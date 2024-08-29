Банки не имеют права применять к гражданам штрафные санкции за нарушения в сфере финансового мониторинга — НБУ

Национальный банк запретил украинским банкам финансово наказывать своих клиентов за нарушение правил финансового мониторинга. Об этом говорится в официальном заявлении НБУ в соцсетях.

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«В медиа и телеграм-каналах распространяется недостоверная информация о том, что банки якобы начали штрафовать своих клиентов за нарушения по вопросам финансового мониторинга и взимают в свою пользу 20% от суммы средств, хранящихся клиентами на их банковских счетах. Национальный банк отмечает, что такое утверждение не соответствует действительности!» — говорится в нем.

Регулятор также отмечает, что банки не имеют право на такие взыскания.

«Банки не имеют права применять к гражданам штрафные санкции из-за нарушений в сфере финансового мониторинга. Закон о финансовом мониторинге предусматривает обязанность и право банка разорвать деловые отношения с клиентом и прекратить его обслуживание, в том числе закрыть счет клиента в определенных законодательством случаях. В этом случае банк возвращает средства клиенту наличными деньгами или путем перечисления на другой счет по указанным реквизитам», — говорится в информации Нацбанка.

О том, что банки применяют финансовые наказания к своим клиентам, нарушающим правила финансового мониторинга, писал сайт «Минфин» в статье «Укргаз, Абанк, Ощад: кто стал собирать больше штрафов со своих клиентов».

В ней отмечалось, что «банки начали постепенно вводить новые виды финансовых наказаний в отношении нарушителей правил финансового мониторинга». При этом уточнялось, что этот вид финансового наказания в самих финучреждениях квалифицируют и называют по-разному — кто-то штрафами, а кто-то комиссиями.

Название взыскания мало интересует простых клиентов. Главное для них, что они не могут вернуть 100% своего вложения, а банк удерживает часть суммы. В статье «Минфина» говорилась о 20%.

Судя по отзывам, которые оставляют клиенты банков на нашем сайте, размер взыскания достигает 30%

Похожую историю в отзыве на «Минфине» изложил и клиент другой структуры — Банка Пивденный. С него также взыскали 30%.

«Сотрудник Нацбанка ответил, что регулятор не запрещает взымать такую комиссию, и что банк действует в рамках действующего законодательства», — говорится в отзыве Константина.

Финансовое взыскание не просто подтверждается клиентами банков, оно изложено в базовом договоре банков с клиентами. В частности, у Абанка в главе «Карты (условия и правила использования платежных карт банка)»

«В случае прекращения деловых отношений по инициативе Банка (в т.ч., но не исключительно, при наличии в Банке мотивированного подозрения, по поводу попытки/наличия мошеннических действий со стороны Клиента Банка по отношению к другим Клиентам), взимать комиссию за перечисление средств в размере 30% от доступного остатка на балансе после погашения всех кредитных обязательств», — говорится в договоре Абанка, размещенном на его официальном сайте.

https://a-bank.com.ua/terms

Аналогичное взыскание в размере 30% предусмотрено и в клиентском соглашении Банка Пивденный, в чем также можно убедиться на его сайте в тарифах.

https://bank.com.ua/uploads/11/58611-tarifi_banku_z_obslugovuvanna_fizosib_so_nadautsa_v_mezah_dkbo_z08 03 _2024.pdf

Это называется «комиссией за перечисление/выдачу средств, в случае прекращения отношений по инициативе банка».

Редакция «Минфин» направит в Национальный банк официальный запрос на предмет проверок банков по фактам фактических взысканных сумм по результатам зафиксированных нарушений правил финансового мониторинга и принудительных закрытий счетов. А также на предмет мер, которые будут применены к банкам, которые взыскивают с клиентов комиссии в указанных случаях.