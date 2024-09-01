НБУ три недели подряд не покупает валюту

За прошедшую неделю с 26 по 30 августа НБУ продал на межбанке $646,3 млн, при этом снова не покупал валюту. Такая тенденция наблюдается три недели подряд. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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В целом с начала года Нацбанк продал $20,3 млрд, тогда как купил $118,6 млн. В августе регулятор купил всего $0,25 млн.

Впрочем, такая политика НБУ не оказала сильного влияния на курс гривны в паре с долларом. В августе курс украинской валюты был лишь несколько ниже, чем это было в конце июля — когда доллар достиг исторического максимума — 41,49 грн.

Динамика курса гривны в паре с долларом за июль-август 2024 года / Источник: НБУ