Чехия заработала на украинских беженцах 4,4 миллиарда крон за полгода

Доходы Чехии от налогов и страховых взносов, уплачиваемых украинскими беженцами, значительно превышают государственные расходы на их поддержку. В первой половине этого года расходы составили 7,3 миллиарда крон, в то время как доходы достигли 11,7 миллиарда крон. Таким образом, государственный бюджет пополнился на 4,4 млрд крон. Об этом сообщило Министерство труда и социальных дел Чехии, пишет uamedia.eu.

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Наполнение бюджета

«Украинские беженцы уже давно вносят в наш бюджет больше средств, чем мы тратим на помощь их соотечественникам. Они для нас не являются обузой, а выгодным вложением», — заявили в министерстве.

В первом квартале расходы составляли 3,8 миллиарда крон, а доходы — 5,8 миллиарда. Во втором квартале расходы сократились до 3,5 млрд крон, а доходы выросли до 5,9 млрд крон.

Таким образом, поддержка украинских беженцев в год принесет Чехии 4,4 миллиарда крон.

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Средний размер помощи беженцам

По данным министерства, средний размер пособия для беженца, подавшего на него заявку, составляет 7336 крон. Эта сумма включает как, так называемую гуманитарную помощь, так и пособие по оплате жилья. Чтобы сумма достигла десятков тысяч, речь, например, должна идти о матери с несколькими детьми.

«К примеру, мать с двумя детьми в возрасте от десяти лет, которая зарабатывает 17 тысяч крон в месяц, с учетом расходов на жилье в размере 16 тысяч, получила бы пособие в размере 9 110 крон», — пояснил представитель министерства Якуб Аугуст.

Министерство также уточнило, что окончательный размер гуманитарной помощи зависит от месяца, за который она запрашивается. В первые 150 дней пребывания взрослый беженец имеет право на 4860 крон, а ребенок — на 3490 крон. Затем сумма снижается до 3 130 крон, если речь не идет об уязвимой категории граждан.

Дети от 6 до 10 лет получают 4188 крон, а люди с инвалидностью — 7290 крон или 5235 крон для ребенка. В расчет помощи также включаются расходы на жилье.

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С сентября прекращена возможность бесплатного экстренного проживания в общежитиях, поэтому с августа изменились расходы на жилье. Для уязвимых категорий граждан они составляют 6 000 крон в месяц, остальные — 4 000 крон в месяц. Это было сделано с целью сокращения расходов.

Украинские беженцы не имеют права на другую помощь в Чехии, кроме гуманитарной помощи и помощи с жильем.