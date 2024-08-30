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30 августа 2024, 10:22 Читати українською

Как поддержать страну и получить доход до 18.35%

Военные облигации — это особый финансовый инструмент, созданный для помощи Украине в условиях войны. Выпускаются правительством и предназначены для финансирования обороны и других критических нужд государства. Инвестируя в такие облигации, вы не только поддерживаете страну, но и получите источник пассивного дохода. Ведущий эксперт Traders Union Антон Харитонов объясняет, чем эти активы выгодны для частных инвесторов и как стать их владельцем.

Военные облигации — это особый финансовый инструмент, созданный для помощи Украине в условиях войны.

Что отличает военные облигации от других видов облигаций?

Для начала рассмотрим, чем военные облигации отличаются от других типов облигаций:

  1. Цель использования средств: Военные облигации, в первую очередь, направлены на финансирование оборонных расходов и чрезвычайных ситуаций. Другие государственные облигации могут использоваться для общего бюджета, а корпоративные для расширения бизнеса.
  2. Прибыльность: Военные облигации часто имеют более высокую доходность, чем обычные государственные облигации, из-за повышенного риска и специализированных целей. Корпоративные облигации могут приносить разный доход в зависимости от финансового состояния компании-эмитента.
  3. Налоговые льготы: Доход от военных облигаций освобождается от налога на доходы, в отличие от корпоративных облигаций.

Особенности военных облигаций как инвестиционного инструмента

Военные облигации имеют несколько важных преимуществ, которые делают их привлекательными для инвесторов:

  • Стабильный доход: Военные облигации могут обеспечить доход до 18,35%, что делает их привлекательными для тех, кто хочет стабильную прибыль.
  • Государственные гарантии: В отличие от других инвестиционных инструментов, военные облигации имеют государственные гарантии, что придает им стабильность.
  • Налоговые льготы: Доход от этих облигаций не облагается налогом, позволяющим сохранить всю полученную прибыль.
  • Социальная ответственность: Инвестирование в военные облигации поддерживает обороноспособность страны в критическое время.

Сколько можно заработать на военных облигациях?

Доходность военных облигаций варьируется в зависимости от срока их обращения и экономической ситуации. Актуальные ставки, предлагаемые Министерством финансов, составляют:

  • 6 месяцев — 16.5%
  • 1 год — от 14.65% до 16.80%
  • 1,5 лет — 18.35%
  • 1,7 лет — от 17.60% до 18.35%
  • 2 года — от 15.41% до 17.09%

Следовательно, доходность военных облигаций может достигать 18.35%. Это делает их привлекательными для инвесторов, ищущих стабильный доход, особенно в условиях экономической нестабильности. Однако ставки могут меняться, поэтому важно следить за новостями Министерства финансов.

Как купить военные облигации?

Через приложение «Дія»

  1. Откройте приложение «Дія» на вашем смартфоне.
  2. Войдите в свой аккаунт.
  3. Выделите раздел «Услуги».
  4. Выберите «Военные облигации».
  5. Выберите облигации и введите сумму для покупки.
  6. Подтвердите покупку. После этого вы получите электронный документ о приобретении.

Через банк

  1. Войдите в мобильное приложение банка (Монобанк или Приватбанк).
  2. Выделите раздел «Накопление» или аналогичный.
  3. Выберите «Купить облигации».
  4. Выберите тип облигаций и сумму инвестиций.
  5. Подтвердите покупку и получите документ о покупке.

Инвестирование в военные облигации: подводные камни

Инвестирование в военные облигации имеет множество преимуществ, но есть и свои недостатки. Один из них — ограниченная ликвидность. Может быть сложно продать облигации до их погашения, что может создать определенные трудности для инвесторов, нуждающихся в быстром доступе к своим средствам.

И еще один минус — возможно снижение доходности по сравнению с другими инвестициями. Хотя военные облигации обеспечивают стабильный доход, их доходность может быть меньше, чем у некоторых других инвестиционных инструментов, таких как акции или корпоративные облигации.

Хотя военные облигации поддерживаются государством, существуют риски, связанные с политической и экономической нестабильностью. Перед вложением средств важно оценить эти риски с учетом текущей ситуации в стране.

Вывод

Завершая разговор о военных облигациях, следует отметить, что они действительно могут быть хорошим выбором для тех, кто только начинает инвестировать или хочет получить пассивный доход. Простые в использовании, с государственными гарантиями и налоговыми льготами, эти активы выглядят привлекательными для консервативных инвесторов.

Но важно помнить, что у любого инвестиционного инструмента есть риски. Поэтому наилучшим решением остается диверсификация инвестиционного портфеля.

Для того чтобы действительно обеспечить сбалансированный подход к вложению средств, целесообразно рассмотреть альтернативные варианты, не связанные с государством. Например, часть суммы может быть вложена в криптовалюту, акции или другие финансовые инструменты. Такой подход позволит создать более устойчивый и разносторонний инвестиционный портфель, соответствующий вашим финансовым целям и уровню риска.

Источник: Минфин
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