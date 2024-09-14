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14 сентября 2024, 9:10 Читати українською

Министерству финансов разрешили проводить аукционы по обмену ОВГЗ

Кабмин предусмотрел возможность обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабмин предусмотрел возможность обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Фото: depositphotos

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Что известно

Предусмотрено право Минфина осуществлять сделки с государственным долгом, проводить аукционы по размещению государственных облигаций с одновременным обменом на находящиеся в обращении государственные облигации другого выпуска, осуществлять их погашение и аннулирование, а также оплачивать разницу стоимости этих облигаций денежными средствами на счет эмитента.

Кроме того, Минфин получил полномочия для определения выпусков ОВГЗ, которые будут засчитываться на счет эмитента, и определять их стоимость (цену) по результатам сделки.

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Такая стоимость будет определяться в соответствии с Порядком оценки по справедливой стоимости ОВГЗ резидентов, находящихся в собственности Национального банка Украины или принимаемых им в качестве обеспечения исполнения обязательств, одобренного постановлением правления НБУ № 732 от 26 октября 2015 года.

Что это даст

В пресс-службе Министерства финансов объяснили, что эти изменения призваны повысить эффективность управления государственным внутренним долгом.

«Постановление принято с целью имплементации Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2024−2026 годы и позволяет Минфину осуществлять switch-операции — активные операции по управлению государственным долгом путем проведения аукционов по размещению государственных облигаций с одновременным обменом на облигации другого выпуска, которые находятся в обращении», — отметили в министерстве.

В министерстве отметили, что такое улучшение подходов в проведении аукционов давно обсуждалось с участниками рынка и позволит владельцам ОВГЗ обменивать менее ликвидные облигации и облигации с коротким сроком до погашения на новые облигации, размещаемые на регулярных аукционах.

Имплементация указанных изменений позволит Министерству финансов более гибко подходить к управлению ликвидностью путем проактивного обмена облигаций с коротким сроком до погашения на новые облигации, уменьшая таким образом одномоментные платежи с Единого казначейского счета при погашении облигаций.

В Минфине напомнили, что switch-сделки являются стандартной практикой операций на локальном долговом рынке в европейских странах и дает возможность повысить ликвидность рынка и качество управления ликвидностью правительства.

Операции будут производиться на регулярной основе на базе Bloomberg Auction System, которая используется для проведения регулярных аукционов по размещению ОВГЗ.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+45
Kikudzuki
Kikudzuki
14 сентября 2024, 10:07
#
Кручу, верчу — запутать хочу… Что только не придумает Кабмин и Минфин, чтоб продать народу как можно больше облигаций…🙂
+
0
TAN72
TAN72
14 сентября 2024, 11:15
#
Лёд тронулся
+
+15
D3N
D3N
14 сентября 2024, 11:54
#
Обменивать на что? На туалетную бумагу? Ценность одинаковая, только от туалетной бумаги пользы больше!
+
0
greenozon
greenozon
14 сентября 2024, 12:18
#
В статті згадали
>основі на базі Bloomberg Auction System

для кого це все буде працювати?
для українців чи нерезидентів?
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