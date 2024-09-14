Кабмин предусмотрел возможность обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Министерству финансов разрешили проводить аукционы по обмену ОВГЗ
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Что известно
Предусмотрено право Минфина осуществлять сделки с государственным долгом, проводить аукционы по размещению государственных облигаций с одновременным обменом на находящиеся в обращении государственные облигации другого выпуска, осуществлять их погашение и аннулирование, а также оплачивать разницу стоимости этих облигаций денежными средствами на счет эмитента.
Кроме того, Минфин получил полномочия для определения выпусков ОВГЗ, которые будут засчитываться на счет эмитента, и определять их стоимость (цену) по результатам сделки.
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Такая стоимость будет определяться в соответствии с Порядком оценки по справедливой стоимости ОВГЗ резидентов, находящихся в собственности Национального банка Украины или принимаемых им в качестве обеспечения исполнения обязательств, одобренного постановлением правления НБУ № 732 от 26 октября 2015 года.
Что это даст
В пресс-службе Министерства финансов объяснили, что эти изменения призваны повысить эффективность управления государственным внутренним долгом.
«Постановление принято с целью имплементации Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2024−2026 годы и позволяет Минфину осуществлять switch-операции — активные операции по управлению государственным долгом путем проведения аукционов по размещению государственных облигаций с одновременным обменом на облигации другого выпуска, которые находятся в обращении», — отметили в министерстве.
В министерстве отметили, что такое улучшение подходов в проведении аукционов давно обсуждалось с участниками рынка и позволит владельцам ОВГЗ обменивать менее ликвидные облигации и облигации с коротким сроком до погашения на новые облигации, размещаемые на регулярных аукционах.
Имплементация указанных изменений позволит Министерству финансов более гибко подходить к управлению ликвидностью путем проактивного обмена облигаций с коротким сроком до погашения на новые облигации, уменьшая таким образом одномоментные платежи с Единого казначейского счета при погашении облигаций.
В Минфине напомнили, что switch-сделки являются стандартной практикой операций на локальном долговом рынке в европейских странах и дает возможность повысить ликвидность рынка и качество управления ликвидностью правительства.
Операции будут производиться на регулярной основе на базе Bloomberg Auction System, которая используется для проведения регулярных аукционов по размещению ОВГЗ.
Комментарии - 4
>основі на базі Bloomberg Auction System
для кого це все буде працювати?
для українців чи нерезидентів?