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14 сентября 2024, 10:59 Читати українською

Чехия заработала на украинских беженцах 4,4 миллиарда крон за полгода

Доходы Чехии от налогов и страховых взносов, уплачиваемых украинскими беженцами, значительно превышают государственные расходы на их поддержку. В первой половине этого года расходы составили 7,3 миллиарда крон, в то время как доходы достигли 11,7 миллиарда крон. Таким образом, государственный бюджет пополнился на 4,4 млрд крон. Об этом сообщило Министерство труда и социальных дел Чехии, пишет uamedia.eu.

Доходы Чехии от налогов и страховых взносов, уплачиваемых украинскими беженцами, значительно превышают государственные расходы на их поддержку.
Фото: depositphotos

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Наполнение бюджета

«Украинские беженцы уже давно вносят в наш бюджет больше средств, чем мы тратим на помощь их соотечественникам. Они для нас не являются обузой, а выгодным вложением», — заявили в министерстве.

В первом квартале расходы составляли 3,8 миллиарда крон, а доходы — 5,8 миллиарда. Во втором квартале расходы сократились до 3,5 млрд крон, а доходы выросли до 5,9 млрд крон.

Таким образом, поддержка украинских беженцев в год принесет Чехии 4,4 миллиарда крон.

Читайте: Беженцы из Украины начинают приносить прибыль Чехии

Средний размер помощи беженцам

По данным министерства, средний размер пособия для беженца, подавшего на него заявку, составляет 7336 крон. Эта сумма включает как, так называемую гуманитарную помощь, так и пособие по оплате жилья. Чтобы сумма достигла десятков тысяч, речь, например, должна идти о матери с несколькими детьми.

«К примеру, мать с двумя детьми в возрасте от десяти лет, которая зарабатывает 17 тысяч крон в месяц, с учетом расходов на жилье в размере 16 тысяч, получила бы пособие в размере 9 110 крон», — пояснил представитель министерства Якуб Аугуст.

Министерство также уточнило, что окончательный размер гуманитарной помощи зависит от месяца, за который она запрашивается. В первые 150 дней пребывания взрослый беженец имеет право на 4860 крон, а ребенок — на 3490 крон. Затем сумма снижается до 3 130 крон, если речь не идет об уязвимой категории граждан.

Дети от 6 до 10 лет получают 4188 крон, а люди с инвалидностью — 7290 крон или 5235 крон для ребенка. В расчет помощи также включаются расходы на жилье.

Читайте: В Чехии увеличивают выплаты украинским беженцам. Изменения вступят в силу с 1 августа

С сентября прекращена возможность бесплатного экстренного проживания в общежитиях, поэтому с августа изменились расходы на жилье. Для уязвимых категорий граждан они составляют 6 000 крон в месяц, остальные — 4 000 крон в месяц. Это было сделано с целью сокращения расходов.

Украинские беженцы не имеют права на другую помощь в Чехии, кроме гуманитарной помощи и помощи с жильем.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+95
Kharakternyk
Kharakternyk
14 сентября 2024, 11:09
#
Війна вигідна всім, крім тих, кого скоро не залишиться…
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
14 сентября 2024, 11:15
#
Невже українські жінки з дітьми,
що зараз проживають у Чехії скоро
підуть у небуття або щезнуть назавжди…
+
+59
Kharakternyk
Kharakternyk
14 сентября 2024, 11:31
#
Скоріш за все вони просто стануть чеськими жінками та дітьми.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
14 сентября 2024, 11:27
#
Ага, повернуть вони вам платників податків, чекайте =)
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
14 сентября 2024, 11:51
#
І так буде скоро в кожній країні
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