Китай оштрафовал и остановил работу компании из «большой четверки»

Компания PwC получила шестимесячный запрет от китайских властей на ведение бизнеса в стране. Решение связано с аудитом Evergrande, пишет Bloomberg .

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Что известно

Китай остановил деятельность PricewaterhouseCoopers LLP на шесть месяцев и наложил рекордный штраф за упущение в аудите China Evergrande Group.

Согласно опубликованным заявлениям министерства финансов и Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая, бухгалтерская фирма была оштрафована на общую сумму 441 млн юаней ($62 млн).

Регулятор также отозвал лицензию ее филиала в Гуанчжоу, главного аудитора завышенных финансовых отчетов Evergrande с 2018 по 2020 год.

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PwC оказалась в центре внимания после того, как Китай начал одно из величайших расследований финансового мошенничества в истории.

Власти заявили, что основное подразделение застройщика Evergrande Hengda завысило свой доход на 564 млрд юаней за два года до 2020 года.

Совет по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности Гонконга также заявил, что расследование аудиторских проверок компании PwC по Evergrande в городе продолжается.

PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP, зарегистрированная в Шанхае фирма, входящая в глобальную сеть PwC, была аудитором Hengda. PwC была аудитором Evergrande более 10 лет, пока не ушла в январе 2023-го из-за разногласий, которые, по словам застройщика, были связаны с аудитом.

PwC заявила, что ее топ-менеджер в Китае уйдет в отставку из-за скандала. Дэниел Ли согласился уйти с поста старшего партнера PwC China, но продолжит поддерживать бизнес в своей роли главного бухгалтера местного подразделения.

Напомним

Evergrande Group — один из крупнейших китайских застройщиков. Компания была основана в 1996 году и для реализации своих проектов брала средства взаймы. В результате к концу 2021 года сумма ее обязательств превысила $300 млрд.