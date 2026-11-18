Во вторник, 17 ноября, в работе ряда сервисов Apple произошел масштабный технический сбой. Пользователи сообщали о проблемах с доступом к аккаунтам iCloud, музыкальному сервису Apple Music, магазину App Store и платежной системе Apple Pay. Компания подтвердила неполадки и заявила, что причиной стало внутреннее обновление систем. Об этом сообщает Reuters .
В работе Apple произошел масштабный сбой: компания назвала причину
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Какие сервисы пострадали
По данным официальной страницы состояния систем Apple, сбой затронул сразу несколько сервисов компании, в частности:
- iCloud Account & Sign In — возникли проблемы с авторизацией и входом в аккаунты.
- iCloud Mail и iCloud Web Apps — пользователи не могли получить доступ к почте и облачным приложениям через браузер.
- Apple Music и App Store — наблюдались перебои в работе музыкального сервиса и магазина приложений.
- Apple Business, Apple School Manager и Schoolwork возникли проблемы с корпоративными и образовательными сервисами.
- AppleCare on Device — часть функций поддержки стала недоступной.
Кроме того, сервис Downdetector зафиксировал резкое увеличение количества жалоб на работу Apple Pay и других продуктов компании.
Что стало причиной сбоя
Apple сообщила, что причиной масштабных неполадок стало внутреннее обновление. Компания заявила, что работает над возобновлением сервисов.
По информации Reuters, сообщения пользователей о проблемах начали массово поступать 17 ноября. Часть сервисов впоследствии возобновила работу.
Серия технических сбоев в крупных компаниях
Проблемы Apple возникли на фоне прочих масштабных технических инцидентов в США.
В частности, 16 ноября пользователи ряда американских банков, включая JPMorgan Chase, столкнулись с задержками денежных переводов и проблемами доступа к онлайн-счетам. JPMorgan объяснил неполадки технической ошибкой, не связанной с кибербезопасностью.
На прошлой неделе масштабный сбой произошел в Microsoft. Проблемы затронули, в частности, Outlook и другие корпоративные сервисы. Последствия инцидента компания устраняла несколько дней.
К моменту подготовки материала актуальное состояние всех сервисов Apple на 18 ноября независимо подтвердить не удалось. Проверить доступность отдельных продуктов можно на официальной странице компании.
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