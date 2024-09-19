«Медленная» Европа и план Марио Драги: что может выиграть Украина

Недавно Марио Драги написал доклад о будущем и перспективах конкурентоспособности Европы. На что из того, что описал экс-глава ЕЦБ, стоило бы обратить внимание Украине, рассказал сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин. «Минфин» выбрал главное.

Вы уже читали план Марио Драги для Украины?

На самом деле бывший функционер ЦБ ЕС по просьбе Урсулы Фон дер Ляйн описал критическую ситуацию для будущего ЕС.

А потом он дал план предложений, но сами они (европейцы), уверен на 100%, не справятся.

И здесь уже открываются интересные возможности для Украины и Европы.

О чем говорит Драги

Экономика ЕС сталкивается со многими вызовами. Она зависит от внешней торговли, особенно в сфере цифровых технологий, более 80% которых импортируется. ЕС отстает от США в производительности, а 30% европейских стартапов уже переехали в США для масштабирования и привлечения финансирования. Фрагментация внутреннего рынка усложняет развитие инноваций.

Европа также существенно отстает в технологических отраслях. Расходы на исследования и разработки значительно ниже, чем в США, и только 4 из 50 ведущих мировых технологических компаний происходят из ЕС. Большинство критически важных технологий и материалов Европа импортирует, что делает ее зависимой от других регионов, в частности, от Китая, в поставках редкоземельных металлов.

Энергетические проблемы также оказывают дополнительное давление: цены на электроэнергию в ЕС значительно выше, чем в США или Китае, что подрывает конкурентоспособность тяжелой промышленности. К тому же демографические изменения и нехватка квалифицированных работников угрожают будущему экономическому росту ЕС.

Что он предлагает

Предложения Драги для Европы сосредоточены на нескольких ключевых направлениях. Он предлагает ускорить инновации через увеличение инвестиций в искусственный интеллект, квантовые технологии, биофармацевтику, а также создать европейскую сеть суперкомпьютеров и способствовать консолидации телекоммуникаций для развития инфраструктуры 5G. Отдельно он отмечает необходимость реформирования программ исследований, коммерциализации изобретений и финансирования инновационных компаний.

В сфере безопасности Драги призывает к увеличению оборонных расходов до 2% ВВП во всех странах ЕС, развитию оборонной промышленности и космического сектора. Он предлагает диверсифицировать поставки критических материалов, создавать стратегические запасы и развивать добычу сырья внутри Европы.

Для снижения цен на энергию Драги рекомендует переход на возобновляемые источники, модернизацию энергетических сетей и создание гибридной энергосистемы с использованием водородных технологий и ядерной энергетики. Он также подчеркивает важность крупных инвестиций в декарбонизацию и цифровизацию, призывая к привлечению капитала через Европейский инвестиционный банк и другие фонды.

И вот тут главный вопрос: справится ли Европа сама с таким планом? И какую роль здесь может занять Украина?

Какой здесь плюс для Украины

1. Критические материалы

Здесь Европе без Украины не обойтись. У Украины есть запасы 21 редкоземельного элемента из 30, определенных ЕС, как критические. Украина считается одним из лидеров по запасам лития в Европе. Оценки свидетельствуют о том, что запасы лития составляют около 500 тысяч тонн. Кобальт. Украина занимает 5 место в мире по запасам природного графита. Тантал и ниобий. Украина входит в топ-10 производителей титана в мире. У Украины одно из самых больших месторождений в Европе бериллия. Около 2,3 млрд тонн марганца составляет около 20% мировых запасов.

Германий. Медь. Хром. У нас есть не только месторождения, но и опыт переработки многих из этих материалов. В частности, титана, марганца и других.

2. Безопасность

Украинская армия сегодня — самая боеспособная армия Европы. Более 1 млн украинцев, прошедших войну, — это колоссальный ресурс для безопасности Европы на аутсорсинг. Украинский ВПК точно более мобильный, чем европейский, быстрее масштабируется и требует более простых процедур для запуска новых изделий. Украинский опыт ассиметричных войн, использование беспилотной системы, искусственного интеллекта, современных средств связи и управления боем. У Украины есть экспертиза в кибербезопасности.

3. Инновации и технологии

в Украине IT-сектор развивается самыми быстрыми темпами в Европе;

множество специалистов с техническим образованием;

гораздо более простые регулирующие процедуры для тестирования всего (военные технологии, биоинженерия, фармация и прочее);

Украина по-прежнему — космическая страна, у которой есть и технологии, и свои КБ, и ракетные двигатели, и еще много чего.

4. Роботизация и повышение производительности

У Украины самый большой потенциал повышения производительности труда среди стран ЕС (им следовало бы задуматься);

у украинцев уже есть большой опыт создания роботизированных систем;

россия своим вторжением сделала самый быстрый процесс деиндустриализации и декарбонизации Украины. Соответственно, мы получили право на продажу экологических квот и возможность строить новые производства, которые здесь будут роботизированы (основная причина — дефицит кадров).

5. Энергетика

до вторжения у нас была довольно низкая стоимость электрической энергии. Этот опыт может быть повторен, были бы инвестиции;

Европа отказывается от атомной генерации, для Украины это возможность. Плюс, она в Европе считается зеленой;

Также Украина владеет одними из крупнейших месторождений газа в Европе. Чем не инструмент снижения зависимости от США и снижения стоимости энергии для Европы?

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Список можно продолжать, но что это, если не дорожная карта Украины для ускорения интеграции в ЕС? Добавим сюда переходный период для Украины и создание после войны самых лучших в Европе условий для привлечения капитала (в противном случае, нам никогда страну не восстановить).

Да Украина может стать ключевым инструментом реализации плана Марио Драги! Но почему мы до сих пор не слышали ни одного заявления от украинских чиновников, что можем помочь Европе и быть важной частью плана Драги?