Какие дополнительные налоги отстаивает правительство и от каких сборов готово отказаться

Верховная Рада не поддержала в первом чтении правительственный законопроект о повышении налогов, который должен обеспечить поступления в бюджет 30 млрд грн. Нормы проекта были результатом ряда компромиссов и несколько раз менялись, поэтому не исключено, что инициативу попытаются снова поставить на голосование. О том, какие именно налоги предлагалось взимать и почему отказались от ряда из них, в интервью рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев . «Минфин» выбрал главное.

Какие нормы остались в проекте от первого варианта

Остались, в частности, норма о повышении военного сбора с 1,5% до 5%; 1% военного сбора с плательщиков единого налога 3-й группы; 10% от минимальной заработной платы в месяц для ФОП-плательщиков единого налога 1-й, 2-й и 4-й групп. Это что касается военного сбора.

Следующее — повышение ставки налога для финансовых учреждений, отличающихся от банков, с 18 до 25%. Минфин и Нацбанк хотели ввести этот налог с 2024 года. Мы не согласились. В итоге налог начнет взиматься по результатам работы банков в 2025 году и дальше.

Также предусмотрено установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле топливом (за каждую АЗС). В частности, в размере 60 тыс. грн при реализации двух и более видов топлива; 30 тыс. грн при реализации исключительно сжиженного газа; 45 тыс. грн — если доля реализации сжиженного газа в общем объеме реализуемого топлива в течение месяца составляет 50% и более.

Для АЗС, где параллельно осуществляется торговля алкоголем и табаком, установлены более высокие ставки. 80 тыс. грн — в случае реализации двух и более видов топлива; 40 тыс. грн — в случае реализации исключительно сжиженного газа; 60 тыс. грн — если доля газа в общем объеме реализуемого топлива составляет 50% и более.

Кроме того, законопроектом предусмотрено изменение налогового периода с квартального на месячный для представления в контролирующие органы налогового расчета сумм доходов.

Об отказе от дополнительных налогов на продажу недвижимости, покупку авто и украшений

На возврат (в законопроект, — прим. ред.) этих положений нет шансов из-за низкого фискального потенциала. Объясню причину подобных изменений.

Насколько я понимаю логику Минфина, непубличная работа над этим законопроектом (потому что Минфин об этом не говорил) началась еще в начале года. У нас был структурный маяк по программе сотрудничества с МВФ, согласно которому Минфин должен был на тот момент найти 40 млрд грн дополнительных поступлений в госбюджет. Минфин нашел источники потенциальных поступлений, представив МВФ вот эту «сборную солянку» налоговых инициатив.

Затем, когда Минфин обнаружил, что нужно гораздо больше денег для обеспечения сил обороны (это произошло по объективным причинам, в связи с задержкой финансовой помощи от международных партнеров), он включил эту «солянку» в законопроект, добавив туда два платежа — военный сбор и налог с оборота. И это мы все с вами увидели в конце июля.

Затем в процессе переговоров фактически со всеми стейкхолдерами было решено, что концепт меняется — и мы увеличиваем только то, что приносит большие деньги, не размельчаясь на фискально-незначительные поступления.

Логика этого концепта заключалась в том, что платить дополнительные деньги на армию должны все. А не только некоторые категории лиц, совершающие определенные операции и по которым каждый раз возникают логические вопросы: «А почему, скажем, вы хотите взимать налог 5% с продаж квартир, а не взимаете, например, налог с продаж шуб? А давайте еще с продажи электроники взимать 5% — это тоже предмет роскоши, или нет? Вот вы предлагаете брать 5% от услуг телефонной связи — а разве это предмет роскоши?». Так что при таком подходе к налогообложению возникает ряд недовольных, потому что каждый такой налог касается очень узкого круга потенциальных плательщиков. Поэтому мы решили, что налог должен платить все в равных пропорциях.

Как человек, достаточно давно профессионально занимающийся вопросами налогообложения, и уже пять лет возглавляющий профильный комитет Верховной Рады, скажу вам, что с 2019 года не было ни одного закона по налогообложению, который бы воспринимался под аплодисменты. Если, например, кому-то кажется, что автомобили — это предмет роскоши и нужно его облагать налогом, то всегда найдется кто-то, кто утверждает, что это неправильно, что надо брать налог из дорогих авто, а не из дешевых, что нужно учитывать возраст авто и кучу других показателей. А дальше возникают дискуссии: «дорогое» авто — это сколько, или каких марок, или как справедливо поделить машины на условно новые и условно старые, или о мощности или объеме двигателя и т.д… Поэтому любая налоговая инициатива, даже, казалось бы, самая справедливая, всегда наталкивается на сопротивление.

Но если нужно быстро аккумулировать крайне необходимые средства в бюджет, то логика решения состоит в том, чтобы брать налоги ровно и со всех. Это очень важно.

Почему отказались от введения налога в размере 50% на сверхприбыли банков

В связи с категоричной позицией Минфина и Нацбанка. Я не согласен с этой позицией, но я доверяю регуляторам.

То, что такую позицию коммуницирует Нацбанк, — это очевидно, потому что НБУ будет защищать рынок. Но давайте приведу вам некоторые цифры.

За первое полугодие 2024 года операционный доход банков в Украине составил 161,6 млрд грн, что на 16,3%, или на 22,6 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2023 года. Прибыль до налогообложения составила 101 млрд грн, что на 26,1%, или на 21 млрд грн больше, чем за первое полугодие прошлого года. Чистая прибыль после налогообложения за первое полугодие 2024 года достигла 79 млрд грн, или на 11,4 млрд грн больше год к году.

Мы точно не сторонники коммунистической идеологии — «все забрать и поделить». Дело в том, что большая часть процентного дохода банков сформирована за счет безрисковых операций с государственными ценными бумагами — ОВГЗ или депозитными сертификатами. Доля этих доходов в общих процентных доходах банков составляет 53,6%. Это больше даже, чем в прошлом году, когда эта доля составила 52,2%.

Следовательно, банки, к сожалению, зарабатывают львиную долю прибыли не на кредитовании экономики, а за счет государства. Да, государство дает само это делать. Речь не идет о какой-либо ошибке или злоупотреблении. Это нормальная ситуация, которая сейчас дополнительно определяется структурным профицитом ликвидности в банковской системе. Поскольку у государства есть огромный объем бюджетного дефицита, который в следующем году будет таким же, а может еще и большим, то государство, безусловно, побуждает банки к абсорбированию ликвидности на рынке, когда НБУ изымает лишнюю гривну из оборота через депозитные сертификаты. По этим сертификатам НБУ платит проценты. На этих процентах банки зарабатывают абсолютно безрисково, не предоставляя никому кредитов.

Но если государство уже дает возможность таким образом заработать, то есть логика в том, чтобы немного из этого заработка направлялось на армию, которая эти же банки в том числе защищает? Хочу обратить внимание, что рентабельность капитала банковского сектора в Украине в 2023 году составила более 30%. В то время как в Прибалтике — 21%, Венгрии — 20%, Молдове — 16%, Чехии — 15%, Польше — 12%, а в целом в Еврозоне — 7%.

Основной позицией (приведшей к отказу от повышения налога для банков, — прим. ред.) стала позиция Минфина. Ранее в ходе консультаций Минфин поддерживал введение этого налога, но затем изменил свое мнение, обосновав это тем, что это окажет негативное влияние на объем привлеченных средств в ОВГЗ.

Такая позиция регулятора была очень существенной при принятии решения парламентским комитетом, потому что на самом деле привлечение средств в ОВГЗ является серьезным источником финансирования армии.

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Поэтому взять на себя ответственность, утверждая, что налог на прибыль банков не повлияет на будущие привлечения средств в ОВГЗ, я не могу. Я не считаю себя лучше Минфина специалистом в рынке государственных ценных бумаг. Так что позиция Министерства финансов лично меня убедила просить коллег перенести эту дискуссию ко второму чтению. Мы не сняли пока окончательно этот вопрос.