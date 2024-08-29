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29 августа 2024, 12:16 Читати українською

НБУ запретил бизнесу получать переводы наличными от граждан

Национальный банк запретил обналичивание субъектами хозяйствования по расчетам с гражданами, осуществляемыми путем перевода средств без открытия счета. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк запретил обналичивание субъектами хозяйствования по расчетам с гражданами, осуществляемыми путем перевода средств без открытия счета.
Фото: depositphotos

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Что это значит

Средства, отправленные с помощью такого перевода, сначала должны зачисляться на текущий или платежный счет предприятия, только после этого они могут быть выданы с этих счетов наличными.

В то же время, для граждан никаких изменений не произошло, они могут рассчитываться за предоставленные субъектами хозяйствования услуги и приобретенные у них товары как в безналичной форме, так и наличными, в частности, при переводе средств без открытия счета.

Что это даст

Такая норма будет способствовать повышению прозрачности платежных операций и минимизации использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с целью уклонения от налогообложения при совершении сделок купли-продажи товаров.

Читайте: Банки не имеют права применять к гражданам штрафные санкции за нарушения в сфере финансового мониторинга — НБУ

Кроме того, Национальный банк:

  • уточнил термин «небанковский поставщик платежных услуг», исключив из него поставщиков нефинансовых платежных услуг как не осуществляющих операции, определенные порядком ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине;

  • изменил порядок сдачи наличных средств коммерческими агентами банков, небанковскими предоставлятелями платежных услуг и их коммерческими агентами;

  • обязал субъектов хозяйствования для минимизации рисков по сохранности средств обязательно учитывать уровень опасности при самостоятельной перевозке и сдаче ими наличной выручки (наличности) в банк;

  • установил требование к банкам и предприятиям, которым согласно законодательству Украины предоставлено право на инкассацию средств, перевозку валютных и других ценностей, определить в договорах с клиентами — субъектами хозяйствования способ сдачи ими наличных денег и суммы наличных денег, в случае превышения которых инкассация средств будет обязательно обязательной;

  • предоставил возможность субъектам хозяйствования использовать при расчетах наличные денежные средства, полученные ими с платежных счетов, открытых у небанковских поставщиков платежных услуг;

  • поручил субъектам хозяйствования при оказании услуги «наличные деньги на кассе» выдавать держателю платежной карты только пригодные к обращению платежные банкноты и монеты, не вызывающие сомнения в их подлинности и платежности. Изношенные банкноты не должны попадать к клиентам, а должны изыматься и сдаваться вместе с наличной выручкой в обслуживающие банки;

  • исключил распространение ограничений на наличные расчеты на использование Бюро экономической безопасности Украины наличных средств из фонда расходов для осуществления оперативно-технических и оперативно-розыскных мероприятий, следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий.

Читайте: НБУ ограничил p2p-переводы 150 тыс.: объясняем доступно непонятные части новых правил

Соответствующие изменения вступают в силу 29 августа 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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