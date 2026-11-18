С января 2027 года британские домохозяйства могут получить значительно более высокие счета за электроэнергию и газ. По прогнозу аналитиков, расходы типового домохозяйства на энергоносители возрастут на 26% и достигнут 2166 фунтов стерлингов в год. Новое удорожание происходит на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, который усиливает давление на энергетические рынки и разгоняет инфляцию.
Британцев предупредили о резком удорожании коммунальных услуг: цены могут вырасти на четверть
На сколько могут вырасти счета за электроэнергию и газ
По оценке аналитической компании Cornwall Insight, с января предельный уровень цен на газ и электроэнергию в Великобритании может вырасти на 26%. Для типичного домохозяйства это означает увеличение средних годовых затрат на 443 фунта стерлингов, до 2166 фунтов.
Этот прогноз оказался значительно выше предыдущей оценки компании, обнародованной в конце сентября. Тогда аналитики ожидали, что предельный уровень цен повысится на 16% и составит 1999 фунтов в год.
Посмотреть прогноз пришлось из-за удорожания газа на рынках в октябре. На ситуацию повлияли обострение конфликта на Ближнем Востоке и опасения уровня запасов газа в европейских хранилищах.
Окончательный уровень цен на электроэнергию и газ на период с января по март должен определить британский энергетический регулятор Ofgem. Его решение ожидается на следующей неделе.
Инфляция в Британии ускорилась до максимума за год
Новый прогноз по коммунальным расходам появился после публикации октябрьской статистики инфляции. По данным Управления национальной статистики Великобритании (ONS), потребительские цены за год выросли на 3,6%. В сентябре этот показатель составил 3,5%.
Октябрьское ускорение инфляции связано, в частности, с удорожанием горючего. Цены на бензин выросли, а дизельное топливо достигло рекордного уровня.
Несмотря на это, инвесторы несколько снизили ожидания очередного повышения процентной ставки Банком Англии в декабре. Если раньше вероятность такого решения оценивалась в 90%, то после публикации статистики она снизилась до 80%.
Банк Англии ожидает дальнейшего роста цен
Банк Англии предупредил, что инфляция может продолжить расти до середины следующего года. Регулятор объясняет это ценовым давлением, которое уже формируется в экономике из-за удорожания энергоносителей.
В начале ноября британский центробанк повысил базовую процентную ставку с 3,75 до 4%. Это стало первым подобным решением за три года.
В регуляторе объяснили, что повышение ставки должно ограничить влияние более дорогой энергии на цены других товаров и услуг. Банк Англии также подтвердил намерение вернуть инфляцию до целевого уровня 2% и удержать ее на этой отметке.
Как британское правительство планирует поддержать население
На фоне ожидаемого подорожания энергоносителей правительство Великобритании предусмотрело дополнительную финансовую помощь домохозяйствам.
В январе около 20 млн домохозяйств, жилье которых относится к категориям council tax от A до D, должны получить единовременную выплату в размере 100 фунтов стерлингов. На программу было выделено 2,6 млрд фунтов. Деньги перечислят непосредственно на банковские счета получателей.
Эта помощь дополнит программу Warm Home Discount. В ее пределах около 6 млн. домохозяйств в Англии, Уэльсе и Шотландии получают скидку 150 фунтов на зимние счета за энергоносители.
Кроме того, правительство продлило действие решения об отмене 5% НДС на счета за электроэнергию для 29 млн домохозяйств до июля. По оценкам Министерства финансов, это позволит экономить около 50 фунтов в год.
Комментарии - 7
дива їм збільшувати тарифи на електрику, апелюючи зростанням вартості бензину.
Ты же сам писал —
Qwerty1999 17 листопада 2026, 11:43
Да и ты от них не отстаёшь, если знаешь все тексты их выступлений.
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…понятно! «эксперт -не аноним» как обычно -.аби шо ляпнуть!!!
А вы сами читали первоисточники этой «новости»???
Уверен что не читали!!!
(а зачем… умолчу, кому выгодно распространять подобную ахинею)
И так —
1
BoE, in new statement on CPI data, says inflation to rise further
https://www.reuters.com/world/uk/boe-new-statement-cpi-data-says-inflation-rise-further-2026−11−18/
.«The MPC (Monetary Policy Committee) raised Bank Rate two weeks ago to limit how much higher energy costs affect other prices, and will continue to set interest rates to make sure inflation returns to the 2% target and stays there.».
2
Energy bills in Great Britain forecast to rise by 26% to £2,166 from January
https://www.theguardian.com/money/2026/nov/18/energy-bills-great-britain-forecast-rise
…The energy price rise will come as a blow to the government after the chancellor, John Healey, promised to set «a new course to get energy costs down in line with Europe» in his maiden budget last month.
…
.Alongside a string of measures to lower costs over the long term, Healey promised «breathing space» to struggling households this winter through a one-off payment of £100 in January for 20 million households in council tax bands A to D.
The £2.6bn «household energy payment» will go directly into bank accounts to «take the pressure off in the coldest months and see people through to the spring», according to Healey.
The payment will be in addition to the warm home discount, which offers about six million means-tested households in England, Wales and Scotland £150 off winter fuel bills.
The move follows a string of cuts to electricity levies over the past year, which have shaved about £150 a year off costs. The Treasury also promised to keep the 5% VAT levy off electricity bills for 29 million households until July, extending the annual savings to £50 a year…
Рекомендую очень внимательно прочитать оригинал !!!
…оказывается «зрада» не только у нас, а и в Англии!