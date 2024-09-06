Более 500 тыс. украинцев получили отсрочку от армии: где броней больше и почему

В 2024 году украинские власти на 10,2% увеличили общее количество броней/отсрочек от военной службы: на конец августа Минэкономики предоставило их для 582 тыс. человек. При этом сразу в три раза выросло количество бронирований в финансовом секторе. «Минфин» получил последние официальные данные от правительства и выяснил количество отсрочек для Национального банка.

Как дают и снимают бронь

Заместитель министра экономики Виталий Киндратив в эксклюзивном ответе для «Минфина» объяснил, что военные отсрочки для 582 тыс. украинцев — это бронь, предоставленная только по решениям Минэкономики. Регулярно происходит их аннулирование, в Минэкономики рассказали, по каким причинам чаще всего это происходит.

«Ежедневно поступает 50−80 запросов на аннулирование отсрочки: в запросе от 1 до нескольких сотен человек. Чаще всего бронирование аннулируется в связи с увольнением, предоставлением бронирования по другим причинам, а также по представлению руководителя», — объяснил «Минфину» Киндратив.

Если отследить данные по общему количеству предоставленных отсрочек от воинской службы, которые ранее публиковались в СМИ, то сейчас видим такую динамику:

ноябрь 2022 года — 700 тыс.;

апрель 2023 года — 528 тыс.;

август 2024 года — 582 тыс.

То есть за последний год с небольшим количество предоставленных отсрочек от военной службы увеличилось на 10,2%.

Кто получил больше брони

Замминистра экономики Виталий Киндратив предоставил «Минфину» отраслевую структуру отсрочек от воинской службы. Большинство предоставленных данных мы смогли сравнить (в скобках) с аналогичными за июнь 2023 года, которые нашей редакции также давало Минэкономики (исключение есть только по нескольким позициям):

Энергетика — 149 тыс. человек (ранее — 188 тыс.); Агропромышленный комплекс — 77 тыс. человек (47 тыс.); IT-специалисты, электронные коммуникации — 12 тыс. человек (6 тыс.); Промышленность, производство — 114 тыс. человек (40 тыс.); Укроборонпром, ОПК — 32 тыс. человек; Финансовая, банковская сфера — 12 тыс. человек (4 тыс.); Транспорт — 50 тыс. человек (114 тыс.); Медицина — 37 тыс. человек (18 тыс.); Ритейл — 22 тыс. человек (5 тыс.); Центральные органы исполнительной власти — 26 тыс. человек; Военные администрации (областные/городские военные администрации) — 8 тыс. человек; Другие — 43 тыс. человек.

«Выходит, что по линии Минэкономики забронировано менее 9% от всех наемных работников предприятий, если исходить из данных Госстата. Конечно, этого недостаточно, чтобы экономика функционировала, но речь не идет о том, что все незабронированные работники обязательно будут мобилизованы. Бронирование — это, скорее, об уверенности руководителей предприятий, что у них продолжат работать ключевые/критичные специалисты», — прокомментировал «Минфину» статистику руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Он проанализировал для нас отраслевую структуру военных отсрочек, изучая численность официально трудоустроенных граждан. Выяснил, что больше всего броней приходится на энергетику (35%), АПК (17%) и транспорт (12%). Оценивалась общая численность работников, без выделения мужского или военнообязанного состава, но даже это дает понимание текущей ситуации.

«Ели смотреть по отраслям, то наиболее сильно забронированной выглядит энергетическая отрасль, что логично. Уровень бронирования в транспорте и АПК также достаточно высокий, хотя, как по мне, он недостаточен для нормального функционирования этих отраслей. Особенно, с учетом того, что на специалистов из этих секторов есть спрос в войсках», — отметил Паращий.

А если анализировать сокращение количества самих броней, то оно сильнее ощущается в транспорте — 2,3 раза, в агропромышленном секторе — в 1,6 раз, и в энергетике — 1,3 раза.

При этом мы видим серьезное увеличение количества отсрочек — в 2,9 раза — в промышленности/производстве, также в 2,1 раза — в медицине, и в два раза — в IT/электронных коммуникациях. Еще большие приросты зафиксированы в ритейле — в 4,4 раза, и в финансовой/банковской сфере — в 3 раза.

Влияние мобилизации на бизнес и экономику

Экономисты и финансисты понимают, что мобилизация нужна Украине, чтобы обеспечить армию людьми, и защитить наш народ от врага. Для этого был принят новый закон о мобилизации. Хотя к нему до сих пор остаются вопросы, также, как и к перегибам со стороны военкомов, которые до сих пор прибегают к откровенно диким методам работы с людьми. При этом эксперты всегда призывали находить баланс между обеспечением ВСУ мобилизованными и поддержанием экономики, которая также должна работать на победу.

А Нацбанк почти в каждом своем макроэкономическом отчете в 2024 году отмечал кадровую проблему и ее влияние на рынок труда, производство и ВВП.

«Миграция за границу и мобилизационные процессы привели к дальнейшему сокращению предложения рабочей силы и усилению проблемы нехватки работников для предприятий, что все ощутимее ограничивало их деятельность. В частности, по данным ООН, в первом полугодии количество мигрантов за границу увеличилась почти на 240 тыс. — до 6,6 млн лиц и далее снижался уровень участия в рабочей силе среди мужчин», — отмечается в июльском инфляционном отчете Нацбанка.

У макроэкономистов мобилизация входит в тройку ключевых рисков.

«Для экономического восстановления ключевые риски сейчас — это ожидаемые продолжительные перебои с поставками электроэнергии в конце осени и зимой. Несмотря на все усилия по восстановлению большой электрогенерации и установке маленьких генераторов, предложение электроэнергии, вероятно, будет заметно меньше спроса в течение холодных месяцев.

Многие энергоемкие предприятия будут вынуждены сократить рабочие часы. Другой неблагоприятный фактор — ухудшение деловых настроений из-за высоких рисков по безопасности, из-за мобилизации работников и блекаутов, вынуждающих бизнес тратить больше средств, чтобы не зависеть от централизованных энергопоставок", — отметил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Он также уточнил, что за I кв. текущего года ВВП Украины вырос на 6,5% (год к году), но по итогам 2024-го он прогнозирует рост нашей экономики только на 4%, и сохранение этого темпа в 2025-м.

«Нужно понимать, что конечная цель формирования подхода к бронированию — обеспечить возможность работы инфраструктуры или экономики. Если основная цель бронирования — обеспечить функционирования госорганов, энергетики, железной дороги, ВПК и еще нескольких компаний других секторов, — подход, по моему мнению, оправданный. В то же время для обеспечения устойчивости экономики многое не учтено», — прокомментировал «Минфину» ситуацию директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик.

Он обращает внимание не на общую численность всех забронированных, а на ключевые принципы, и отмечает проблемы небольшого бизнеса.

«Мобилизация целыми заводами или строительными площадками и невозможность получить бронь для небольших, по государственным меркам, предприятий и учреждений приводит к формированию нелегального рынка труда. Кроме того, действующий подход к бронированию может содействовать монополизации рынка именно через недоступность бронирования для небольших компаний. То есть мы уже имеем недополучение доходов и монополизацию работодателя, и в перспективе эта проблема будет только обостряться», — убежден Шулик.

В качестве примера, он привел водителей-дальнобойщиков небольшой компании, кадровые проблемы в которой приведут не только к ее закрытию, но и к нарушению цепочек поставок для других секторов.

«Не стоит также игнорировать физические возможности мужчин и женщин. Несмотря на то, что к переподготовке специалистов подключаются все, кто только может, реализация женщин в „мужских“ профессиях и наоборот, — сейчас, скорее, исключение, чем устойчивая практика. Даже если люди проходят соответствующее обучение. Более-менее позитивный опыт есть в системе общественного транспорта, но там и раньше это не было уникальным», — заметил Шулик.

Брони для Нацбанка и других финансистов

Где несколько улучшилась ситуация с бронью — это в финансовом секторе.

В этот раз замминистра экономики Виталий Киндратив сообщил «Минфину» текущее количество отсрочек от воинской службы в Национальном банке, что ранее не уточнялось. А именно — у НБУ на конец августа было 335 броней.

Ранее Нацбанк сообщал, по запросу «Минфина», что общая численность персонала к началу 2024 года у него составляла порядка 5 тыс. работников. В официальном годовом отчете регулятора уточняется, что мужская составляющая в персонале центрального аппарата Национального банка составляет 46%, а Банкнотно-монетного двора — 66%. То есть выходим на среднюю мужскую долю сотрудников на уровне 56%.

А это значит, что в Нацбанке забронировано около 12% его мужского персонала (отдельных данных по военнообязанным в отчете регулятора нет). Либо 2,8% от всех забронированных в финансово-банковском секторе, где Госстат перед войной всего насчитал 165,2 тыс. работников, большинство из которых — 97,1 тыс. человек — приходится на банковскую систему. Хотя эксперты все же считают, что брони у регулятора не стоит сравнивать с отсрочками в банках, страховых компаниях или других участников финансового рынка.

«Нацбанк — не финансовое учреждение, это все-таки центральный орган власти. Конечно, бесперебойное функционирование НБУ важнее любого финучреждения», — считает Александр Паращий.

В то же время эксперты отмечают троекратное увеличение количества забронированных финансистов, по данным Минэкономики, — с 4 тыс. человек минувшим летом до 12 тысяч сейчас.

«Такое увеличение бронирования произошло по нескольким причинам: отладка процесса подачи и обработки предложений на бронирование (процесс идет четче), обновление данных военнообязанных, в соответствии с требованиями нового закона о мобилизации.

Больше работников отрасли актуализировали военно-учетные документы и получили право на бронирование. А также из-за отмены Кабмином запрета на бронирование специалистов по дефицитным военно-учетным специальностям, что позволило забронировать больше специалистов в банковской сфере", — рассказала «Минфину» директор департамента управления персоналом АО «Кредобанк» Елена Скиба.

Финансисты рассказывают, что ранее из-за бюрократических и других проблем с воинским учетом не могли использовать квоту в 50% военнообязанных, что теперь стало возможно для большего числа мужчин.

«В 2023 году квота по бронированию была выполнена нашим банком на 30%, потому что документы, как основание для бронирования, были в корректном состоянии только у 30% работников, подлежащих бронированию. Сейчас качество и соответствие документов выросло в разы, поэтому в 2024 году квота заполнена полностью», — объяснила «Минфину» HR директор Ukrsibbank BNP Paribas Group Наталья Галунко.

Если финансист уже получил бронь в своей структуре, то старается ее сохранить, не менять работу, что привязывает его к конкретному месту. Это плюс для организации. Но из-за проблем с отсрочками в переходный период у финучреждений возникают проблемы с наймом новых специалистов.

«Работодатель не может забронировать нового сотрудника немедленно, возникает промежуточный период, когда человек потерял бронь из-за увольнения на предыдущем месте работы и еще не получил на новом. Ни один кандидат не готов принимать такой риск. Последствиями этого является повышенное внимание работодателей к кандидатам-женщинам, и как следствие, увеличение ожиданий кандидатов-женщин по зарплате», — заметила Галунко.

Кадровики отмечают, что брони решают не все проблемы с персоналом.

«Проблемы с квалифицированным персоналом остаются актуальными. Ведь, как правило, бронируются военнообязанные мужчины, но большую часть работников банковской сферы составляют женщины, которые выезжают за границу, переезжают в более безопасные регионы Украины, меняя работу и прочее», — уточнила Елена Скиба.

По ее словам, для решения кадровой проблемы банк дает возможность людям работать дистанционно, переводит их на индивидуальный график и пр.

Зарплаты банкиров растут

Опрошенные «Минфином» банкиры в один голос говорят о дефиците кадров на финансовом рынке.

«На сегодняшний день на банковском рынке больше не хватает узкопрофильных специалистов и специалистов по продажам и обслуживанию клиентов. Мы ощущаем дефицит и мощную конкуренцию за таких кандидатов на рынке труда», — сообщила директор по управлению персоналом Sense Bank Елена Великая.

В Кредобанк рассказали о дефиците аналитиков, особенно в сфере IT, в Ukrsibbank BNP Paribas — специалистов финансового мониторинга, комплаенс и аудиторов.

«В прошлом году больше выросли зарплаты в специальностях, отвечающих за информационную безопасность. У таких специалистов заработная плата в течение 2023 года в некоторых случаях выросла на 100%, что связано с существенным усилением направления кибербезопасности.

На втором месте по росту уровня ежемесячного вознаграждения в нашем банке — специалисты юридического направления, у них прирост ежемесячного дохода составил более 30%. А уже в 2024 году акценты были сделаны на бизнес-направлениях. На сегодняшний день средний пересмотр уровня вознаграждения составил +29%, подавляющее большинство — это работники регионов и отделений", — сообщила Великая.

Пресс-служба ОТП Банка привела «Минфину» несколько примеров по текущим денежным ожиданиям кандидатов (суммы после налогообложения, на руки):

Ассистент отделения — от 20 тыс. грн;

Специалист по обслуживанию частных клиентов — от 30 тыс. грн;

Специалист по обслуживанию юридических лиц — от 35 тыс. грн;

Руководитель отделения — от 60 тыс. грн.

В других банках рассказали, что стоимость специалиста классом выше, например, директора департамента финансирования малого и среднего бизнеса, начинается от 200−250 тыс. грн, в зависимости от квалификации, опыта работы и города.

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«Банк использует разные каналы поиска персонала, в том числе и реферальные программы. Максимально расширяем географию поиска — не ограничиваемся одним городом, где непосредственно открыта вакансия. Рассматриваем внутренних сотрудников, которым интересно развитие в данном направлении», — отметили нам в пресс-службе ОТП Банка.

Улучшения кадровой ситуации на финансовом рынке в ближайшее время не предвидится, потому в банках планируют дальше повышать оклады работникам.

«Если говорить о 2025 годе, мы рассматриваем возможность пересмотра заработной платы в среднем по банку на 15%. Но решение о пересмотре по каждой отдельной категории персонала принимаем с учетом многофакторного анализа», — резюмировала Елена Великая из Sense Bank.

При этом немногие эксперты пока берутся прогнозировать подорожание для клиентов финансовых услуг, с оглядкой на дефицит профильного персонала и рост окладов.