Если Верховная Рада введет для банковского сектора в 2024 году повышенное налогообложение на уровне 50%, два государственных банка не будут отвечать требованиям к капиталу, и их придется докапитализировать из бюджета. Об этом в интервью Forbes заявила первая замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.
Рожкова: Два госбанка нужно будет докапитализировать на 3 млрд после повышения налогов
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
В этом году НБУ перешел на новые требования к структуре капитала банков, которые на 100% отвечают европейским подходам.
«Мы предполагали, что банки используют прибыль для органического выполнения этих требований», — отметила Рожкова.
Но если с прибыли банков ретроспективно взыскать 50% (а не 25%, как прописано в законе сейчас) за весь 2024 год, два госбанка — Укрэксимбанк и Sense Bank — нарушат требование к капиталу, заявила замглавы НБУ.
Читайте: Нацбанк критикует повышение налога на прибыль банков до 50% — глава НБУ
Это потребует дополнительной докапитализации за бюджетные средства.
«Мы оценили эту потребность в 3 млрд грн», — уточнила Рожкова.
Предыстория
Как писал «Минфин», 17 сентября Верховная Рада поддержала законопроект № 11416-д о повышении налогов в первом чтении.
В законопроект добавили пункт о налогообложении доходов банков, но НБУ и Минфин категорически против этого.
НБУ считает слишком рискованным очередное повышение налога на прибыль банков до 50% и хочет до конца недели объявить пакет решений, обеспечивающий расширение покрытия банками дефицита бюджета.
Комментарии - 5
за весь 2024 год, два госбанка — Укрэксимбанк и Sense Bank — нарушат требование к капиталу,
заявила замглавы НБУ.»
Значит есть смысл быстрее их продать без проведения докапитализациии за государственный счёт
и пусть у нового собственника болит голова за выполнение нормативов НБУ