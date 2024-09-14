Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) поднималась в ходе торгов в пятницу, 13 сентября, на 0,7%, до рекордного значения в $2600,7 за тройскую унцию, следует из данных торгов. Его стоимость бьет рекорды второй день подряд. По состоянию на 13:57 (13 сентября) стоимость контракта составила чуть более $2594 за унцию.
Цена на золото поставила очередной рекорд
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Как изменились цены
С начала года рост цен на золото превысил 23% на ожиданиях того, что ФРС США вскоре начнет цикл сокращения ставок. Также росту цены способствовало повышение спроса на активы-убежища из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.
Кроме того, решение ЕЦБ понизить базовую ставку с 4,25% до 3,65% также придало оптимизма участникам торгов.
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Аналитики инвестбанка Goldman Sachs прогнозируют, что цена золота достигнет $2700 к началу 2025 года. Помимо решения ФРС, металл также получит дополнительный импульс к росту за счет закупок золота центральными банками развивающихся рынков.
Эксперты ожидают, что всплеск покупок сохранится на фоне опасений по поводу новых финансовых санкций США и растущего бремени американского суверенного долга.
«В этой более мягкой циклической среде золото выделяется как товар, в отношении которого у нас самая высокая уверенность в краткосрочном росте», — пишут стратеги Goldman Sachs Саманта Дарт и Лина Томас.
ФРС удерживает процентные ставки на высоком уровне уже больше года. Сейчас они находятся на отметке 5,25−5,5% — максимуме с начала 2001-го.
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