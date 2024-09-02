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2 сентября 2024, 15:55 Читати українською

Нацбанк предлагает отказаться от названия «копейка»

Национальный банк предлагает заменить название «копейка» на «шаг», которое использовалось в Украине в XVI—XVII вв. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк предлагает заменить название «копейка» на «шаг», которое использовалось в Украине в XVI—XVII вв.

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Что предлагают в НБУ

В НБУ считают, что это восстановит историческую справедливость и будет способствовать дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины.

«Такое название для разменной монеты как «копейка» фактически является символом московской оккупации. Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлевскими нарративами. Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с московю. У нас есть свое, украинское, слово для определения мелких монет — это слово «шаг», — подчеркнул Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

Историческая справка

Название «шаг» древнего украинского происхождения, оно использовалось на территории Украины с XVI — XVII вв. Это уникальное название монеты, которого не знают другие лингвокультуры. Оно широко используется в классической украинской литературе, в частности часто упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки и других писателей.

Во времена Украинской революции 1917−1921 годов в реальное денежное обращение были введены денежные знаки с названием «шаг», что было закреплено на законодательном уровне. Поэтому возрождение такой практики обосновано исторической и языковой традицией Украины.

Денежное обращение Украины очистится от российского влияния, считают в НБУ.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Kharakternyk
Kharakternyk
2 сентября 2024, 15:58
#
Та вже одразу шекель:)
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Mini Mi
Mini Mi
2 сентября 2024, 16:03
#
Законм не на часі, а ось такая муйня на часі.
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0
Riojas
Riojas
2 сентября 2024, 16:07
#
Клоуны, вы сделайте чтобы одну гривну от двух можно было отличить без штангенциркуля! А потом наштампуйте копеек, шагов, чего угодно, просто чтобы они были хоть какие-нибудь. Округление за нал идёт по гривне, потому что даже полтинников нет.
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