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18 сентября 2024, 11:42 Читати українською

В НБУ советуют подумать над тем, как изменить программу «єОселя»

Национальный банк считает необходимым внести изменения в государственную программу ипотечного кредитования «єОселя». Об этом первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сказала в интервью Forbes.ua.

Национальный банк считает необходимым внести изменения в государственную программу ипотечного кредитования «єОселя».
Фото: depositphotos

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Что говорят в НБУ

По словам Рожковой, «єОселя» позволяет купить жилье в кредит по слишком малой ставке. Мировой опыт свидетельствует, что ипотека не будет работать, если ставки будут превышать 15%.

«К примеру, в Польше средняя ставка по ипотеке составляет 4,75%, в Германии — 3,5%. В Украине в ближайшие годы она точно не снизится до уровня 3%. По меньшей мере, из-за уровня инфляции: НБУ имеет среднесрочную цель по инфляции 5%. При таких условиях ипотека должна стоить 10−11%», — пояснила Рожкова.

Если «єОселя» будет продолжать кредитовать под ставку 3%, рынок не появится. Для программы это большой риск в среднесрочной перспективе, отметила замглавы НБУ.

Компания «Укрфінжитло», реализующая проект, имеет 50 млрд грн капитала в форме гособлигаций. Деньги компания берет у банков под залог ОВГЗ. Сейчас «Укрфінжитло» выдало кредитов на 20 млрд грн, то есть остаток капитала просто генерирует компании процентные доходы.

«Но если „Укрфінжитло“ потратит все 50 млрд грн, это приведет ее к убыточной деятельности. Поэтому уже сейчас, пока спрос на ипотеку остается подавленным, стоит думать о том, как изменить программу, сделав ее вспомогательной к рыночному кредитованию», — сказала Рожкова.

Напомним

«єОселя» — программа доступного кредитования жилья, инициированная Президентом Украины. Украинцы могут купить квартиру, дом или таунхаус под 3% или 7% — в зависимости от льготной категории.

«Минфин» писал, что Кабинет Министров уменьшил первый взнос по ипотеке по программе «єОселя» до 10% для граждан до 25 лет включительно.

Страхование жилья от последствий «прилета»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

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+30
Kharakternyk
Kharakternyk
18 сентября 2024, 11:54
#
Що довго думати? Підніміть відсотки по кредитам заднім числом:)
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0
san4os
san4os
18 сентября 2024, 14:07
#
Відсотки по кредиту прописані в договорах. Договора іпотеки заключені не з Укрфінжитло, а з банками які видавали кредит по еОселя… Воно їм треба банкам той гемор судитися з позичальниками?
+
0
bosyak
bosyak
18 сентября 2024, 14:44
#
Хіба в договорах не плаваюча ставка, в залежності від державного фінансування програми? Хтось має сплачувати це економічне диво. Так же як і 5−7-9. :)
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