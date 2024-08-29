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29 августа 2024, 10:16 Читати українською

Банки не имеют права применять к гражданам штрафные санкции за нарушения в сфере финансового мониторинга — НБУ

Национальный банк запретил украинским банкам финансово наказывать своих клиентов за нарушение правил финансового мониторинга. Об этом говорится в официальном заявлении НБУ в соцсетях.

Национальный банк запретил украинским банкам финансово наказывать своих клиентов за нарушение правил финансового мониторинга.

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«В медиа и телеграм-каналах распространяется недостоверная информация о том, что банки якобы начали штрафовать своих клиентов за нарушения по вопросам финансового мониторинга и взимают в свою пользу 20% от суммы средств, хранящихся клиентами на их банковских счетах. Национальный банк отмечает, что такое утверждение не соответствует действительности!» — говорится в нем.

Регулятор также отмечает, что банки не имеют право на такие взыскания.

«Банки не имеют права применять к гражданам штрафные санкции из-за нарушений в сфере финансового мониторинга. Закон о финансовом мониторинге предусматривает обязанность и право банка разорвать деловые отношения с клиентом и прекратить его обслуживание, в том числе закрыть счет клиента в определенных законодательством случаях. В этом случае банк возвращает средства клиенту наличными деньгами или путем перечисления на другой счет по указанным реквизитам», — говорится в информации Нацбанка.

О том, что банки применяют финансовые наказания к своим клиентам, нарушающим правила финансового мониторинга, писал сайт «Минфин» в статье «Укргаз, Абанк, Ощад: кто стал собирать больше штрафов со своих клиентов».

В ней отмечалось, что «банки начали постепенно вводить новые виды финансовых наказаний в отношении нарушителей правил финансового мониторинга». При этом уточнялось, что этот вид финансового наказания в самих финучреждениях квалифицируют и называют по-разному — кто-то штрафами, а кто-то комиссиями.

Название взыскания мало интересует простых клиентов. Главное для них, что они не могут вернуть 100% своего вложения, а банк удерживает часть суммы. В статье «Минфина» говорилась о 20%.

Судя по отзывам, которые оставляют клиенты банков на нашем сайте, размер взыскания достигает 30%

Похожую историю в отзыве на «Минфине» изложил и клиент другой структуры — Банка Пивденный. С него также взыскали 30%.

«Сотрудник Нацбанка ответил, что регулятор не запрещает взымать такую комиссию, и что банк действует в рамках действующего законодательства», — говорится в отзыве Константина.

Финансовое взыскание не просто подтверждается клиентами банков, оно изложено в базовом договоре банков с клиентами. В частности, у Абанка в главе «Карты (условия и правила использования платежных карт банка)»

«В случае прекращения деловых отношений по инициативе Банка (в т.ч., но не исключительно, при наличии в Банке мотивированного подозрения, по поводу попытки/наличия мошеннических действий со стороны Клиента Банка по отношению к другим Клиентам), взимать комиссию за перечисление средств в размере 30% от доступного остатка на балансе после погашения всех кредитных обязательств», — говорится в договоре Абанка, размещенном на его официальном сайте.

https://a-bank.com.ua/terms

Аналогичное взыскание в размере 30% предусмотрено и в клиентском соглашении Банка Пивденный, в чем также можно убедиться на его сайте в тарифах.

https://bank.com.ua/uploads/11/58611-tarifi_banku_z_obslugovuvanna_fizosib_so_nadautsa_v_mezah_dkbo_z0803_2024.pdf

Это называется «комиссией за перечисление/выдачу средств, в случае прекращения отношений по инициативе банка».

Редакция «Минфин» направит в Национальный банк официальный запрос на предмет проверок банков по фактам фактических взысканных сумм по результатам зафиксированных нарушений правил финансового мониторинга и принудительных закрытий счетов. А также на предмет мер, которые будут применены к банкам, которые взыскивают с клиентов комиссии в указанных случаях.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+55
zevs1
zevs1
29 августа 2024, 10:53
#
Банки прям взяли и испугались этих рекомендаций от НБУ.
+
0
Kolya12377
Kolya12377
29 августа 2024, 11:07
#
Им закон не писан? Фин. мониторинг начинается от 400 тыс. гривен. Все комиссии должны быть прописаны в договоре. А платежи от 100 тыс. за месяц или более 30 платежей в месяц должны будут только ограничивать — то есть больше не должно быть возможности совершить, кроме каких-то иключений. Я неправильно понимаю?
+
0
Три літри
Три літри
29 августа 2024, 11:54
#
Фин. мониторинг начинается от 400 тыс. гривен.

фінмониторинг може розпочинатись хоч з однієї копійки.

прочитай нарешті закон

Все комиссии должны быть прописаны в договоре

комісіі А-банка та інших банків яки беруть 20-30% від суми грошей клієнта — прописані в договопі

але його ти теж не читав
+
0
Три літри
Три літри
29 августа 2024, 11:53
#
Національний банк зазначає, що таке твердження не відповідає дійсності!

Данілич, Валерчік — ось до цих брехунів ви відправляєте людей скаржитись на банки 🤣
+
0
Vasssiliy
Vasssiliy
29 августа 2024, 11:54
#
Это недопустимая практика и очень интересные кейсы… Считаю, редакции нужно плотно взяться за такие и подобные им ситуации, подключить юристов, другие сми, и на периодической основе публиковать статьи о продвижении данных процессов! Думаю, читателям такая рубрика будет очень интересна, особенно в свете полного охреневания банков в последнее время! Пора чуть на землю спускать, потому что оторваны от текущих реалий абсолютно…
+
+15
Три літри
Три літри
29 августа 2024, 11:58
#
Редакція «Мінфін» направить до Національного банку офіційний запит щодо перевірок банків за фактами фактичних стягнених сум за результатами зафіксованих порушень правил фінансового моніторингу та примусових закриттів рахунків

Нарешті!

Нарешті ви стали діяти як журналісти. 👍
+
+40
financialGenius
financialGenius
29 августа 2024, 12:28
#
Цирк и клоуны … типо НБУ не в курсе и им не писали вкладчики никогда о проблемах … Как только начал минфин выкладывать отзывы и ответы банков, то НБУ начал реагировать типо не могут … а по факту делают и НБУ им не указ. Ну не верю я что НБУ не получал ни одну жалобу и вообще не знал об этом , просто слишком шумно стало в новостных потоках, что те «ой мы ничего не знаем и вообще нельзя же так» … клоуны
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
29 августа 2024, 12:56
#
А не вариант ли подавать в таком случае заявление в полицию по поводу мошенничества и указывать потерпевшим себя и соответствующий банк? Банк в таком случае должен будет предоставить доказательства противоправной деятельности, а полиция соответственно их изучить и дать правовую оценку. И после того как полиция не обнаружит состава преступления, у вас будет доказательство отсутствия вашей вины для судебного разбирательства.
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