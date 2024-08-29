Потери в августе фондового рынка Турции были самыми большими в мире

В месяце, когда мировые фондовые рынки взлетели почти до исторических максимумов, Турция выделяется своими удручающими показателями, поскольку сочетание высоких процентных ставок и инфляции приводит к снижению корпоративных прибылей. Об этом пишет Bloomberg.

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Падение индекса Borsa Istanbul

Индекс Borsa Istanbul 100 упал на 8,2% в августе, став худшим в мире фондовым рынком. Иностранные инвесторы также вывозят больше денег, продав бумаг на $2,9 миллиарда за три месяца по 16 августа, согласно данным центрального банка.

Турецкие инвесторы говорят, что главный вопрос заключается в том, насколько сильным будет экономический спад? Учитывая, что базовые процентные ставки находятся на уровне 50%, а инфляция в стране по-прежнему одна из самых высоких в мире, компании уже видят, как это сказывается на их прибыли.

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Ata Investment, стамбульская компания, управляющая капиталом, заявила, что, по ее прогнозам, чистая прибыль турецких компаний, за которыми она следит, в этом году снизится на 28%.

«Перспективы турецких акций все еще довольно неопределенны», — сказал Бурак Четинчекер, управляющий фондами в Strateji Portfoy. «Пока не ясно, какая часть негативного влияния заложена в цену».

Истинное влияние жесткой денежно-кредитной политики Турции и экономического кризиса станет более заметным в прибылях за третий квартал, добавил он. До этого момента, по его мнению, трудно испытывать доверие к рынку.

Другие инвесторы также настроены скептически. Летом Barings Asset Management сократил свои позиции в турецких акциях, заявив, что цены на бумаги уже отражают возврат к ортодоксальной политике.

Денежные власти Турции пока воздерживаются от обсуждения сроков снижения ставок, заявляя, что им необходимо увидеть улучшение ожиданий в отношении цен, а также устойчивое снижение месячной инфляции. По мере замедления экономического роста дискуссия, скорее всего, будет только усиливаться.