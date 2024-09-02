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2 сентября 2024, 16:46 Читати українською

Смена настроений: от влюбленности в импортное до любви к украинскому

Во время полномасштабной войны потребительские настроения украинцев меняются, и наши соотечественники стали чаще покупать отечественные товары. Является ли это особенностью по сравнению с другими европейскими странами, рассказала в колонке для ЭП основатель и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Во время полномасштабной войны потребительские настроения украинцев меняются, и наши соотечественники стали чаще покупать отечественные товары.

В феврале 2023 года мы в Gradus Research исследовали отношение потребителей в шести европейских странах с самым высоким ВВП к товарам собственных производителей и сравнивали с данными по Украине. Тогда мы увидели тотальную поддержку со стороны европейских потребителей к национальным производителям, а в Украине показатели были ощутимо ниже.

У нас одна из глубоких советских травм — неумение ценить свое. Если мы посмотрим на европейские страны, то их жители, прежде всего, ценят свои бренды, своих производителей.

Немцы в этом лидеры — 91%, прежде всего, покупают немецкое. Так же французы, итальянцы. Они гордятся своими брендами. А доля украинцев перед полномасштабной войной, предпочитавших украинские товары, составляла менее 50%. Однако в 2023 году мы взрослели до 69%, и этот процесс продолжается.

Свежее исследование, которое Gradus Research провели специально для Министерства экономики Украины, демонстрирует положительную тенденцию к увеличению спроса на украинское в Украине — 86% опрошенных граждан декларируют положительное отношение к национальным брендам, что соразмерно уровню поддержки британцами британского, французами — французского или итальянскими — итальянского. .

Есть три категории, где украинский производитель уже ощущает уверенное лидерство. Это продукты питания — украинцы и до войны были уверены, что наши продукты иногда более качественные.

Вторая категория — лекарственные препараты — мы знаем, что в Украине сильная фарминдустрия и наши производители предлагают мировое качество. И третья категория — товары гигиены повседневного потребления. Также с начала войны еще сильно выросла категория одежды и обуви украинского производства.

Почему покупают украинские товары?

Среди топ-3 причин: желание поддержать украинских производителей, поддержать экономику Украины и выгодная цена.

Но что может привлечь потребителей еще сильнее покупать украинского производителя, и как на их выбор повлияет наличие кэшбека? С этими вопросами мы пошли к потребителям в рамках того же специального исследования, и вот что узнали: 92% респондентов поддерживают инициативу стимулирования потребления товаров украинских производителей.

Среди прочего есть целые категории товаров, в которых украинцы готовы перейти на украинское при наличии кэшбека: это продукты питания, лекарственные средства, мебель и средства гигиены, то есть категории товаров широкого потребления.

А наиболее действенной комбинацией условий, мотивирующих покупку разных категорий товаров, является сочетание украинского производителя и имеющегося кэшбека.

Читайте также: Стартовала регистрация производителей на участие в программе «Национальный кэшбек»

Данные исследования доказывают, что на рост потребления товаров и услуг, произведенных в Украине, можно эффективно влиять — стимулируя еще более сильный выбор украинцев в пользу отечественных брендов.

Автор:
Близнюк Евгения
Основатель и директор исследовательской компании Gradus Research Близнюк Евгения
Источник: Минфин
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