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27 вересня 2024, 18:35

Суд відмовив колишньому власнику Дельта Банку списати 85% боргу

Господарський суд Києва повторно відмовив колишньому власнику Дельта Банку Миколі Лагуну у відкритті провадження у справі про власну неплатоспроможність. Про це повідомляє Нацбанк.

Господарський суд Києва повторно відмовив колишньому власнику Дельта Банку Миколі Лагуну у відкритті провадження у справі про власну неплатоспроможність.

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Згідно з проектом плану реструктуризації, яким Лагун доповнив свою заяву до суду, із загальної суми його заборгованості у розмірі 12,64 млрд. грн. списанню підлягає 85% — 10,75 млрд. грн.

У заяві, поданій до суду, Лагун зазначив, що заборгував зокрема 5,54 млрд грн перед Ощадбанком і 1,42 млрд грн перед Укрексімбанком.

У ухвалі суду зазначили, що пропозиція Лагуна щодо реструктуризації боргу не відповідає закономірним очікуванням кредиторів, серед яких два державні банки.

За оцінкою суду, «обставини справи загалом не свідчать про сумлінність поведінки боржника, а також про те, що боржник прагнутиме компромісу з кредиторами за умов реструктуризації боргів і вживатиме заходів для задоволення їхніх вимог».

Крім того, суд зазначив, що Микола Лагун з 2022 року фактично проживає за кордоном, а на території України перебуває у розшуку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
27 вересня 2024, 19:43
#
Чому не подали в міжнародний розшук?
+
+15
R S
R S
27 вересня 2024, 21:17
#
Наверное, в Украине не знают, что существует Интерпол и Европол.
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