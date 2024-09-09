МВФ отправляет миссию в россию: зачем, и какая от этого польза Украине

На прошлой неделе в украинском медийном пространстве вышла новость со ссылкой на статью в Reuters, что МВФ планирует миссию в россию. Сообщение почти совпало по времени с началом миссии в Украине. Является ли миссия в рф «зрадой» и почему, скорее всего, нет, рассказал заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован.

Существующие миссии в МВФ

Для реализации своих функций, прописанных в Уставе МВФ, Фонд может организовывать три типа миссий:

1. Миссии для надзора (surveillance mission): эти миссии фокусируются на экономическом анализе стран.

2. Программные миссии и миссии по пересмотру программ (program missions and program review missions): это визиты команды экспертов МВФ в страну-члена с целью разработки или обсуждения новой программы финансовой поддержки. Результатом такой миссии может быть предварительная договоренность на уровне персонала (staff level agreement) о новой программе МВФ для страны. Миссии по пересмотру проходят после того, как программа МВФ уже начата. Их цель — оценить прогресс в выполнении программы. Эти миссии, как правило, проводятся регулярно на протяжении всего срока действия программы МВФ.

3. Миссии технической помощи (technical assistance): это специализированные миссии экспертов МВФ к странам-членам, направленные на оказание практической помощи и экспертизы в конкретных сферах экономической политики. Эти миссии отличаются от программных миссий и миссий по просмотру программ тем, что они сосредоточены на развитии институциональной способности стран и передаче знаний, а не на разработке или мониторинге программ финансирования.

Какая же миссия МВФ может быть в рф?

МВФ не предоставляет кредитование россии (с 1998 года) и не оказывает техническую помощь (с 2022 года — начала широкомасштабного вторжения). То есть сейчас это будет миссия по надзору (surveillance mission), в рамках которой МВФ будет анализировать экономику рф, а российские власти должны будут предоставить всю необходимую экономическую и статистическую отчетность по своей экономике.

Напомню, что сейчас такого анализа с данными, которым можно доверять, нет. Единственная международная организация, которая системно проводит анализ всех стран, — это МВФ. В последний раз МВФ проводил такую миссию в россии еще в 2019 году, до пандемии и до полномасштабного российского вторжения в Украину.

Что происходит в их экономике и неагрегированной отчетности, Фонд может только догадываться, получая данные только косвенными методами. Догадываемся и мы, и все западные партнеры. А хотелось бы все-таки узнать. К примеру, Article IV отчет по Украине доступен на сайте МВФ. То есть россия знает о нашей экономике, а мы и наши партнеры достоверно не знаем об их экономике.

Обязан ли МВФ организовывать такие миссии

На самом деле, да, это обязательство, которое наложили на МВФ родители-основатели в 1944 году. Существуют ли какие-либо причины, по которым фонд может не проводить миссии в странах?

Тоже да. Причиной отсутствия кооперации МВФ со страной-членом может быть, например, отсутствие признанного международным сообществом правительства — означает ситуацию, когда в стране нет легитимного руководства, признаваемого большинством стран-членов МВФ. Для получения такого мнения внутри МВФ проводится опрос среди стран — например, после кейсов захвата власти Талибаном в Афганистане. К сожалению, российское правительство даже после фальсифицированных недемократических президентских выборов признается большинством стран — членов МВФ.

В 2019—2021 годах пандемия стала причиной непроведения surveillance missions в большинстве стран мира. Военные действия в стране также могут быть причиной, по которой Фонд может откладывать или не проводить миссии. Но часто в таких случаях Фонд может организовывать миссии в других странах, встречаясь там с представителями властей страны, где идет война. В 2022—2023 годах миссии Фонда в Украину были организованы в Польше. А нынешняя миссия — первая полноценная миссия, организованная МВФ на территории Украины во время российского вторжения.

Несмотря на то, что причин для того, чтобы не проводить миссию в рф формально не было, миссий Фонда там все же не было ни в 2022, ни в 2023 годах. Это нормально, что этот факт был вне радаров украинского сообщества все два с половиной года вторжения — у нас действительно есть чем заниматься вне этой темы. Но поверьте мне, это была постоянная тяжелая работа с нашими международными партнерами и менеджментом Фонда. Работа, о которой я, к сожалению, не могу рассказать.

Почему и зачем тогда организуется эта миссия сейчас

Во-первых, потому что наши ключевые международные партнеры хотят понять, что происходит в экономике россии. Они хотят понять, как работают санкции — на основе прямых данных, достоверность которых проверит МВФ. И потому крупные «акционеры» МВФ просят организовать такую миссию сейчас.

А может ли рф отказаться принимать миссию МВФ? Теоретически, да, но страны-члены обязаны сотрудничать с МВФ в проведении регулярного надзора (surveillance) за их экономикой. Если страна-член МВФ отказывается принять миссию или не сотрудничает с МВФ во время миссии, это может иметь серьезные последствия, так как отказ является нарушением обязательств страны-члена, в соответствии со статьей IV Устава МВФ.

Если все же страна отказывается или ведет себя некооперативно во время surveillance mission, то МВФ сначала будет пытаться понять причины отказа от сотрудничества, найти компромиссное решение или принудить страну к кооперации, согласно Уставу Фонда. Если страна продолжает отказываться, МВФ может инициировать формальную процедуру рассмотрения ситуации на уровне Исполнительного совета. Такие кейсы в истории фонда были, но не на моей практике.

Как итог такой некооперации, МВФ может приостановить право голоса страны в МВФ. И это важно — то есть, если во время миссии Фонд настойчиво будет запрашивать информацию, которую россия не захочет или не сможет предоставить, это может стать поводом для действий, описанных мною выше.

Почему такой странный тайминг новости по организации миссии в рф

Официальное сообщение от Фонда гласит, что миссия в рф начнется 16 сентября. Мог ли МВФ запланировать дату миссии в рф не рядом с датой миссии в Украине — это отдельный вопрос. Но важно, что практика Фонда, как правило, включает в себя публикацию новости о начале миссии буквально накануне миссии. Например, официальное сообщение об организации миссии в Киеве в мае этого года было опубликовано в день начала миссии — 23 мая.

Почему же тогда российский директор решил об этом сообщить Reuters во вторник, 3 сентября, почти за 2 недели до организации миссии МВФ в рф? У меня есть гипотеза — в прошлый четверг у нас проходило неформальное заседание Совета директоров Фонда, на котором обсуждалась программа финансирования Украины. Это был апдейт, который предоставлял руководитель миссии, чтобы объяснить, что в рамках миссии пятого пересмотра в Украине будет проведен апдейт макропрогноза, который заложен в основу программы финансирования. Также было сообщено, что будет организована миссия в Киев и названа дата этой миссии — 4 сентября.

То есть российский директор, узнав дату миссии в Украине, предоставил информацию именно сейчас, а не 16 сентября, когда миссия в Украине будет уже завершена. Для рф было важно, чтобы новость о миссии была представлена именно в их интерпретации, разумеется, также обвиняя «западных друзей».

Именно поэтому, чтобы не распространять российские нарративы, я и просил как минимум дождаться официального подтверждения от Фонда. Имея официальное подтверждение миссии, мы готовим ноту руководству Фонда с оговорками относительно рисков ее проведения.

Каков может быть результат такой миссии

Во-первых, для МВФ это точно не станет легкой миссией. Мы с вами знаем коварство россии и его власти. Они точно попытаются не предоставить всю информацию Фонду, что-то попытаются скрыть, перекрутить. Важно, чтобы руководитель миссии (он достаточно опытный эксперт) смог это понять и смог этому противостоять. Россия захочет использовать Фонд для легитимизации своих политик, и руководитель миссии должен этого не допустить.

Для нас важно, как команда Фонда в тексте отчета раскроет вопрос влияния санкций на экономику рф. Внешние пользователи этой информации в странах наших партнеров будут иметь возможность понять, какие санкции работают, какие нет, и какие и как можно усилить.

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Интересным вопросом будет раскрытие данных о золотовалютных резервах, которые центробанк рф не раскрывает подробно с 2022 года. А нам нужны эти данные, в том числе для предстоящей конфискации.

Возможен сценарий, при котором рф не предоставит какую-либо информацию и откажется от кооперации. Тогда это будет нарушением Устава Фонда — и может быть причиной, по которой рф будет лишена права голоса. Тоже неплохой вариант — я его полностью не исключаю.