МВФ предлагает увеличить ставку НДС — Гетманцев

Миссия Международного валютного фонда видит недостаточность ресурсов в законопроекте по повышению налогов и среди дополнительных источников предлагает пересмотреть НДС. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев по результатам встречи миссии МВФ с участием Минфина и НБУ.