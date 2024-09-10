Apple представила iPhone 16 и другие гаджеты (фото)

В понедельник, 9 сентября, Apple представила свои новые гаджеты, среди которых смартфоны линейки iPhone 16, юбилейная версия часов Apple Watch Series 10 и наушники AirPods 4.

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iPhone 16

iPhone 16 и iPhone 16 Plus получили вертикальный блок камер. По словам производителя, такая конструкция камер будет лучше соответствовать параметрам пейзажного пространственного видео при просмотре на Vision Pro.

Система камер тоже обновилась. Основная широкоугольная камера поддерживает 1x и 2x оптический зум, а ультраширокоугольная камера получила улучшенную апертуру f/2.2 для лучших съемок при слабом освещении.

В смартфонах была добавлена сенсорная клавиша Camera Control для управления камерой. Также у iPhone 16 появилась кнопка действия Action Button для запуска, например переводчика или диктофона, которая раньше была эксклюзивом iPhone 15 Pro и Pro Max.

Apple также расширила цветовую гамму, добавив новый светло-зеленый цвет.

Размеры экранов не изменились — 6,1 дюйма у iPhone 16 и 6,7 дюйма у iPhone 16 Plus. Защитное стекло получило улучшение: новый керамический щит теперь на 50% прочнее предыдущего поколения, что делает устройства более устойчивыми к повреждениям.

Главное технологическое достижение новых iPhone 16 — 3-нм процессор A18. По словам Apple, он на 30% быстрее предыдущей модели и обеспечивает вдвое более высокую скорость для задач машинного обучения. Кроме того, процессор имеет на 17% большую пропускную способность памяти, что позволяет более эффективно поддерживать функции Apple Intelligence.

Цены на новые модели начинаются от $799 за iPhone 16 из 128 Гбайт памяти и $899 за iPhone 16 Plus с таким же объемом памяти. Предзаказ стартует 13 сентября, а официальные продажи начнутся 20 сентября.

iPhone 16 Pro

У iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max увеличились дисплеи — 6,3 дюйма и 6,9 дюйма соответственно.

Корпуса новинок снова изготовлены из титана. Он выпускается в четырех цветах: черном, белом, сером и новом «пустынном титане». Как и у базовых iPhone 16, у новых iPhone Pro также появилась кнопка управления камерой Camera Control.

Линейка iPhone 16 Pro имеет чип A18 Pro с 16-ядерным нейронным процессором, который, по словам компании, обеспечивает «потрясающую производительность» для функций Apple Intelligence, в том числе на 15% быстрее, чем у iPhone 15 Pro.

Также улучшена графическая производительность благодаря шестиядерному графическому процессору, который на 20% быстрее, чем GPU чипа A17 Pro в iPhone 15 Pro.

В этом году флагманы получили одинаковые наборы камер. iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max оснащены 48-Мп основной камерой, новой 48-Мп широкоугольной камерой и 12-Мп телефотокамерой с 5-кратным оптическим зумом, реализуемым с помощью объектива с тетрапризмой, который был эксклюзивом для iPhone 15 Pro Max.

Новые Pro-шки также смогут снимать видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду. Apple также заявляет об улучшенном аудиооснащении iPhone 16 Pro и Pro Max, включая четыре микрофона «студийного качества».

Стоимость iPhone 16 Pro начинается от $999 за версию со 128 Гбайт памяти, а iPhone 16 Pro Max — от $1199 за модель из 256 Гбайт памяти. Оформить предзаказ на новые iPhone Pro можно будет в пятницу, 13 сентября, а в продажу они поступят 20 сентября.

Apple Watch

Десять лет тому назад Apple впервые представила свои умные часы Apple Watch. По словам компании, 10-я серия Apple Watch имеет на 40% более яркий широкоугольный OLED-экран — даже больше, чем дисплей Apple Watch Ultra.

Новый Apple Watch Series 10 имеет толщину всего 9,7 миллиметра, что делает его на 10% тоньше Apple Watch Series 9.

Девайс имеет новый чип Apple S10 с четырехъядерным нейронным процессором. Series 10 имеет полированное алюминиевое покрытие и новую металлическую заднюю часть.

Часы водостойкие на глубине до 50 метров. Новая модель также обеспечивает более быструю зарядку: аккумулятор можно зарядить до 80% всего за 30 минут.

Apple Watch Series 10 поступят в продажу 20 сентября по цене $399 за версию только с GPS или $499 за версию с возможностями мобильной связи. Речь о более компактных версиях с 42 мм экраном и алюминиевым корпусом. Цена более крупной модели с 46-мм дисплеем начинается с $429.

Также на вчерашнем мероприятии Apple объявила об обновлении Apple Watch Ultra 2 в новом «сатиновом черном» цвете и с функцией обнаружения апноэ во сне. Апноэ — это временная блокировка процесса дыхания, несущая риски для некоторых людей.

Титановая версия обойдется в сумму от $799 и поступит в продажу с 20 сентября.

AirPods 4

Apple представила два варианта AirPods 4. Базовая версия AirPods 4 получила более короткие ножки и улучшенное качество звука, сохраняя одновременно открытую конструкцию без сменных насадок.

Премиум версия AirPods 4 впервые для этой линейки получила функцию активного шумоподавления (ANC), которая раньше была доступна только в моделях Pro.

Обе модели AirPods 4 теперь оснащены футляром USB-C для зарядки. В футляре премиум версии также установили встроенный динамик, позволяющий легче находить наушники с помощью сети Find My от Apple.

Новые AirPods 4 работают на чипе H2, который обеспечивает ряд улучшений, включая качество звука благодаря персонализированному пространственному аудио.

Цена на новые модели AirPods 4 начинается от $129 за стандартную версию и $179 за модель с активным шумоподавлением.

Очередное поколение «прошок» Apple выпускать не стало, но изменило нейминг, и теперь AirPods Pro (2nd generation) называются AirPods Pro 2. Смена нейминга пришла с добавлением новых функций AirPods Pro 2, которые будут доступны их владельцам с обновлением ПО:

Hearing Protection (защита слуха). Функция использует пассивное шумоподавление, когда вы не слушаете музыку в наушниках и тем самым защищает вас от громких внешних звуков.

Hearing Test (проверка слуха). Пятиминутный тест, который поможет проверить здоровье ваших ушей и предотвращать различные нарушения слуха.

Hearing Aid (слуховой аппарат). Режим, включаемый после проверки слуха и улучшающий слышимость окружающих звуков.

AirPods Pro 2 появятся в продаже 20 сентября по цене $249.

AirPods Max

Спустя почти четыре года после выпуска первой версии, Apple представила новые наушники AirPods Max. Основным изменением этого обновления стала замена разъема Lightning на USB-C для физического подключения и зарядки.

Дизайн новинки остался практически таким же, как и у оригинальной версии, сохраняя алюминиевую и стальную конструкцию. Однако Apple представила новую цветовую палитру для AirPods Max.

Обновленные AirPods Max поступят в продажу с 20 сентября по цене $549.