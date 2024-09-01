Эксперт объяснил, почему цены на топливо не вырастут на фоне поднятия акцизов

Наценка АЗС на розничную стоимость бензина и дизеля достигает 15 грн/л. Это будет главным тормозным фактором перед удорожанием этих видов топлива после 1 сентября, когда возрастут акцизы на нефтепродукты. Об этом LIGA.net сообщил главный редактор издания «Нафторинок» Александр Сиренко.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Оптовая цена дизеля составляет от 39 до 43 грн/л. Максимально литр дизеля стоит от 50 до 60 грн/л. Поэтому розничная наценка достигает по крайней мере 10−15 грн/л. 20% во время войны очень много», — говорит Сиренко.

Наценка на стоимость бензинов меньше, но тоже высока: при оптовой цене в 48 грн/л розничная составляет от 55 до 60 грн/л. По мнению эксперта, из-за высокой маржинальности, в случае принятия закона, решения об увеличении цен на бензин и дизель будут принимать АЗС более низкого ценового сегмента. Премиум игроки смогут покинуть действующий ценовой уровень.

Кроме того, рост цены может сдержать низкое потребление топлива, продиктованное выездом населения и мобилизацией, считает Сиренко.

По состоянию на 30 августа законопроект № 11256−2 о повышении акцизов на топливо еще не был подписан президентом. Но согласно тексту документа, он должен вступить в силу с 1 сентября.