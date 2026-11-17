Для комфортной жизни в Польше одному человеку в 2026 году желательно получить ежемесячный доход от 6 до 8 тыс. злотых после уплаты налогов. Для семьи с двумя детьми необходимый бюджет может достигать 12−16 тыс. злотых. Об этом сообщает InPoland.

Для комфортной жизни в Польше одному человеку в 2026 году желательно получить ежемесячный доход от 6 до 8 тыс. злотых

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Речь идет об ориентировочных суммах, позволяющих не только оплачивать жилье, продукты и коммунальные услуги, но и экономить, путешествовать и покрывать непредвиденные расходы.

В то же время, единой суммы, которая гарантировала бы комфортную жизнь каждому, нет. Финансовые потребности зависят, прежде всего, от города проживания, стоимости жилья и состава семьи.

Сколько денег нужно в месяц

По оценкам, приведенным изданием, для разных типов домохозяйств комфортный бюджет в Польше составляет:



Для одного человека доход 6−8 тыс. злотых позволяет покрывать ежедневные расходы, оплачивать жилье и регулярно откладывать средства.

Однако в больших городах, особенно в Варшаве, такого дохода может оказаться недостаточно для комфортной жизни, если человек арендует квартиру самостоятельно.

Для пары совокупный доход 9−12 тыс. злотых нетто может обеспечить финансовую стабильность и возможность формировать сбережения. В то же время бюджет существенно зависит от того, проживает ли семья в собственном жилье, платит ли аренду или ипотеку.

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Для семьи с двумя детьми ориентир составляет 12−16 тыс. злотых в месяц. Кроме базовых расходов родителям необходимо учитывать оплату образования, кружков, одежды, медицинских услуг и семейного отдыха.

Важно, что указанные суммы — это общий чистый доход домохозяйства, а не заработная плата каждого его члена.

Почему в Варшаве нужно зарабатывать больше

Один из самых больших факторов, влияющих на необходимый доход в Польше, — стоимость аренды жилья.

По данным рынка недвижимости Otodom, в августе 2026 года средняя цена аренды квартиры в Варшаве составила около 4,9 тыс. злотых в месяц.

Для сравнения, в Кракове среднее предложение аренды составило около 3,17 тыс. злотых, а во Вроцлаве — 3,08 тыс. злотых.

Это означает, что человек с доходом 6 тыс. злотых нетто, арендующий квартиру в Варшаве по средней цене, может тратить на самое жилье более 80% ежемесячного заработка.

В то же время, эти показатели отражают среднюю стоимость предложений на рынке, а не самые дешевые варианты. Аренда комнаты или небольшой квартиры может существенно снизить затраты.

Поэтому одинаковый уровень дохода может обеспечивать разное качество жизни в Варшаве, Кракове или небольшом польском городе.

Какая минимальная и средняя зарплата в Польше

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Польше составляет 4806 злотых брутто в месяц. Минимальная почасовая ставка по соответствующим гражданско-правовым договорам — 31,40 злотого брутто.

После уплаты налогов и обязательных взносов работник получает меньшую сумму, чем указано в трудовом договоре.

Следовательно, минимальная зарплата не достигает даже нижнего предела ориентировочного дохода в 6 тыс. злотых нетто, который в данной оценке считается комфортным для самостоятельного проживания.

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По данным Главного статистического управления Польши (GUS), в сентябре 2026 года средняя заработная плата в секторе предприятий составила 9266,48 злотого брутто.

Это на 5,9% больше, чем в сентябре 2025 г. Однако статистика касается предпринимательского сектора, а не всех работников страны и приведена к уплате налогов.

Поэтому напрямую сравнивать ее с суммами 6−16 тыс. злотых нетто некорректно.

Хватит ли минимальной зарплаты для жизни

По оценке InPoland, минимальная зарплата в 2026 году преимущественно позволяет покрывать базовые нужды — жилье, коммунальные услуги, питание и транспорт.

Однако возможности регулярно экономить или финансировать отдых при таком доходе ограничены, особенно если человек самостоятельно оплачивает аренду.

Поэтому для оценки комфортного уровня жизни следует ориентироваться не только на размер заработной платы, но и на остаток средств после всех обязательных затрат.

Для украинцев, работающих в Польше, это означает, что при выборе работы важно учитывать не только предложенную зарплату, но и стоимость жилья в соответствующем городе, транспортные расходы и реальную сумму, которая будет оставаться после уплаты налогов.