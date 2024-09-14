Цена на золото поставила очередной рекорд

Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) поднималась в ходе торгов в пятницу, 13 сентября, на 0,7%, до рекордного значения в $2600,7 за тройскую унцию, следует из данных торгов. Его стоимость бьет рекорды второй день подряд. По состоянию на 13:57 (13 сентября) стоимость контракта составила чуть более $2594 за унцию.

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Как изменились цены

С начала года рост цен на золото превысил 23% на ожиданиях того, что ФРС США вскоре начнет цикл сокращения ставок. Также росту цены способствовало повышение спроса на активы-убежища из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Кроме того, решение ЕЦБ понизить базовую ставку с 4,25% до 3,65% также придало оптимизма участникам торгов.

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Аналитики инвестбанка Goldman Sachs прогнозируют, что цена золота достигнет $2700 к началу 2025 года. Помимо решения ФРС, металл также получит дополнительный импульс к росту за счет закупок золота центральными банками развивающихся рынков.