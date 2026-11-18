Министерство финансов Украины 17 ноября 2026 года привлекло в государственный бюджет 11,05 млрд грн в эквиваленте по результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Высокая доходность гривневых бумаг составила 16,27% годовых. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

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В этот раз ведомство предложило инвесторам три выпуска облигаций — два гривневых и один номинированный в евро.

Какие облигации продал Минфин

По результатам аукциона:

Гривневые ОВГЗ сроком 1,2 года со средневзвешенной доходностью 15,07% годовых обеспечили поступление 1,146 млрд грн.

Гривневые ОВГЗ сроком 2,3 года с доходностью 16,27% годовых привлекли 2,058 млрд грн.

ОВГЗ в евро сроком 1,5 года с доходностью 3,05% годовых принесли бюджету 157 млн евро.

Всего от продажи гривневых облигаций государство получило 3,204 млрд грн. Остальные поступления обеспечили валютные бумаги — примерно 7,85 млрд грн в гривневом эквиваленте.

Итак, наибольшую часть средств на аукционе привлекли именно через облигации, номинированные в евро.

На какие облигации был наибольший спрос

По данным результатов первичного размещения, наибольшим спросом среди гривневых выпусков были бумаги с погашением в марте 2029 года.

Инвесторы подали заявки на 4,59 млрд грн по номиналу за предложения в 2 млрд грн. Таким образом, спрос превысил предложенный объем примерно в 2,3 раза.

По более коротким гривневым бумагам объем заявок составил около 1,34 млрд грн.

В то же время, доходность 15,07−16,27% — это средневзвешенные показатели первичного аукциона. Фактическая доходность для частного инвестора может отличаться в зависимости от цены покупки и комиссий посредника.

Сколько государство привлекло от продажи ОВГЗ

По информации Министерства финансов, с начала 2026 года государство уже привлекло из-за размещения ОВГЗ более 384,14 млрд грн.

С начала полномасштабного вторжения общий объем привлеченных средств составил почти 2,41 трлн грн.

В Минфине отмечают, что средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и укрепление финансовой устойчивости государства.

Что следует знать инвесторам

ОВГЗ — государственные ценные бумаги, по которым Украина обязуется возвратить нарицательную стоимость и выплатить доход в соответствии с условиями выпуска.

Для физических лиц одним из преимуществ этого инструмента является освобождение доходов от ОВГЗ от налога на доходы физических лиц и сбора.

Приобрести государственные облигации можно через банки и лицензированных брокеров. В то же время, ставки, полученные Минфином на первичном аукционе, не обязательно совпадают с доходностью бумаг, доступных физическим лицам на вторичном рынке.

Кроме того, при продаже ОВГЗ до погашения их рыночная цена может изменяться.