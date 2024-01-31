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31 января 2024, 9:37 Читати українською

«Золотая виза»: Греция повысит порог для инвестиций в недвижимость

Правительство Греции в ближайшее время повысит порог в 250 тысяч евро для инвестиций в недвижимость с целью получения пятилетнего вида на жительство, известного как «золотая виза». Об этом сообщает Ekathimerini.

Правительство Греции в ближайшее время повысит порог в 250 тысяч евро для инвестиций в недвижимость с целью получения пятилетнего вида на жительство, известного как «золотая виза».
Фото:ekathimerini

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«Золотая виза» станет дороже

Издание отмечает, что на сегодняшний день правительство рассматривает различные сценарии, но, похоже, остановилось на увеличении минимальной суммы в 250 000 евро до более высокого уровня. Целью такого шага является снижение спроса на золотые визы, а также попытка сдержать рост цен на недвижимость.

Как заявил на прошлой неделе на конференции, посвященной программе «золотая виза», министр национальной экономики и финансов Костис Хатзидакис, «будут применены меры по ее ограничению, лимиты будут увеличены для осуществления более значительных инвестиций, но будет сделано исключение для объектов недвижимости, что котируются на бирже, для которых будет применяться более низкий минимальный порог, чтобы направить средства в тот класс недвижимости, который в них особенно нуждается».

Читайте: Покупка недвижимости в Португалии больше не дает прав на визу

По мнению иностранных аналитиков сектора инвестиционной иммиграции, таких как Astons, в Великобритании греческая программа остается одной из самых привлекательных во всей Европе, поскольку она имеет самый низкий порог для иностранных инвесторов — то есть 250 000 евро.

По данным Министерства иммиграционной политики, с января по ноябрь 2023 года количество разрешений, предоставленных инвесторам из Великобритании, выросло на 77,8% до 370 (с 208), а израильтянам — на 77,6% до 183 (со 103).

Читайте: Италия отменила «золотые визы» для россиян и белорусов

Напомним

«Минфин» писал, что в последние годы Европейская комиссия призвала государства-члены ЕС отменить подобные инструменты предоставления вида на жительство, считая их одним из средств легализации финансовых сделок иностранцами.

Источник: Минфин
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