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5 сентября 2024, 13:06 Читати українською

МВФ предлагает увеличить ставку НДС — Гетманцев

Миссия Международного валютного фонда видит недостаточность ресурсов в законопроекте по повышению налогов и среди дополнительных источников предлагает пересмотреть НДС. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев по результатам встречи миссии МВФ с участием Минфина и НБУ.

Миссия Международного валютного фонда видит недостаточность ресурсов в законопроекте по повышению налогов и среди дополнительных источников предлагает пересмотреть НДС.
Фото: t.me/getmantsevdanil

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«По сути для МВФ очевидна недостаточность ресурсов даже в проваленном ВР проекте. Среди дополнительных источников предлагают НДС», — отметил он.

Кроме того, на встрече с МВФ обсуждался экстра-налог на банки, но дискуссия продолжается.

Читайте также: Bloomberg: Украина готовится к давлению МВФ по поводу девальвации гривны и повышения налогов

Миссия МВФ продлится с 4 сентября по 10 сентября 2024 года.

Напомним

«Минфин» писал, что МВФ начинает переговоры с Украиной по пересмотру программы расширенного финансирования на $1,1 млрд.

График пересмотров программы МВФ

  • 5-й просмотр — в октябре 2024 года. Приблизительно на $1,1 млрд (835 млн СДР);
  • 6-й просмотр — в декабре 2024 года. Тоже примерно на $1,1 млрд (S835 млн СДР);
  • 7-й пересмотр — с 1 марта 2025 года. Приблизительно на $0,9 млрд (684 млн СДР).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 17

+
+75
Kharakternyk
Kharakternyk
5 сентября 2024, 13:19
#
Ну раз МВФ таке пропонує, то звичайно ніхто не відмовить.
+
+23
vovan9870
vovan9870
5 сентября 2024, 13:39
#
Ще податок з обороту чи ЄСВ можна б було зрозуміти. А ПДВ? В Україні це просто корупційне корито.
+
+74
bonv
bonv
5 сентября 2024, 13:47
#
То все не ми, то МВФ. Слуги типу народу…
+
+53
Anatoll France
Anatoll France
5 сентября 2024, 13:52
#
Всі вже давно зрозуміло що якщо Гетьманцев знову хоче обікрасти людей — він завжди це зробить під виглядом що це «МВФ так пропонує». Угу. Як зрозуміти що Гетьманцев бреше — у нього губи ворушаться! Ненажерливий покидьок!
+
+30
bonv
bonv
5 сентября 2024, 14:02
#
Кінцевий споживач — народ — за все заплатить. Гірше ж точно не буде (с)
+
+45
stas12345
stas12345
5 сентября 2024, 14:17
#
Це тільки початок файного життя)))
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
5 сентября 2024, 14:18
#
Служив Даніла гусєщіпом!
Даніла гусєщіпом був!
+
+15
stas12345
stas12345
5 сентября 2024, 14:20
#
Це тільки початок файного життя))) пощіпають трохи українців
+
+30
bonv
bonv
5 сентября 2024, 14:30
#
Цікаво, що відчує у той момент пан президент, коли таксисти, які були його безплатними агітаторами на виборах 2019 року — масово підвозитимуть людей на перший повоєнний мітинг «Зеленського — геть!» Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка
+
+15
Riojas
Riojas
5 сентября 2024, 14:51
#
Митинг? Я думаю, про это слово можно забыть довольно надолго
+
0
Mini Mi
Mini Mi
5 сентября 2024, 16:12
#
Митинги могли быть при диктатуре Кучмы, Януковича и даже при олигархате Порошенко. При зеленом демократическом правлении все митинги у вас в окопах быстро кончаться. А начнут прям массово выходить бабы так примут закон и их в окопы на мясо пустят.
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
5 сентября 2024, 15:53
#
Ключове слово тут повоєнний. Бо завершити війну можуть тільки Зеленський і Путін разом, якщо домовляться. Зеленському зрозуміло це не вигідно, бо він втратить безмежну владу і доведеться відповідати за все лайно, яке він і його дружки творили до і під час війни. А старий довбойп Путлєр може й не проти закінчити війну, але обов’язково висуне абсолютно нереалістичні хотілки на зразок демілітарізації-денацифікації. Там у діда шиза прогресує, одна половинка мозку просить миру, а інша віддає наказ бомбити Охматдит.
От і виходить, що маленький українець опинився заложником політичних ігрищ цих двох дятлів. І тим ігрищам кінця не видно. Воєнний стан може тривати і 20−30 років. Бойові дії звісно за цей час зведуться до мінімума, але гайки так і залишаться закрученими, більше того будуть затягуватись ще тугіше. Бо це всім вигідно, крім власне маленького українця.
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0
Mini Mi
Mini Mi
5 сентября 2024, 16:10
#
Как говорится тебе не придется идти на второй срок, если первый никогда не кончится. Войну зелёная шобла не заканчивает не просто так.
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EvilReptiloid
EvilReptiloid
5 сентября 2024, 16:16
#
Справедливості ради, для закінчення війни треба згода обох воюючих сторін. Зеленський не може закінчити її сам, хіба що капітулює. Але такий варіант абсолютно неприйнятний.
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Riojas
Riojas
5 сентября 2024, 14:50
#
Опять этот чертов МВФ, ну что же ты будешь делать (сарказм)
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TAN72
TAN72
5 сентября 2024, 15:42
#
Структурные маяки говорите😂
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Kankakee
Kankakee
5 сентября 2024, 16:01
#
Вже кивали на МВФ щодо провального рішення про зменшення зарплат військовим 🎃 — і результат: добровільна мобілізація зірвана, прийняття репресивного мобілізаційного закону, відсутність демобілізації, сотні тисяч українців (платників податків мєжду прочім) покидають країну, стагнація економіки, дефіцит бюджету в 500 млрд
грн 🤷

Але тєкуща влада і дальше продовжує кивати на МВФ при прийнятті провальних рішень, окей підвищуємо ПДВ і отримаємо: зниження надходжень у бюджет 🎃 уход в тєнь частини бізнесу, виїзд за кордон ще сотень тисяч українців (якщо не мільйонів в купі з відключеннями електроенергії), включення друкарського верстата, непрогнозовану девальвацію гривні, відсутність зарплат військовим, криза в армії 🤦‍♂️
ПС: взагалі мене ще бентежить один мілкий але характерний момент: НБУ вже отримавши сотні мільярдів доларів, навіть не спромігся перекласти українською вимоги МВФ до України всі ці 37 маяків так і заховані в PDF файл і чомусь прописані виключно англійською на сайті НБУ 😸чи не здається вам що нас просто намагаються вести в оману щодо вимог?
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