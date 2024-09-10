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10 сентября 2024, 9:04 Читати українською

Консорциум NJJ французского миллиардера Ксавье Ниэля завершил приобретение «Датагруп-Volia» и lifecell

Инвестиционная компания NJJ Holding французского миллиардера Ксавье Ньеля завершила соглашение о покупке украинского мобильного оператора lifecell и провайдера фиксированного интернета «Датагруп-Volia». Об этом сообщает пресс-служба Horizon Capital.

Инвестиционная компания NJJ Holding французского миллиардера Ксавье Ньеля завершила соглашение о покупке украинского мобильного оператора lifecell и провайдера фиксированного интернета «Датагруп-Volia».
Фото: dev.ua

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«Я рад объявить о завершении этой знаковой французской инвестиции в телекоммуникационный сектор Украины, которая, по нашему мнению, принесет значительные преимущества для клиентов, рынка и страны в целом. Мы уверены, что наше историческое соглашение станет сигналом для других о том, что Украина предлагает привлекательные возможности, и время для инвестиций пришло», — заявил Ньель.

Создание объединенной телекоммуникационной платформы станет следующим шагом для партнеров в этом соглашении.

«NJJ, Horizon Capital под руководством Елены Кошарной и Михаил Шелемба, гендиректором „Датагруп-Volia“, объединят „Датагруп-Volia“ и lifecell для создания конвергентной телекоммуникационной платформы», — говорится в релизе.

Отмечается, что важным этапом для объединенной платформы является подписание документов и предоставление совместного финансового пакета в $435 млн. от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (IFC).

По данным Forbes Ukraine, мажоритарным владельцем объединенной компании с долей 85% является Ксавье Ньель. Еще 10% принадлежит украинско-американскому фонду Horizon Capital — мажоритарному владельцу «Датагруп-Volia» — под руководством Елены Кошарной. Возглавит новый холдинг текущий руководитель «Датагруп-Volia» Михаил Шелемба, который будет иметь в нем 5%.

Напомним

«Минфин» писал, что 25 июля 2024 года Антимонопольный комитет одобрил заявку на покупку на французском DVL Telecom украинского оператора lifecell вместе с «Датагруп-Воля» за $525 млн.

DVL Telecom — «дочка» французской инвесткомпании NJJ Capital, принадлежащей миллиардеру Ксавье Ньелю. DVL — это аббревиатура названий компаний Datagroup, Volia, lifecell, которые объединятся в одну компанию после завершения сделки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
10 сентября 2024, 9:19
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То що, чекати на нового оператора Воля?
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