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29 августа 2024, 15:38 Читати українською

Профильный комитет рекомендует Раде поддержать закон о повышении налогов

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу доработанный законопроект № 11416-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения. Об этом в телеграм-канале написал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу доработанный законопроект № 11416-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения.
Фото: depositphotos

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Что предусмотрено законопроектом

  • повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%;

  • установление военного сбора в размере 1% от дохода для ФОП — плательщиков единого налога ІІІ группы;

  • установление военного сбора для ФОП — плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% минимальной ЗП.

  • установлено, что установленные особенности налогообложения военным сбором будут действовать до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение;

  • установление ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;

Читайте: Железняк: Минфин более чем в два раза снизил ожидания поступлений от закона о повышении налогов

  • усовершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов в целях налогообложения прибыли предприятий, осуществляющих розничную торговлю горючим;

  • ежемесячное представление отчетности о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, и суммы удержанного из них налога, а также суммы начисленного единого взноса.

Кроме того, предполагается разработка отдельного законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении поступлений от военного сбора в спецфонд Госбюджета с целью их целевого направления на нужды безопасности и обороны.

Напомним

26 августа Железняк обнародовал доработанный правительственный законопроект о повышении налогов (№ 11416), предусматривающий повышение налога на прибыль банков в 2024 году с 25% до 50% и на прибыль финансовых компаний с 18% до 25%, а также представление ежемесячной отчетности по налогу на доходы физлиц.

Читайте: Правительство готовит повышение налогов: самое вредное предложение для экономики

В то же время, в законопроекте остались нормы о повышении военного сбора (ВЗ) с 1,5% до 5%; установление ВЗ для ФЛП первой и второй групп в размере 10% МЗП (минимальной заработной платы), ВЗ в размере 1% для третьей группы плательщиков единого налога, а также установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС (в новой редакции).

Со своей стороны Гетманцев акцентировал, что отказ от инициативы 1% налога с оборота предприятий в доработанном законопроекте не привел к повышению налога на добавленную стоимость (НДС), которое обсуждалось как альтернатива. По его словам, правительство также убрало из законопроекта ВЗ на «предметы роскоши».

Согласно тексту документа, Кабмин решил также отказаться от снижения порога беспошлинных посылок из-за границы с EUR150 до EUR45.

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«Если посчитать, сколько в этом году принесет дополнительных средств доработанный правительственный законопроект, то получится точно меньше 125 млрд грн. (…) У меня нет расчетов, но похоже, что на 30−40 млрд грн уменьшили ожидание минимум», — отметил Железняк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
Mini Mi
Mini Mi
29 августа 2024, 15:42
#
«діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан» Т. е. до конца правления Зеленского.
+
+24
zevs1
zevs1
29 августа 2024, 15:51
#
Кто бы сомневался.
Не война а Слуги добьют экономику Украины.
+
0
BatonUA
BatonUA
29 августа 2024, 16:07
#
Покажіть приклад, що виплати військовим непотрібні - йдіть в окоп за безкоштовно
+
0
Mini Mi
Mini Mi
29 августа 2024, 16:57
#
Ты оттуда пишешь?)
+
0
patterson
patterson
29 августа 2024, 16:22
#
Про криву Лаффера слуги не чули, нічого будуть вчитися на практиці
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