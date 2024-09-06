В США предупредили иностранные финучреждения о санкциях, если они будут сотрудничать с новыми филиалами российских банков

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) предупредило иностранные юрисдикции и финансовые учреждения о попытках россии избежать санкций, открывая новые зарубежные филиалы и дочерние компании. Об этом идет речь в сообщении OFAC, передает ЦЕНЗОР.net.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«россия все больше использует третьи страны для уклонения от санкций и продления закупок для поддержки своего военно-промышленного комплекса. россия продолжает переориентировать всю свою экономику и государственные ресурсы на поддержку военных усилий, в том числе через российские финансовые учреждения», — предупредили в Управлении.

Так, в OFAC предупредили, что иностранные регуляторы и финансовые учреждения должны быть осторожны по установлению отношений с новыми зарубежными филиалами или дочерними компаниями российских финансовых учреждений, в том числе филиалами или «дочками» компаний, которые сами не попали под санкции.

В то же время существующие финансовые отношения позволяют только те транзакции, которые касаются продовольствия, сельского хозяйства, медицины, энергетики и телекоммуникаций.

«Вместе с тем попытку открывать новые отделения или дочерние компании российских финансовых учреждений следует рассматривать как „красный флаг“ для попытки уклонения от санкций», — сказано в сообщении.

Таким образом, любые иностранные финансовые учреждения, имеющие дело с такими филиалами или «дочками» — в частности через такие действия, как ведение счетов, перевод средств или предоставление других финансовых услуг, — должны знать о значительных рисках, связанных с содействием усилиям россии избежать санкций и злоупотребления глобальной финансовой системой для финансирования войны против Украины.