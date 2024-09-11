МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала о финансовой помощи на сумму свыше $1 миллиарда

Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти достигли предварительной договоренности по пятому пересмотру четырехлетней программы расширенного финансирования EFF. В случае ее одобрения, Украина получит около $1,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба МВФ по итогам работы миссии в Киеве 4−10 сентября.

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«Сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (SLA) по пятому пересмотру четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF)», — говорится в сообщении МВФ.

В дальнейшем соглашение должен утвердить Совет директоров МВФ. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели.

Органы власти выполнили все количественные критерии эффективности по состоянию на конец июня, а также структурный маяк для завершения пересмотра. Также были достигнуты договоренности о параметрах политики и реформ для поддержания макроэкономической стабильности во время войны", — отмечается в сообщении

Кроме того, в МВФ подчеркнули, что украинская экономика оставалась устойчивой в первой половине 2024 года, однако дальнейшие перспективы неопределенны.

ВВП и инфляция

Прогнозируется, что в 2025 году рост реального ВВП в Украине составит 2,5−3,5%. К концу 2024 года инфляция вырастет примерно до 9%.

По прогнозу Фонда, во втором полугодии 2024 года экономический рост в Украине замедлится из-за последствий атак россиян на энергетическую инфраструктуру, влияния войны на рынок труда и уровня ожиданий деловой активности.

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«Продолжение войны приведет к новым потребностям в финансировании и потребует решительных политических усилий со стороны властей, а также широкомасштабной поддержки доноров», — отметили в МВФ.

Напомним

«Минфин» писал, что МВФ начинает переговоры с Украиной по пересмотру программы расширенного финансирования на $1,1 млрд.

График пересмотров программы МВФ