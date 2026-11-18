В среду, 18 ноября, средняя стоимость дизельного горючего в Украине снизилась еще на 42 копейки — до 101 грн за литр. Бензин также продолжил дешеветь, а автогаз подорожал на 15 копеек. Об этом свидетельствуют данные Минфина .

В среду, 18 ноября, средняя стоимость дизельного горючего в Украине снизилась еще на 42 копейки - до 101 грн за литр.

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Как изменились цены на топливо

Больше всего за сутки подешевело дизельное топливо. Причем понижение длится уже несколько дней.

Так, 16 ноября средняя цена дизеля составила 102,52 грн/л, 17 ноября — 101,42 грн/л, а 18 ноября опустилась до 101 грн/л.

За три дня дизель подешевел на 1,52 грн за литр. Для владельцев дизельных автомобилей это экономит 76 грн на заправке 50-литрового бака по сравнению с ценами 16 ноября.

В то же время автогаз продолжает дорожать. С начала ноября его средняя стоимость выросла на 3,96 грн за литр — с 58,41 до 62,37 грн.

Цены на топливо в крупнейших сетях АЗС

Стоимость бензина, дизеля и автогаза существенно зависит от сети.

Среди приведенных сетей низкую цену на бензин А-95 предлагает Авантаж 7 — 84,95 грн/л, а на дизельное топливо — БРСМ-Нефть, где литр стоит 98,30 грн.

Самая высокая цена дизеля среди этих операторов зафиксирована в сети BVS — 104 грн/л.

Таким образом, разница между самым дешевым и дорогим дизелем в указанных сетях составляет 5,70 грн за литр или 285 грн за 50 литров.

Как изменились цены с начала ноября

По данным Минфина, 4 ноября средняя стоимость бензина А-95 составляла 90,07 грн/л, а дизельного горючего — 104,60 грн/л.

На 18 ноября бензин А-95 подешевел на 2,17 грн за литр, а дизель — на 3,60 грн.

В противовес этому автогаз за аналогичный период подорожал на 3,26 грн за литр.

Следовательно, на рынке горючего сохраняется разнонаправленная динамика: бензин и дизель постепенно дешевеют, в то время как газ демонстрирует устойчивый рост стоимости.