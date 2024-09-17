$1,6 млрд сверху за 4 года: за что МВФ штрафует Украину и как это изменить

Бедные страны стали главным источником чистого дохода Международного валютного фонда. Десяткам государств-заемщиков приходится выплачивать МВФ не только проценты по кредитам, но и установленные им надбавки (surcharge). Например, Украина с 2018 по 2023 гг. заплатила их $621 млн, и заплатит еще $1,6 млрд с 2024 по 2028 гг., подсчитал старший научный сотрудник Центра геоэкономики Atlantic Council Хунг К. Тран.

О сути проблемы и путях ее решения Project Syndicate пишут Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии по экономике, Кевин Галлахер, профессор Бостонского университета, Мартин Гусман, экс-министр финансов Аргентины, и Марилу Уй, экс-директор секретариата Группы 24. «Минфин» выбрал главное.

Группа из 22 стран, находящихся в тяжелом финансовом положении, включая Пакистан и Украину, стала крупнейшим источником чистого дохода МВФ за последние годы. Выплаты этих стран превысили операционные расходы Фонда. Учреждение, которое призвано обеспечивать глобальное общественное благо хорошо функционирующей международной финансовой системы, по сути, просит страны, которые едва могут платить по своим счетам, оплатить счета за остальной мир.

В 2020 году эти сборы МВФ платили 10 стран. К 2023 году, из-за шока от COVID-19, с войной в Украине и ростом процентных ставок, число таких стран увеличилось до 22. И, что важно, базовая ставка МВФ выросла с менее 1% до почти 5%, увеличив общую ставку кредитования для тех, кто платит дополнительные сборы, до 7,8%. Неудивительно, что этим странам трудно выйти из долгового кризиса. Пора положить конец дополнительным сборам.

Почему МВФ берет с нас больше

Такое неблаговидное положение дел является результатом политики МВФ по взиманию дополнительных сборов со стран, которые превышают пороговые значения по сумме или сроку их заимствования у Фонда.

Наложение штрафов на охваченную войной Украину или, к примеру, на Пакистан, страну с доходом ниже среднего, где наводнение два года назад затопило треть ее территории, кажется противоречащим миссии МВФ: поддержание стабильности в мировой финансовой системе.

Дополнительные сборы не гарантируют погашения и не защищают финансы МВФ. Их главный эффект заключается в увеличении бремени долговых выплат именно тогда, когда страны меньше всего могут себе это позволить, что противоречит самой сути Фонда, который был создан для предоставления контрциклического финансирования.

Более того, в последние годы дополнительные сборы стали намного более обременительными для стран-должников, и, таким образом, их стало гораздо сложнее обосновать.

В этом году МВФ намерен достичь среднесрочной цели по страховым остаткам (потребность в которых была сильно преувеличена, учитывая, что дефолты заемщиков крайне редки).

Как только эта цель будет достигнута, дополнительные сборы будут забирать деньги у стран со средним уровнем дохода, у которых большая задолженность, что уменьшит нагрузку на богатые страны.

Просить более бедные страны финансировать глобальные общественные блага, которые предоставляет Фонд, неправильно, особенно в то время, когда страны должны наращивать инвестиции для достижения Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года и своих, определяемых на национальном уровне, взносов в рамках Парижского соглашения по климату.

Продолжение вечной зависимости

Сторонники дополнительных сборов утверждают, что они удерживают должников от чрезмерного заимствования у МВФ. Но этот аргумент игнорирует тот факт, что займы требуют одобрения Исполнительного совета Фонда, который может отклонить необоснованные запросы, и упускает из виду тот факт, что дополнительные сборы делают страны более зависимыми от МВФ, а не менее.

Защитники идеи допсборов также утверждают, что они необходимы для создания финансовых буферов МВФ. Но оставляя в стороне очевидный момент, что возложение бремени создания этих буферов на страны, находящиеся в затруднительном положении, противоречит миссии Фонда по защите финансовой стабильности, эта логика больше не работает, если она вообще когда-либо работала.

МВФ является привилегированным кредитором, что означает, что страны должны выплатить Фонду долги в первую очередь, до выплат другим кредиторам.

Нагромождение дополнительных сборов сверх того, что страны уже должны, требует от них вкладывать больше дефицитной иностранной валюты в погашение долга МВФ, что ограничивает их способность накапливать валютные резервы и возвращать доступ к международным рынкам капитала. Учитывая это, у многих стран не будет иного выбора, кроме как оставаться зависимыми от кредитования Фонда для погашения своих предыдущих кредитов МВФ.

Даже если не учитывать особенности статуса привилегированного кредитора МВФ, надбавки по своей сути процикличные. Внешние факторы, такие как рост процентных ставок, шоки цен на сырьевые товары, переоцененные валюты и экстремальные погодные явления часто заставляют страны занимать у Фонда большие суммы.

Аналогичным образом возможность доступа к международным кредитным рынкам и погашения задолженности перед МВФ раньше, чем перед остальными кредиторами, во многом зависит от мировых финансовых условий. В неблагоприятной международной обстановке увеличение нагрузки на страны, страдающие от долговых кризисов, контрпродуктивно и мешает им восстановить стабильные траектории роста.

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Как это изменить

Недавно начатый МВФ обзор своей политики дополнительных сборов дает возможность исправить сломанную систему. Фонд должен прислушаться к тем, кто призывает к реформе дополнительных сборов, включая премьер-министра Барбадоса Миа Амор Моттли, группу развивающихся стран G24 и нескольких законодателей в Соединенных Штатах.

Самым простым и эффективным вариантом было бы полное устранение дополнительных сборов.

Если это окажется политически невозможным, реформы могли бы включать ограничение общих процентных сборов (базовая ставка плюс дополнительные сборы).

Таким образом, МВФ налагал бы меньше бремени на страны-должники, особенно тех, кто оказался в жестких денежно-кредитных условиях. А дополнительные сборы уменьшались бы по мере роста базовой процентной ставки Фонда.

Другие технические корректировки помогли бы снизить бремя дополнительных сборов.

Например, МВФ мог бы повысить пороговые значения для введения дополнительных сборов и привести их в соответствие с текущими лимитами «исключительного доступа», за пределами которых ситуация страны считается достаточно чрезвычайной, чтобы разрешить кредитование вне стандартной структуры МВФ.

Если бы надбавки, которые страна выплачивает в рамках кредитов МВФ, считались бы не как дополнительные расходы, а как основные платежи по этим кредитам, это также могло бы существенно помочь.

Даже если раньше надбавки имели смысл, как политика, сейчас они его, конечно, не имеют.

Финансы МВФ надежные; финансы таких стран, как Пакистан и Украина, — нет.

Принуждение стран платить обременительные надбавки только увеличивает долговую нагрузку на них. Не лучший способ защитить мировую экономику или финансировать институт, отвечающий за глобальную финансовую стабильность.