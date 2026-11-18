Европейская комиссия хочет дополнительно предоставить Украине до 45 млрд евро в 2027 году. Из этой суммы 25 млрд евро планируют направить на оборонные нужды, еще 20 млрд евро — в поддержку государственного бюджета. Вернуть основную сумму займа у Украины после получения репараций от России. Предложение еще должны рассмотреть лидеры Евросоюза и Европейский парламент.

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Еврокомиссия предлагает привлечь для Украины до 45 млрд. евро дополнительного финансирования, чтобы частично покрыть прогнозируемый дефицит средств в 2027 году. Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщили в пресс-службе ведомства после принятия соответствующего пакета законодательных предложений 18 ноября.

В Брюсселе оценивают потребность Украины в дополнительном финансировании на следующий год в 70 млрд евро. Предложенный заем должен покрыть часть этой суммы и дополнить кредит ЕС на 90 млрд евро, предусмотренный на 2026−2027 годы.

«Сегодня Европейская комиссия приняла пакет законодательных предложений по предоставлению Украине до 45 млрд евро дополнительной финансовой поддержки в 2027 году, чтобы помочь покрыть дефицит финансирования страны на следующий год, который оценивается в 70 млрд евро», — сообщили в Еврокомиссии.

Из общей суммы 25 млрд евро планируют направить на военную помощь, еще 20 млрд евро — в поддержку государственного бюджета.

Кредит предлагают оформить с ограниченным правом требования. По этой схеме Украина должна будет вернуть основную сумму займа только после получения репараций от России.

Бюджетная помощь будет иметь особые условия. Ее предоставление будет зависеть от продолжения реформ, в частности, в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией. Они должны соответствовать промежуточным контрольным показателям в рамках переговорного кластера «Основы».

Предложение Еврокомиссии будет рассмотрено на внеочередном саммите Европейского совета в Брюсселе 26−27 ноября. Если лидеры ЕС ее поддержат, для запуска нового кредита нужно будет внести изменения в Регламент о многолетней финансовой рамке. Они должны разрешить использовать бюджет Евросоюза в качестве гарантии займа. Окончательное утверждение этих изменений также потребует согласия Европейского парламента.