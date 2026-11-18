Европейская комиссия хочет дополнительно предоставить Украине до 45 млрд евро в 2027 году. Из этой суммы 25 млрд евро планируют направить на оборонные нужды, еще 20 млрд евро — в поддержку государственного бюджета. Вернуть основную сумму займа у Украины после получения репараций от России. Предложение еще должны рассмотреть лидеры Евросоюза и Европейский парламент.
Еврокомиссия предлагает предоставить Украине еще 45 млрд евро в 2027 году
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Еврокомиссия предлагает привлечь для Украины до 45 млрд. евро дополнительного финансирования, чтобы частично покрыть прогнозируемый дефицит средств в 2027 году. Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщили в пресс-службе ведомства после принятия соответствующего пакета законодательных предложений 18 ноября.
В Брюсселе оценивают потребность Украины в дополнительном финансировании на следующий год в 70 млрд евро. Предложенный заем должен покрыть часть этой суммы и дополнить кредит ЕС на 90 млрд евро, предусмотренный на 2026−2027 годы.
«Сегодня Европейская комиссия приняла пакет законодательных предложений по предоставлению Украине до 45 млрд евро дополнительной финансовой поддержки в 2027 году, чтобы помочь покрыть дефицит финансирования страны на следующий год, который оценивается в 70 млрд евро», — сообщили в Еврокомиссии.
Из общей суммы 25 млрд евро планируют направить на военную помощь, еще 20 млрд евро — в поддержку государственного бюджета.
Кредит предлагают оформить с ограниченным правом требования. По этой схеме Украина должна будет вернуть основную сумму займа только после получения репараций от России.
Бюджетная помощь будет иметь особые условия. Ее предоставление будет зависеть от продолжения реформ, в частности, в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией. Они должны соответствовать промежуточным контрольным показателям в рамках переговорного кластера «Основы».
Предложение Еврокомиссии будет рассмотрено на внеочередном саммите Европейского совета в Брюсселе 26−27 ноября. Если лидеры ЕС ее поддержат, для запуска нового кредита нужно будет внести изменения в Регламент о многолетней финансовой рамке. Они должны разрешить использовать бюджет Евросоюза в качестве гарантии займа. Окончательное утверждение этих изменений также потребует согласия Европейского парламента.
Справка
Потребность в дополнительном финансировании на 2027 год стала предметом дискуссии ещё до объявления нового плана Еврокомиссии.
Ранее Министерство финансов Украины оценивало потребность государственного бюджета в внешнем финансировании на следующий год в 52,6 млрд долларов.
Еврокомиссия рассчитывает, что предложенные 45 млрд евро покроют около двух третей прогнозируемого дефицита. Остальные финансовые потребности должны помочь покрыть международные партнеры Украины.
Почему не все страны ЕС готовы финансировать Украину
Поиск средств для поддержки Украины затрудняют разногласия между государствами Евросоюза. Ранее Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария выражали нежелание участвовать в дальнейшем финансировании Украины.
По информации Financial Times, о которой писал «Минфин», позиция этих стран создавала дополнительные трудности для согласования финансовой помощи.
Однако позиции стран ЕС не следует считать окончательными. В частности, согласно сообщению Reuters от 18 ноября, Венгрия, Чехия и Словакия не участвовали в предыдущем кредите на 90 млрд евро, но могут поддержать гражданскую помощь Украине.
Сколько денег ЕС уже перечислил Украине
Европейская финансовая поддержка Украины уже поступает в рамках ранее согласованных программ.
5 ноября Украина получила от Евросоюза 4,36 млрд евро. Из этой суммы 3,7 млрд евро было выделено на бюджетную поддержку, ещё 658 млн евро — на оборонные закупки.
Эти средства поступили в рамках программы Ukraine Support Loan, общий объём которой составляет до 90 млрд евро на 2026−2027 годы.
Новые 45 млрд евро, предложенные Еврокомиссией 18 ноября, должны стать дополнительным финансированием, а не заменой уже согласованной программы.
Комментарии - 3
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Что, в методичке этого не написано?