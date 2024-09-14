Министерству финансов разрешили проводить аукционы по обмену ОВГЗ

Кабмин предусмотрел возможность обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Что известно

Предусмотрено право Минфина осуществлять сделки с государственным долгом, проводить аукционы по размещению государственных облигаций с одновременным обменом на находящиеся в обращении государственные облигации другого выпуска, осуществлять их погашение и аннулирование, а также оплачивать разницу стоимости этих облигаций денежными средствами на счет эмитента.

Кроме того, Минфин получил полномочия для определения выпусков ОВГЗ, которые будут засчитываться на счет эмитента, и определять их стоимость (цену) по результатам сделки.

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