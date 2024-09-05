Миссия Международного валютного фонда видит недостаточность ресурсов в законопроекте по повышению налогов и среди дополнительных источников предлагает пересмотреть НДС. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев по результатам встречи миссии МВФ с участием Минфина и НБУ.
МВФ предлагает увеличить ставку НДС — Гетманцев
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«По сути для МВФ очевидна недостаточность ресурсов даже в проваленном ВР проекте. Среди дополнительных источников предлагают НДС», — отметил он.
Кроме того, на встрече с МВФ обсуждался экстра-налог на банки, но дискуссия продолжается.
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Миссия МВФ продлится с 4 сентября по 10 сентября 2024 года.
Напомним
«Минфин» писал, что МВФ начинает переговоры с Украиной по пересмотру программы расширенного финансирования на $1,1 млрд.
График пересмотров программы МВФ
- 5-й просмотр — в октябре 2024 года. Приблизительно на $1,1 млрд (835 млн СДР);
- 6-й просмотр — в декабре 2024 года. Тоже примерно на $1,1 млрд (S835 млн СДР);
- 7-й пересмотр — с 1 марта 2025 года. Приблизительно на $0,9 млрд (684 млн СДР).
Источник: Минфин
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Комментарии - 17
Даніла гусєщіпом був!
От і виходить, що маленький українець опинився заложником політичних ігрищ цих двох дятлів. І тим ігрищам кінця не видно. Воєнний стан може тривати і 20−30 років. Бойові дії звісно за цей час зведуться до мінімума, але гайки так і залишаться закрученими, більше того будуть затягуватись ще тугіше. Бо це всім вигідно, крім власне маленького українця.
грн 🤷
Але тєкуща влада і дальше продовжує кивати на МВФ при прийнятті провальних рішень, окей підвищуємо ПДВ і отримаємо: зниження надходжень у бюджет 🎃 уход в тєнь частини бізнесу, виїзд за кордон ще сотень тисяч українців (якщо не мільйонів в купі з відключеннями електроенергії), включення друкарського верстата, непрогнозовану девальвацію гривні, відсутність зарплат військовим, криза в армії 🤦♂️
ПС: взагалі мене ще бентежить один мілкий але характерний момент: НБУ вже отримавши сотні мільярдів доларів, навіть не спромігся перекласти українською вимоги МВФ до України всі ці 37 маяків так і заховані в PDF файл і чомусь прописані виключно англійською на сайті НБУ 😸чи не здається вам що нас просто намагаються вести в оману щодо вимог?