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26 сентября 2024, 15:06 Читати українською

ГНС в первом полугодии 2024-го проверила 12 банков и выписала налоговых штрафов на 80,4 млн грн — Госналогслужба

По итогам I полугодия 2024 года Государственная налоговая администрация провела 12 документальных проверок украинских банков и начислила штрафных санкций на общую сумму 80,4 млн грн. Об этом в ответ на официальный запрос «Минфина» сообщила директор департамента налогового аудита Государственной налоговой службы Кристина Адамчук.

По итогам I полугодия 2024 года Государственная налоговая администрация провела 12 документальных проверок украинских банков и начислила штрафных санкций на общую сумму 80,4 млн грн.
Фото: НБУ

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Она не уточнила, на какую сумму банкам были доначислены налоги и насколько были уменьшены задекларированные убытки. Также не указаны названия банков-нарушителей.

Из предоставленных ГНС данных понятно, что средний размер налогового штрафа составил 6,7 млн грн, немного меньше штрафных санкций Нацбанка по итогам проверок финансового мониторинга. Например, в августе НБУ выписал трем банкам 10-миллионные штрафы.

Из текущих налоговых нарушений банков Кристина Адамчук выделила те же, что и в прошлом году:

  • неправомерно сформированные резервы;
  • несвоевременная регистрация налоговых накладных;
  • нарушение сроков закрытия/открытия счетов клиентов и пр.

Еще она уточнила «Минфину», что налоговый долг зафиксирован у одного банка-должника, и составляет 77,6 млн грн — ровно столько, сколько и в 2023 году. Название банка не уточняется.

Напомним, что, по итогам 2023 года, ГНС сообщала нам о доначислении 7,8 млрд грн и сокращении задекларированных убытков на 4,1 млрд грн по итогам 20 проверок.

Детальнее о заработках, расходах, налогообложении и деятельности банковской системы Украины можно прочитать в исследовании «Минфина».

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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