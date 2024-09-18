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18 сентября 2024, 8:41 Читати українською

Рожкова: Два госбанка нужно будет докапитализировать на 3 млрд после повышения налогов

Если Верховная Рада введет для банковского сектора в 2024 году повышенное налогообложение на уровне 50%, два государственных банка не будут отвечать требованиям к капиталу, и их придется докапитализировать из бюджета. Об этом в интервью Forbes заявила первая замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Если Верховная Рада введет для банковского сектора в 2024 году повышенное налогообложение на уровне 50%, два государственных банка не будут отвечать требованиям к капиталу, и их придется докапитализировать из бюджета.
Фото: forbes.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

В этом году НБУ перешел на новые требования к структуре капитала банков, которые на 100% отвечают европейским подходам.

«Мы предполагали, что банки используют прибыль для органического выполнения этих требований», — отметила Рожкова.

Но если с прибыли банков ретроспективно взыскать 50% (а не 25%, как прописано в законе сейчас) за весь 2024 год, два госбанка — Укрэксимбанк и Sense Bank — нарушат требование к капиталу, заявила замглавы НБУ.

Читайте: Нацбанк критикует повышение налога на прибыль банков до 50% — глава НБУ

Это потребует дополнительной докапитализации за бюджетные средства.

«Мы оценили эту потребность в 3 млрд грн», — уточнила Рожкова.

Предыстория

Как писал «Минфин», 17 сентября Верховная Рада поддержала законопроект № 11416-д о повышении налогов в первом чтении.

В законопроект добавили пункт о налогообложении доходов банков, но НБУ и Минфин категорически против этого.

НБУ считает слишком рискованным очередное повышение налога на прибыль банков до 50% и хочет до конца недели объявить пакет решений, обеспечивающий расширение покрытия банками дефицита бюджета.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
18 сентября 2024, 9:01
#
«если с прибыли банков ретроспективно взыскать 50% (а не 25%, как прописано в законе сейчас)
за весь 2024 год, два госбанка — Укрэксимбанк и Sense Bank — нарушат требование к капиталу,
заявила замглавы НБУ.»

Значит есть смысл быстрее их продать без проведения докапитализациии за государственный счёт
и пусть у нового собственника болит голова за выполнение нормативов НБУ
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0
Abramon
Abramon
18 сентября 2024, 9:49
#
Sense Bank — ще цікавий для купівлі, а Укрэксимбанк це щось специфчне.
+
0
xo4y
xo4y
18 сентября 2024, 11:15
#
Укрексімбанк ніколи не продадуть.
+
0
TAN72
TAN72
18 сентября 2024, 9:23
#
Продать контролируемую кормушку😂
+
0
xo4y
xo4y
18 сентября 2024, 11:00
#
Ось як Рожкова сидить в НБУ й дає поради щодо роботи банківської системи, вона ж працювала у ПЛАТІНУМ/Фін банк банку. Вони зараз працюють!? Що з ними!? Отож…
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