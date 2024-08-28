Укргаз, Абанк, Ощад: кто стал собирать больше штрафов со своих клиентов

Финансисты начинают все строже относится к своим клиентам: чаще штрафуют и даже вводят новые финансовые наказания, в частности, за нарушения по финансовому мониторингу. «Минфин» проанализировал официальную отчетность и выяснил, какие банки активнее штрафуют клиентов — публикуем названия и суммы.

Как наказывают проштрафившихся клиентов

Штрафные санкции за любой негативный проступок обычно прописываются в банковских договорах с клиентами почти по всем базовым финансовым услугам. Банки оставляют за собой право наказывать людей и бизнес при первых и повторных нарушениях. Пени и штрафы могут насчитываться по нарастающей.

После начала полномасштабного вторжения украинцам сделали только одно послабление по этой части. Кредиторам (банки, финансовые/лизинговые компании и пр.) на государственном уровне запретили насчитывать физлицам штрафные санкции за нарушения кредитных договоров до конца действия военного положения + 30 дней после (закон № 2120-IX).

Даже, если финучреждение насчитает человеку штраф/пеню с 24 февраля 2022-го, то будет обязано его списать.

Что не запрещается упомянутым законом — это изменение кредитных условий в одностороннем порядке, чем многие банки пользуются, например, в карточном кредитовании. Если клиент задерживает оплату процентов или тела займа, они автоматически поднимают размер процентной ставки. Кто-то не сильно, а кто-то — в разы, и так наказывают неплательщика.

При этом финансисты уверяют, что идут навстречу заемщикам, которые возобновляют платежи по кредитам. В том числе ФОПам и юрлицам, которые не получили льготу по вышеупомянутому закону (она распространяется лишь на физлиц).

«Например, в нашем банке пока достаточно распространена практика принятия решения о полном или частичном неприменении штрафных санкций, если заемщик добровольно обеспечил полное погашение основного долга, процентов и комиссий по кредиту», — сказали Минфину в пресс-службе Ощадбанка.

Также важно помнить, что закон № 2120-IX касается только кредитных договоров, и не распространяется на лизинговые. А большинство заимствований, например, на покупку автомобилей оформляется именно в форме лизинга. Там штрафы и пени начислять никто не запрещал. Многие банки в начале войны старались поддержать клиентов, и не применяли финансовых наказаний. Однако начали это делать в последнее время.

Штрафы за финмон: за что берут до 20% от суммы

В этом году банки начали постепенно вводить новые виды финансовых наказаний в отношении нарушителей правил финансового мониторинга. Для украинцев они остаются тайной за семью печатями, отсюда и множество проблем. Ведь кроме базовых критериев подозрительных финансовых операций, которые Нацбанк утвердил своим постановлением № 65 еще в мае 2020 года, есть еще и требования/условия, вырабатываемые каждым банком автономно. А самое главное — банки умышленно держат их в секрете, чтобы под них не начали подстраиваться.

В рамках финансового мониторинга банки научились мгновенно блокировать подозрительные операции и счета. А дальше действуют по стандартной процедуре: после блокировки у владельца счета запрашивают информацию о природе транзакций, а также о происхождении средств.

Могут затребовать подтверждающие документы. Если клиент все это не предоставляет или банк остается не доволен ответами, то может донести на человека в Госфинмониторинг (финансовую разведку), где его будут проверять на предмет отмывания денег, финансирования терроризма и пр. Но даже если преступлений не будет выявлено и уголовное дело не будет открыто, банк все равно имеет право в одностороннем порядке принудительно закрыть счет, что он нередко и делает.

В таком случае (при отсутствии преступления) средства со счета не изымаются. Их могут перечислить на счет человека в других банках или выдать наличными через кассу. На выбор клиента. Чаще всего украинцы выбираются возврата средств наличными, чтобы не «светить» счета в других банках, где также можно спровоцировать аналогичную проверку по финмониторингу.

Вот в этот момент — выдачи/перечисления средств нарушителя финмониторинга — банки и начали с недавних пор применять новый вид финансового наказания. В одних банках его относят в категорию штрафов, в других — это называют дополнительной комиссией. Ее размер достигает уже 20% суммы.

То есть финучреждение взыскивает с клиента в свою пользу пятую часть суммы на счете, прежде чем его закрыть и выставить человека за дверь. Явление пока еще не массовое, но уже постепенно внедряется отдельными структурами.

«Похожая практика уже была обкатана в западных банках. Однако там это не называется штрафами — их легко обжаловать в судах, доказав ущемление прав. А у нас — находится в категории заградительных тарифов, которые применяются при условии нарушений условий договора.

Правила применения заградительных тарифов детально прописываются в базовом клиентском соглашении, так же, как и обязанности клиента по предоставлению банку подтверждающих документов по разным видам операций: например, договоры, акты выполненных работ, таможенные декларации и многое другое, когда мы говорим о бизнесе.

Если что-то из этого нарушается, например, своевременная подача нужной документации, то финучреждение имеет право применить заградительный тариф, и его размер может достигать чуть ли не 20%", — отметил в разговоре с «Минфином» финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Укргаз, Абанк , Ощад подсели на штрафы

Комиссий у банков великое множество. Они присутствуют практически в каждой услуге — от кредитования и открытия/закрытия депозита до карточных платежей и оплаты коммуналки в кассе. Детализации по заработкам банков на разных видах комиссий в отчетности нет. Зато в ней, а именно, в Оборотно-сальдовом балансе, регулярно публикуемом Нацбанком, присутствует две группы штрафов:

штрафы и пени, полученные банком — счет № 6397;

штрафы и пени, оплаченные банком — счет № 7397.

В первом случае (счет № 6397) можно собрать данные по каждому банку в динамике, чтобы понять, когда тот чаще применял пени/штрафы. Таким образом можно оценить строгость финучреждения и его лояльность по отношению к клиентам. Что и сделал «Минфин» после публикации НБУ свежих данных — по состоянию на 1 июля 2024-го, за первое полугодие. Мы сравнили их с цифрами за аналогичный период 2023-го.

Из данных видно, что сильнее всего объемы собранных штрафов и пеней увеличили банки, активно развивающие облуживание населения, такая 5-ка:

Укргазбанк — в 5,3 раза (до 11,5 млн грн); Абанк — в 2,6 раза (до 13,3 млн грн); Ощадбанк — в 2,3 раза (до 9,8 млн грн); ПУМБ — в 1,7 раза (до 4,2 млн грн); Райффайзен Банк — в 1,7 раза (до 1,9 млн грн).

«Минфин» направил запросы в каждую из перечисленных структур, однако рост сборов по штрафам объяснили немногие.

Например, в ПУМБе говорили о факторе долгов по кредитам, которые сформировались еще до начала полномасштабного вторжения.

«До введения военного положения в Украине банк имел значительное количество открытых исполнительных производств, основным инструментом принудительного взыскания по которым было обращение взыскания на доходы должников.

Эта процедура была приостановлена ​​законом № 2129-IX от 15.03.2022 . Но в апреле 2023 года указанная запрещающая норма была изложена в новой редакции, которая действует в настоящее время: запрет на обращение взыскания распространяется исключительно на пенсию и стипендию на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины. То есть законодателем фактически был упразднен запрет на обращение взыскания на другие доходы должников, в том числе на заработную плату", — отметили в пресс-службе ПУМБ.

То есть банк начал активнее взыскивать довоенные долги после смягчения ограничений на этот счет.

«Мы не наблюдаем рост объемов штрафов, связанных с платежной дисциплиной клиентов. Согласно обычной практике банковской деятельности кредитные договоры содержат условия, невыполнение которых может приводить к применению комиссий и штрафов. В общем, стратегия банка иметь партнерские отношения с клиентами», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Райффайзен Банка.

А в Кредобанке объяснили рост штрафов работой с кредитными долгами ФОПов, юрлиц, а также по лизинговым задолженностям.

«После отмены с 1 июля 2023 года на всей территории Украины карантина по COVID-19 банк возобновил начисление неустойки (штрафа, пени), других платежей за просрочку выполнения неденежного обязательства по договору.

Одновременно было возобновлено начисление неустойки (штрафа, пени), других платежей за просрочку выполнения обязательств (как денежных, так и неденежных) до договору лизинга. Кроме заемщиков и лизингополучателей, отнесенных к территории на которых ведутся боевые действия/временно оккупированные", — отметил исполнительный директор направления управления неработающими активами АО «Кредобанк» Анджей Голка.

Он уточнил, что при достаточном обосновании банк часто отказывается от начислений штрафов, а еще не применяет дополнительные штрафы.

С лизингом есть и другой интересный нюанс. Там штрафы выросли не только из-за нарушения графика платежей, но и из-за нарушений правил дорожного движения. Ведь по договору, автомобиль, покупка которого финансируется, записан на банк, а не на человека (одно из отличий лизинга от автокредита).

А значит, когда водитель (клиент банка) нарушает правила движения на дорогах, полиция выписывает штраф на банк. Это, как рассказывают финансисты, нередко случается, особенно с элитными авто, на которых часто превышают допустимую скорость. Сначала этот штраф уплачивает банк, как владелец машины, а потом перевыставляет его на клиента. Санкция проходит две через две отчетности (счета № 6397 и № 7397): сначала она в штрафах, которые уплатил банк, а потом и в штрафах, которые уплатил клиент.

23 банка штрафуют меньше, 14 — не накладывали штрафы вообще

Если брать общий объем взысканных банками штрафов, то их больше всего у крупнейшего в стране государственного Приватбанка, который обслуживает 24,2 млн физлиц. При этом, мы видим у него сокращение динамики (на 33,2%, до 58,5 млн грн), и у двух других госструктур — Сенс Банка (на 82,6%, до 2,7 млн грн) и Укрэксимбанка (на 16,5%, до 9,6 млн грн).

Хотя лояльность к клиентам проявляли не только они. «Минфин» собрал 5-ку структур, которые в первом полугодии 2024-го (по сравнению с аналогичным периодом 2023-го) сильнее всего сократили объем взысканных штрафов:

Приватбанк — на 29,1 млн грн (на 33,2%), до 58,5 млн грн; Сенс Банк — на 12,7 млн грн (на 82,2%), до 2,7 млн грн; Альянс Банк — на 4,48 млн (на 99,5%), до 23 тыс. грн; Укрэксимбанк — на 1,9 млн грн (на 16,6%), до 9,6 млн грн; МТБ Банк — на 973 тыс. грн (на 70,2%), до 413 тыс. грн.

Совокупно из 62 действующих треть — 23 банка — показали сокращение объемов штрафов. Еще 14 банков не взыскали с клиентов ни единой гривны в качестве наказания, зафиксированы нулевые показатели. Два банка сохранили прежние объемы взысканий и 23 — штрафовали более активно.

Налицо разное отношение банков к клиентам и финансовым санкциям.

Но, если смотреть на общие объемы взысканий штрафов банковской системой, то они в этом году сократились на 16,1%:

155,3 млн грн — I пол. 2023 года;

130,3 млн грн — I пол. 2024 года.

Как частные клиенты сэкономили 161 млн. грн. за полгода

До полномасштабного вторжения банки куда активнее штрафовали клиентов. Тогда позволялось наказывать частных клиентов за просрочку кредитных платежей, и видно, что этим правом банки пользовались очень активно.

За I полугодие 2021 года украинские банки взыскали штрафов в 2,2 раза больше, чем в этом году — на общую сумму 291,6 млн грн. Эти данные хотя бы приблизительно позволяют оценить, сколько люди сейчас экономят на кредитных штрафах, которые власти запретили взыскивать во время военного положения. Экономия порядка 161 млн. грн. за полгода.

Если взглянуть на 10-ку банков, собравших больше всего пеней/штрафов в I полугодии 2021-го, то мы увидим в первых рядах госструктуры:

Приватбанк — 101,1 млн грн; Ощадбанк — 89,8 млн грн; Укрэксимбанк — 24,2 млн; Альфа/Сенс банк — 17,3 млн грн; Банк Альянс — 10,3 млн грн; Кредобанк — 8,7 млн грн; Абанк — 6,8 млн грн; ПУМБ — 6,2 млн грн; МТБ Банк — 4,9 млн грн; Универсал Банк ( monobank ) — 3,8 млн грн.

Если в этом году 14 банков не применили к клиентам не единой финансовой санкции, то в 2021 — только 10.

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Как штрафуют банкиров

Банки любят повторять: чтобы не нарваться на штраф, нужно просто соблюдать все правила. Но насколько законопослушны сами банки?

«Минфин» проанализировали официальную отчетность по счету № 7397 — это штрафы и пени, оплаченные самим банком, за его собственные нарушения. Чаще всего их выставляют органы власти и реже — партнеры.

В первом полугодии 2024 года (по сравнению с аналогичным периодом 2023-го) у ряда банков объем оплаченных финансовых санкций вырос очень существенно. Сильнее всего у такой 5-ки:

Ощадбанк — в 23,5 раза (на 32,5 млн грн), до 33,99 млн грн; РВС Банк — в 244 раза (на 24,3 млн грн), до 24,4 млн грн; Банк ¾ — на 100% (на 18,1 млн грн), до 18,1 млн грн; Абанк — в 2,2 раза (на 6,5 млн грн), до 11,9 млн грн; Банк Пивденный — в 2,3 раза (на 6,3 млн грн), до 11,1 млн грн.

Огромные приросты часто были вызваны тем, что в прошлом году структуры вообще не штрафовали или штрафовали по минимуму, а в 2024-м они уже попали в ряды крупных нарушителей, и им пришлось расплачивается за ошибки и просчеты.

В топ-10 крупнейших банков должников вошли и госбанки, и банки с иностранным капиталом.

Самые крупные штрафы чаще всего выписывает Нацбанк, в обойме которого есть максимальное наказание за нарушение правил финансового мониторинга в размере 135,15 млн. Оно уже применялось регулятором в октябре 2023 года в отношении Коминбанка.

Также банкирам выписывают немаленькие штрафы в Государственной налоговой администрации. В ГНС «Минфину» уже рассказывали, за что именно чаще всего наказывают финансистов: в 2023 году налоговики провели 20 выездных проверок банков, в ходе которых было доначислено 7,8 млрд грн, а задекларированные убытки сокращены на 4,1 млрд грн.

Хотя есть взыскания поменьше, и банки стараются реже нарушать правила/договоры.

«Объем штрафов по договорам хозяйственной деятельности банка (аренда помещений, размещение банкоматов, поставки электроэнергии и т. п. ) сократился на 28% за 5 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказали «Минфину» в пресс-службе Райффайзен Банка.

Большая часть действующих банков в первом полугодии 2024-го заплатила хотя бы один штраф — 40 из 62 действующих. В этом году не подвергалось финансовым наказаниям только 22 структуры, в прошлом (аналогичный период) — 24. Хотя общий объем оплаченных банковской системы штрафов сократился в 1,8 раза, если сравнивать I полугодие 2023/2024 — с 226,2 млн до 125,7 млн грн.

Примечательно, что в этом году финансисты и их клиенты идут рядом по оплаченным штрафным санкциям — 125,7 млн грн у банков против 130,3 млн грн у людей с бизнесом.