ранее Минфин писал, что депутаты уже работают над законопроектом с отменой таможенных льгот для международных посылок.
Внесенный правительством на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 11416 о повышении налогов предусматривает отмену возможности ввозить на территорию Украины без уплаты НДС товаров в международных экспресс-отправлениях стоимостью до 150 евро .
То есть все отправления от юридических лиц (иностранных интернет-магазинов, маркетплейсов
Однако депутаты провалили голосование за доработанный законопроект № 11416-д. В первом чтении он набрал всего 224 голоса из 226 необходимых. Поэтому законопроект направили на повторное первое чтение.
Комментарии - 8
А почему никто не говорит о первом!!! случае снижения налогооблагаемой стоимости «посылок» с 500 Евро до 300 Евро.
Или все забыли (а скорее всего никогда не знали) что первый раз подобные изменения. были применены (ст 196 НКУ), «рехформаторами» еще 27 марта 2014 года, в «рамках» Закона Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні
(Виконуючий обов’язки Президента України, Голова Верховної Ради України О.ТУРЧИНОВ м. Київ 27 березня 2014 року № 1166-VII)
Так что вот именно этим гражданам, которые открыли «ящик Пандоры» и стали играться с налоговым и таможенным законодательством (не меняя самой концепции ставок, сборов и администрирования) предавайте свои «пламенные приветы». ну и готовьтесь к материальным последствиям.
С уважением
Всех хорошего дня!