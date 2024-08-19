Трамп против Харрис: 3 возможных сценария для курса доллара, акций трежерис по итогам выборов

Прошлая неделя стала для американских акций лучшей в этом году: индекс S&P 500 подскочил почти на 4%, Nasdaq Composite — на 5,2%, а консервативный Dow Jones Industrial Average — почти на 3%. Хорошая отчетность вернула на американские рынки оптимизм. Однако главный вопрос — куда двинутся цены в ближайшее время — остается на повестке дня.

Свежая порция отчетности по состоянию американской экономики сыграла на прошлой неделе в пользу быков. Объем промпроизводства в США снизился на 0,6% в июле, по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Загрузка производственных мощностей на заводах упала с 77,5% до 77,2%.

При этом потребительские цены выросли на 2,9%, сообщило министерство труда США. Это минимальный рост с марта 2021 года. Сочетание этих показателей укрепляет надежды рынка на скорое снижение ставки ФРС. Стратег Wells Fargo Крис Хаверленд считает, что американские акции «взлетят после смягчения ФРС, как в 1995 году».

Однако на рынки сейчас будет все больше влиять не только политика ФРС, но и американские выборы. Инвесторы будут пристально следить за выступлением вице-президента США Камалы Харрис на Национальном съезде Демократической партии, который открывается сегодня, 19 августа. Ее месседжи могут стать сигналом для инвесторов к корректировке портфелей.

Между тем банк ING уже выдал свою версию возможного развития событий и их влияния на внутреннюю и внешнюю политику, торговлю и макроэкономическую ситуацию, сообщает Investing.com. Вот какие варианты видит банк:

Безоговорочная победа Трампа. В этом сценарии Дональд Трамп побеждает на выборах, а партия республиканцев, которую он представляет, получает контроль над обеими палатами Конгресса — Палатой представителей и Сенатом. В этом случае инвесторам стоит ожидать снижения налогов и стимулирования экономического роста через инициативы по возвращению производств в США, считает ING. Внешнеполитическая повестка отойдет на второй план, включая поддержку Украины и решения по экспортным и импортным пошлинам.

Курс доллара, скорее всего, укрепится благодаря более мягкой налоговой политике в сочетании с ужесточением денежно-кредитной. Можно ожидать увеличения доходности гособлигаций США: в случае с 10-летними бумагами она может превысить 5%. Цены на нефть могут поначалу вырасти из-за налоговых послаблений, но в долгосрочной перспективе снизятся, так как США сосредоточатся на энергетической независимости, прогнозируют аналитики.

Ограниченная власть Трампа. В этом сценарии Дональд Трамп тоже возвращает себе должность президента, но Конгресс разделен: республиканцы контролируют Палату представителей, а демократы — Сенат. Трампу будет сложнее воплощать свою политику из-за противостояния законодателей, особенно в плане снижения налогов и контроля миграции. Во внешней политике может случиться соглашение с россией по поводу Украины и снижение напряженности на Ближнем Востоке, полагает ING.

При таком раскладе курс доллара может поначалу укрепиться, но далее он будет зависеть от успешности внешней политики Трампа. Если рост экономики США замедлится, правительство может перейти к ослаблению валюты.

Инфляционное давление из-за пошлин может привести к росту доходности гособлигаций, хотя дополнительный доход от налогов может частично смягчить этот эффект. Стоимость нефти может снизиться благодаря смягчению напряженности на Ближнем Востоке и между россией и Украиной.

Побеждает Харрис. Камале Харрис и демократам контроль над обеими палатами Конгресса не светит, считает ING: он предусмотрел только один сценарий, при котором Конгресс в случае ее победы остается разделенным. Харрис будет вводить новые налоги для корпораций и богатых людей, устраняя наследие первого срока Трампа. Администрация Харрис, вероятно, продолжит поддерживать Украину и глобальных союзников, а подход к внешней торговле будет более сдержанным.

В этом случае курс доллара может ослабнуть из-за сочетания более жесткой налоговой политики и мягких денежно-кредитных мер. Повышение доходности облигаций будет менее выраженным, поскольку повышение налогов будет уравновешено более слабым экономическим прогнозом. Цены на нефть могут поначалу снизиться из-за меньших перспектив роста, но продолжение напряженности на Ближнем Востоке и нерешенный кризис в Украине могут привести к повышению стоимости сырья к концу 2025 года.

Пока же в фокус интересов снова попали фармацевты. Котировки биофармацевтической компании Bavarian Nordic за три последних дня прошлой недели на торгах в Дании выросли на 45%. Инвесторы стали скупать акции после того, как ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян в Африке. Bavarian Nordic производит единственную одобренную в США и Европе вакцину от этой болезни.

По сравнению с началом года, акции Bavarian Nordic сейчас стоят дороже примерно на 60%, за последние 12 месяцев они подорожали на 95%. Акции компании отслеживают лишь два аналитика и оба рекомендуют покупать их (рейтинг Buy), показывает WSJ.

Также резко подорожали акции компании Emergent BioSolutions, которая в 2017 году купила бизнес по производству вакцины от натуральной оспы ACAM2000 у компании Sanofi. Эта вакцина может получить одобрение на применение против оспы обезьян, пишет американский Forbes.

Бумаги Emergent BioSolutions 16 августа в моменте поднимались на 34% — до $11,61.

О том, какие акции показали самый большой рост и падение на американском рынке, расскажем дальше.

Взлеты и падения недели на американском рынке

Акции сети кофеен Starbucks (SBUX) взлетели на торгах в США на новостях о кадровых перестановках в компании. Инвесторы позитивно восприняли неожиданное увольнение главы Starbucks Лакшмана Нарасимхана и назначение вместо него Брайана Никкола, который станет гендиректором и председателем совета директоров с 9 сентября.

В течение дня бумаги SBUX в моменте поднимались до $95,29, что стало рекордным для них, а капитализация компании увеличилась более чем на $20 млрд, отметил Bloomberg. Акции Starbucks отыграли все потери, которые понесли после «катастрофической» апрельской отчетности, добавил CNBC.

Акции Chipotle, из которой уходит Никкол, наоборот, резко подешевели. Инвесторы посчитали это слишком серьезной потерей.

Брайан Никкол возглавил Chipotle в 2018 году после работы в другой сети фастфуда — Taco Bell, и серьезно преобразовал Chipotle: за время его руководства выручка компании почти удвоилась, прибыль увеличилась почти в семь раз, а стоимость акций выросла почти на 800%. При этом Chipotle увеличивала заработную плату и расширяла льготы, говорится в сообщении Starbucks.

Назначение Никкола — это «значительная победа» для Starbucks: он заработал уважение и уверенность инвестиционного сообщества, и получит столь необходимую свободу действий для инвестиций и время для разворота Starbucks, процитировал Reuters аналитика BTIG Питера Салеха.

Однако это кадровое приобретение влетит Starbucks в копеечку.

«Никкол получит 10 миллионов долларов деньгами и 75 миллионов долларов в виде акционерного капитала. Если определенные цели будут достигнуты, Никкол может заработать около 117 миллионов долларов в виде общей компенсации за первый год», — пишет Yahoo Finance.

Эксперты же единодушно утверждают, что такие затраты того стоят.

Никкол был назначен в условиях противостояния Starbucks и инвесторов-активистов. 13 августа The Wall Street Journal сообщила, что инвесткомпания Starboard Value оказалась владельцем доли в Starbucks и требует от компании шагов для повышения стоимости ее акций. Elliott Management, владеющая значительной долей в Starbucks, добивается мест в совете директоров компании и настаивает на повышении качества управления ей, пишет Bloomberg.

При этом Elliott считает назначение Никкола «трансформационным шагом вперед» для Starbucks.

Большинство аналитиков рекомендуют держать купленные акции Starbucks: у них 23 рейтинга Hold из 36, следует из данных MarketWatch. Еще 13 советуют покупать бумаги (девять рейтингов Buy и четыре Overweight), рекомендаций продавать нет.

Из 25 аналитиков, отслеживающих Chipotle, 22 рекомендуют покупать акции, 12 — держать купленные бумаги, и лишь один советует продавать их.

Акции Super Micro Computer, Inc. (SMCI), которая конкурирует с Dell и Hewlett Packard Enterprise на рынке серверного оборудования, продемонстрировали солидный рост в прошлый понедельник и отыграли часть потерь после слабого отчета о прибылях неделей ранее.

«Хотя Supermicro прогнозировала дальнейшее повышение рост продаж, растущие издержки способствовали снижению маржи, что, по-видимому, и легло в основу негативной реакции на отчет о доходах», — пишет Investopedia.

Однако компания полагает, что, по мере наращивания производства прямого жидкостного охлаждения (DLC), используемого в центрах обработки данных искусственного интеллекта, она сможет снизить производственные затраты и стимулировать восстановление рентабельности.

Ожидания того, что спрос на жидкостное охлаждение будет расти, поддерживают рост акций Supermicro, пишет аналитик Seeking Alpha Джеймс Фоорд. По его словам, эта технология отличает Supermicro от других участников рынка. Фоорд считает, что акции Supermicro выглядят, как «уверенные кандидаты к покупке», если посмотреть на прибыль компании, ее прогноз, стоимость бумаг и технический анализ.

Акции Super Micro Computer растут последние годы: инвесторы делают ставку на то, что компания станет основным поставщиком серверов на основе ИИ-чипов Nvidia. Например, в прошлом году бумаги компании выросли на 246% и на 117% — с начала этого года. С марта 2024 года акции Supermicro включены в индекс S&P 500.

Аналитики в основном советуют покупать акции Supermicro: у них 11 рейтингов Buy и три Overweight («выше рынка») из 19-ти в сумме, показывает FactSet. Еще четверо аналитиков рекомендуют держать бумаги (рейтинг Hold) и один — продавать (Sell). Сейчас бумаги компании торгуются у отметки $628,8.

Однако уже в ближайшее время акции Supermicro станут доступны инвесторам и с более скромными бюджетами.

Super Micro Computer планирует провести дробление акций (сплит) — каждая акция будет разделена на десять, но в сумме десять акций будут равны по стоимости одной до дробления. Торги с поправкой на сплит начнутся 1 октября.

Сплит акций не меняет финансовых фундаментальных показателей компании, но делает цену акций доступнее, что может оказать положительный психологический эффект на розничных инвесторов, отмечает CNBC.

Топ-5 событий недели, за которыми будут следить инвесторы всего мира

На этой неделе может проясниться будущая траектория процентных ставок в США: председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит на ежегодном выездном мероприятии центрального банка в Джексон-Хоуле. На корпоративном уровне внимание рынка будет сосредоточено на финансовых отчетах розничных сетей. Ожидаются публикации от Lowe’s, Target, Macy’s, TJX и BJ’s. Более подробно о главных событиях, за которыми будут следить инвесторы на этой неделе, рассказывает Investing.com.

Съезд Демократической партии США

Сегодня, 19 августа, в Чикаго начинается съезд Демократической партии США, который продлится до 22 августа.

На съезде должен быть окончательно решен вопрос об участии в президентских выборах в качестве официального кандидата от Демократической партии вице-президента США Камалы Харрис.

Харрис вступила в гонку с растущим рейтингом популярности, который за несколько недель вырос с 38% до 45%. Однако ей еще предстоит избавиться от образа «радикальной левой», который ей приписал Дональд Трамп.

По мере обострения гонки инвесторы стремятся получить ясность относительно политических и экономических позиций Харрис. В частности, она уже подчеркнула свою приверженность сохранению независимости Федеральной резервной системы, что резко контрастирует со взглядами ее соперника-республиканца — бывшего президента Трампа.

Выступление Пауэлла в Джексон-Хоул

Председатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить с программной речью на ежегодном экономическом симпозиуме центрального банка в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, в пятницу, 23 августа. Тема конференции в этом году: «Переоценка эффективности и механизмов передачи денежно-кредитной политики».

Рынки будут пристально следить за сигналами главы ФРС относительно темпов и сроков снижения ставок в ближайшие месяцы.

Надежды на «мягкую посадку» экономики вновь подталкивают американские акции вверх. Недавние позитивные данные развеяли опасения по поводу перспективы рецессии.

Большинство участников рынка полагают, что ФРС снизит ставки на своем предстоящем заседании в сентябре. Основные дебаты ведутся вокруг размера снижения — на четверть процентного пункта или на полпункта.

Протокол ФРС

В среду, 21 августа, Федеральный комитет по открытым рынкам США (FOMC) обнародует протокол своего июльского заседания по вопросам денежно-кредитной политики.

В июле члены FOMC единогласно проголосовали за сохранение процентной ставки по федеральным фондам в диапазоне 5,25−5,5%. Однако тогда регулятор не исключил возможность снижения ставки в сентябре, признав прогресс в борьбе с инфляцией.

Данные PMI

В четверг, 22 августа, S&P Global опубликует индексы деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторах промышленности и услуг за август. Консенсус-прогноз — 50 пунктов для PMI в промышленности и 54 пункта — для сферы услуг. В июле было 49,6 пункта и 55 пунктов соответственно.

Индексы менеджеров по закупкам дают представление об экономической активности в режиме реального времени и перспективах мирового роста.

Индексы деловой активности PMI за июль указывают на замедление экономики в сочетании с сохраняющейся инфляцией, что объясняет, почему центральные банки оказались в затруднительном положении.

Производственная активность в США ослабла, а данные по Германии оказались на удивление мрачными, что указывает на сокращение крупнейшей экономики еврозоны. Но цены на сырье для производителей в развитых экономиках достигли 18-месячного максимума.

Повторение слабых данных PMI июля может означать, что смягчение денежно-кредитной политики происходит более медленно, чем хотелось бы рынкам.

В этот же день центральный банк Турции объявит решение по процентной ставке. В прошлом месяце турецкий регулятор сохранил ее на уровне 50%. В последний раз он повышал ставку в марте этого года на 500 базисных пунктов.

Инфляция в Японии

В пятницу, 23 августа, в Японии выйдут данные по инфляции за июль. Рынки ждут новых свидетельств восстановления экономики после того, как предварительные оценки роста ВВП за второй квартал оказались лучше прогнозов. Экономисты, опрошенные поставщиком данных Quick, оценивают рост потребительских цен в прошлом месяце в 2,7% в годовом выражении.