С января 2027 года британские домохозяйства могут получить значительно более высокие счета за электроэнергию и газ. По прогнозу аналитиков, расходы типового домохозяйства на энергоносители возрастут на 26% и достигнут 2166 фунтов стерлингов в год. Новое удорожание происходит на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, который усиливает давление на энергетические рынки и разгоняет инфляцию.

На сколько могут вырасти счета за электроэнергию и газ

По оценке аналитической компании Cornwall Insight, с января предельный уровень цен на газ и электроэнергию в Великобритании может вырасти на 26%. Для типичного домохозяйства это означает увеличение средних годовых затрат на 443 фунта стерлингов, до 2166 фунтов.

Этот прогноз оказался значительно выше предыдущей оценки компании, обнародованной в конце сентября. Тогда аналитики ожидали, что предельный уровень цен повысится на 16% и составит 1999 фунтов в год.

Посмотреть прогноз пришлось из-за удорожания газа на рынках в октябре. На ситуацию повлияли обострение конфликта на Ближнем Востоке и опасения уровня запасов газа в европейских хранилищах.

Окончательный уровень цен на электроэнергию и газ на период с января по март должен определить британский энергетический регулятор Ofgem. Его решение ожидается на следующей неделе.

Инфляция в Британии ускорилась до максимума за год

Новый прогноз по коммунальным расходам появился после публикации октябрьской статистики инфляции. По данным Управления национальной статистики Великобритании (ONS), потребительские цены за год выросли на 3,6%. В сентябре этот показатель составил 3,5%.

Октябрьское ускорение инфляции связано, в частности, с удорожанием горючего. Цены на бензин выросли, а дизельное топливо достигло рекордного уровня.

Несмотря на это, инвесторы несколько снизили ожидания очередного повышения процентной ставки Банком Англии в декабре. Если раньше вероятность такого решения оценивалась в 90%, то после публикации статистики она снизилась до 80%.

Банк Англии ожидает дальнейшего роста цен

Банк Англии предупредил, что инфляция может продолжить расти до середины следующего года. Регулятор объясняет это ценовым давлением, которое уже формируется в экономике из-за удорожания энергоносителей.

В начале ноября британский центробанк повысил базовую процентную ставку с 3,75 до 4%. Это стало первым подобным решением за три года.

В регуляторе объяснили, что повышение ставки должно ограничить влияние более дорогой энергии на цены других товаров и услуг. Банк Англии также подтвердил намерение вернуть инфляцию до целевого уровня 2% и удержать ее на этой отметке.

Как британское правительство планирует поддержать население

На фоне ожидаемого подорожания энергоносителей правительство Великобритании предусмотрело дополнительную финансовую помощь домохозяйствам.

В январе около 20 млн домохозяйств, жилье которых относится к категориям council tax от A до D, должны получить единовременную выплату в размере 100 фунтов стерлингов. На программу было выделено 2,6 млрд фунтов. Деньги перечислят непосредственно на банковские счета получателей.

Эта помощь дополнит программу Warm Home Discount. В ее пределах около 6 млн. домохозяйств в Англии, Уэльсе и Шотландии получают скидку 150 фунтов на зимние счета за энергоносители.

Кроме того, правительство продлило действие решения об отмене 5% НДС на счета за электроэнергию для 29 млн домохозяйств до июля. По оценкам Министерства финансов, это позволит экономить около 50 фунтов в год.