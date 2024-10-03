Налог на международные посылки стоимостью до 150 евро планируют вернуть — Гетманцев

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Льгота по 150 евро должна быть убрана. И сейчас мы заканчиваем подготовку соответствующего законопроекта, внесем, медлить не будем и точно будем его вводить, несмотря на определенную прослойку населения, которая будет недовольна», — сказал председатель Комитета.

По словам Гетманцева, упразднение льготного налогообложения посылок требуют торговые сети и отечественные производители.

Читайте: Правительство предлагает облагать все посылки от зарубежных интернет-магазинов

«Будет закон, и я лично буду просить его поддержать», — добавил депутат.

Напомним

Ранее Минфин писал, что депутаты уже работают над законопроектом с отменой таможенных льгот для международных посылок.

Внесенный правительством на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 11416 о повышении налогов предусматривает отмену возможности ввозить на территорию Украины без уплаты НДС товаров в международных экспресс-отправлениях стоимостью до 150 евро .

То есть все отправления от юридических лиц (иностранных интернет-магазинов, маркетплейсов и т. п. ) будут облагаться налогом, независимо от их стоимости.

Однако депутаты провалили голосование за доработанный законопроект № 11416-д. В первом чтении он набрал всего 224 голоса из 226 необходимых. Поэтому законопроект направили на повторное первое чтение.