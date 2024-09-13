Bloomberg: Несколько стран ЕС обжалуют планы МВФ возобновить отношения с рф

Ряд стран Европейского Союза планирует обжаловать планы Международного валютного фонда по возобновлению отношения с Москвой по экономическим вопросам впервые после полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

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На встрече представителей ЕС в среду Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы заявили, что они были удивлены решением МВФ в начале этого месяца возобновить ежегодные экономические обзоры с Москвой, сообщают источники, осведомленные этим вопросом.

Представитель Литвы заявил, что страна планирует поднять этот вопрос непосредственно с главой Фонда Кристаллиной Георгиевой во время обеденной встречи 13 сентября в Будапеште с министрами финансов европейских стран.

Дипломат добавил, что, по их мнению, этот шаг предлагает лидеру россии путину экономическую помощь и видимость легитимности, поскольку ЕС и США стремятся изолировать рф.

Представитель Литвы также заявил, что первая миссия крупной международной организации в рф после вторжения в феврале 2022 года может быть использована Москвой в пропагандистских целях, чтобы показать, что ее международная изоляция ослабевает, сообщили источники.

По их словам, ЕС также планирует направить Георгию письмо, которое, как ожидается, подпишут несколько членов ЕС, выразив обеспокоенность процессом, который, вероятно, ведет к нормализации отношений с Кремлем.