В Украине уменьшилось количество новых дел о мошенничестве — Опендатабот

Количество дел по мошенничеству ранее росло, однако в августе было зафиксировано самое низкое количество новых дел за 2024 год. Об этом сообщает «Опендатабот».

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Уменьшение мошенничества

51 992 уголовных производства по мошенничеству открыто с начала 2024 года. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Сообщается, что в начале 2024 года количество новых уголовных дел по мошенничеству оставалось высоким: в среднем, более 8000 в месяц. Однако уже с мая новых производств уменьшилось в 1,4 раза.

В августе было зафиксировано самое низкое количество новых дел по мошенничеству в этом году — всего 2980 производств. Это почти втрое меньше, чем в начале года.

Отмечается, что, несмотря на то, что в целом новых производств стало меньше, больше дел стало доходить до суда: 12 572 дела. Это 24% всех открытых дел в этом году. К сравнению, в 2023 году этот показатель составил всего 14%.