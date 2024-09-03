Темп роста цен на серебро может опередить золото. Но только в следующем году

Предложение серебра на рынке может оказаться ниже промышленного спроса. Какие факторы на это влияют и создает ли это условия для стремительного роста металла, пишет Bloomberg. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Промышленный спрос на серебро, вероятно, продолжит расти, поскольку этот металл играет важную роль в фотоэлектрическом секторе, помогая ему опережать незначительный рост предложения в 2025 году, считают эксперты Bloomberg Intelligence Эммануэль Муньери и Грант Спор. Тем не менее, по их мнению, краткосрочные колебания цен могут в большей степени зависеть от статуса драгоценных металлов, поскольку значительные добытые запасы снижают преимущества дефицита на рынке. Превышение темпов роста серебра по отношению к золоту все еще возможно, но здесь восстановление экономики Китая является ключевым фактором поддержки.

Более высоких темпов роста цены на серебро относительно золота, вероятно, не стоит ждать ранее 2025 года, поскольку экономика Китая изо всех сил пытается восстановиться, а геополитические риски удерживают золото на высоком уровне. В следующем году растущий промышленный спрос на серебро и более нейтральный сдвиг в движущих силах, лежащих в основе золота, могут снизить соотношение двух металлов ниже 80 и приблизить его к среднему долгосрочному значению.

Фундаментальные показатели серебра улучшаются, и, как показывает анализ Bloomberg Intelligence, дефицит на рынке, вероятно, сохранится в течение 2024−25 годов по мере роста спроса, однако средний прогноз на 2024 год составляет 27,53 доллара за унцию, по сравнению со средним прогнозом цен на золото 2 273 доллара, что указывает на то, что соотношение золота и серебра останется выше 80 в течение второй половины текущего года.

Однако в 2025 году возможно повышение курса серебра по отношению к золоту, поскольку факторы, влияющие на золото, становятся более нейтральными, а прогноз спроса на серебро набирает обороты. В долгосрочной перспективе соотношение спроса и предложения может усилиться настолько, что цены на серебро резко изменятся относительно цен на другие промышленные металлы.

Растущий промышленный спрос на серебро, опережающий предложение, может оказать поддержку ценам, и сформировать опережающие темпы роста по отношению к золоту в 2025 году, поскольку движущие силы, которые подстегивают удорожание желтого металла сейчас, станут более нейтральными, а риски того, что золото может подешеветь, возрастают.

«Несмотря на то, что видимые запасы серебра, вероятно, повлияют на любой резкий рост цен, вызванный промышленным развитием, мы считаем, что соотношение золота и серебра может опуститься ниже отметки в 80. Это было бы улучшением, по сравнению со средним показателем за 2024 год, который равен 85», — отмечают эксперты Bloomberg.

Если Китаю удастся избежать жесткой посадки, это может стать дополнительным стимулом для роста цен на серебро, поскольку этот металл демонстрирует умеренную корреляцию с экономикой страны, хотя и с небольшим отставанием. Китай является крупнейшим потребителем серебра в промышленном производстве, на долю которого приходится чуть меньше 30% спроса. Солнечные панели также являются быстрорастущим сегментом спроса на металл, и более 80% из них производится в КНР.

Как показывает анализ Bloomberg Intelligence, незначительный рост мирового производства серебра в 2025 году будет в значительной степени обусловлен увеличением предложения добытого серебра. Тем не менее попытка цен на серебро приблизиться к пикам 2011 года может стимулировать объемы рециклинга серебра, что приведет к увеличению предложения без увеличения добычи. Это будет ограничивать рост цен.

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Согласно оценкам Bloomberg Intelligence, производство серебра на серебряных рудниках может вырасти примерно на 3% в 2025 году, после снижения на 2% в 2024 году.