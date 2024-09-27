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27 сентября 2024, 18:35 Читати українською

Суд отказал бывшему владельцу Дельта Банка списать 85% долга

Хозяйственный суд Киева повторно отказал бывшему владельцу Дельта Банка Николаю Лагуну в открытии производства по делу о собственной неплатежеспособности. Об этом сообщает Нацбанк.

Хозяйственный суд Киева повторно отказал бывшему владельцу Дельта Банка Николаю Лагуну в открытии производства по делу о собственной неплатежеспособности.

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Согласно проекту плана реструктуризации, которым Лагун дополнил свое заявление в суд, из общей суммы его задолженности в размере 12,64 млрд грн списанию подлежит 85% — 10,75 млрд грн.

В заявлении, поданном в суд, Лагун отметил, что задолжал, в частности, 5,54 млрд грн перед Ощадбанком и 1,42 млрд грн перед Укрэксимбанком.

В определении суда отметили, что предложение Лагуна по реструктуризации долга не отвечает закономерным ожиданиям кредиторов, среди которых два государственных банка.

По оценке суда, «обстоятельства дела в целом не свидетельствуют о добросовестности поведения должника, а также о том, что должник будет стремиться к компромиссу с кредиторами по условиям реструктуризации долгов и будет принимать меры для удовлетворения их требований».

Кроме того, суд отметил, что Николай Лагун с 2022 фактически проживает за границей, а на территории Украины находится в розыске.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
27 сентября 2024, 19:43
#
Чому не подали в міжнародний розшук?
+
0
R S
R S
27 сентября 2024, 21:17
#
Наверное, в Украине не знают, что существует Интерпол и Европол.
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