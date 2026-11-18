Во вторник, 17 ноября, в работе ряда сервисов Apple произошел масштабный технический сбой. Пользователи сообщали о проблемах с доступом к аккаунтам iCloud, музыкальному сервису Apple Music, магазину App Store и платежной системе Apple Pay. Компания подтвердила неполадки и заявила, что причиной стало внутреннее обновление систем. Об этом сообщает Reuters .

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какие сервисы пострадали

По данным официальной страницы состояния систем Apple, сбой затронул сразу несколько сервисов компании, в частности:

iCloud Account & Sign In — возникли проблемы с авторизацией и входом в аккаунты.

iCloud Mail и iCloud Web Apps — пользователи не могли получить доступ к почте и облачным приложениям через браузер.

Apple Music и App Store — наблюдались перебои в работе музыкального сервиса и магазина приложений.

Apple Business, Apple School Manager и Schoolwork возникли проблемы с корпоративными и образовательными сервисами.

AppleCare on Device — часть функций поддержки стала недоступной.

Кроме того, сервис Downdetector зафиксировал резкое увеличение количества жалоб на работу Apple Pay и других продуктов компании.

Что стало причиной сбоя

Apple сообщила, что причиной масштабных неполадок стало внутреннее обновление. Компания заявила, что работает над возобновлением сервисов.

По информации Reuters, сообщения пользователей о проблемах начали массово поступать 17 ноября. Часть сервисов впоследствии возобновила работу.

Серия технических сбоев в крупных компаниях

Проблемы Apple возникли на фоне прочих масштабных технических инцидентов в США.

В частности, 16 ноября пользователи ряда американских банков, включая JPMorgan Chase, столкнулись с задержками денежных переводов и проблемами доступа к онлайн-счетам. JPMorgan объяснил неполадки технической ошибкой, не связанной с кибербезопасностью.

На прошлой неделе масштабный сбой произошел в Microsoft. Проблемы затронули, в частности, Outlook и другие корпоративные сервисы. Последствия инцидента компания устраняла несколько дней.

К моменту подготовки материала актуальное состояние всех сервисов Apple на 18 ноября независимо подтвердить не удалось. Проверить доступность отдельных продуктов можно на официальной странице компании.